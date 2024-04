หลังจากเป็น Brand Ambassador ให้กับ Loewe ไปแล้ว ล่าสุด ”ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์“ ก็ได้งานปังระดับโลกอีกครั้ง กับการขึ้นแท่นเป็น House Ambassador ให้กับแบรนด์เครื่องประดับชื่อดัง Tiffany งานนี้ทำเอาเจ้าตัวสุดปลื้มใจ ระบุดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Tiffany and Co. และตั้งตารอที่จะได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกัน”Truly honored to be a part of the Tiffany and Co. family as a house ambassador. Looking forward to making many meaningful memories together.🩵#TiffanyAndCo”