เหมือนตายทั้งเป็น! “แป๋ว นภาดา สุขกฤต” อดีตนักร้องคุณภาพป่วยโรคสมองน้อยฝ่อ สูญเสียการทรงตัวและการพูด

หลังจากที่เพจดาราภาพยนตร์ ได้เผยว่าได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของอดีตนักร้องคุณภาพ ที่ป่วยด้วยโรคสมองน้อยฝ่อ ทำให้สูญเสียการทรงตัวและการพูดตามปกติ โดยวินโพสต์ภาพ พร้อมเผยว่ารู้สึกผิดที่เพิ่งด่า นภาดา ว่ากระแดะจังเวลาพูด ก่อนรู้ความจริงว่าเป็นเพราะอาการป่วยจากโรคสมองน้อยฝ่อ ทำให้ควบคุมการทรงตัวลำบาก แถมพูดเหมือนคนเมาพูดไม่ชัดคำ เจ้าตัวจึงอยากหารายได้ช่วยเหลือ“ผม(รู้สึกผิด)เพิ่งวางสาย นภาดา สุขกฤต แถมด่าน้องมันไปว่าทำไมแกกระแดะจังเวลาพูด ! น้องภา อดีตนักร้องคุณภาพที่ร้องเพลงได้ทรงพลัง (เจ้าของเพลง i will survive ฉบับอีสาน และ กลับมารักกัน(ประกอบละคร) ที่เคยร่วมงานกันมาและก็แยกย้ายห่างเหินกันวันนี้เพิ่งทราบถึงอาการป่วย(จากเจ้าตัวด้วยน้ำเสียงเหมือนคนเมา) น้องภาทรงตัวยืนไม่ได้นาน เป็นโรคสมองฝ่อ ทำให้ควบคุมการทรงตัวลำบากแถมพูดเหมือนคนเมาพูดไม่ชัดคำ (แต่ยังสื่อสารได้)เราจึงขอโทษและถามเรื่องทุกข์/สุขรวมถึงการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน ..น้องภา(หรือแป๋ว) บอกก็ขอแม่ ขอน้องประทังชีวิตบ้าง และทำเว็บไซต์ขายของ ..ทุกวันนี้ก็อาศัยหลักธรรมในการดำรงชีพ และอยู่คนเดียว !วินรู้เสียใจที่ได้รับข่าวที่ได้พูดคุยและขอโทษถึงเพิ่งได้รับเหตุผลจากการพูดเหมือนคนเมา .. อยากส่งกำลังใจให้ แป๋วหรือ น้องภา เลยคิดอยากจะทำงานสักงาน หารายได้ช่วยค่าเยียวยาศิลปินคนหนึ่งที่เคยสร้างผลงานและร้องเพลงดีมากคนหนึ่งในวงการ ปัจจุบัน เหมือนไม่เหลือหลักอะไรในชีวิต สิ่งที่เคยทำได้ดีคือการร้องเพลงเลี้ยงชีพ วันนี้เสียงอาจไม่เหมือนเดิม แต่คงมีผลงานไว้ให้ทรงจำอาการป่วย(แต่เธอผู้ไม่ยอมแพ้) แต่ก็ยังพอร้องได้บ้างแบบอาจไม่ 100% รายการไหน อยากเชิญ ไปสัมภาษณ์ หรือ ทำอะไรให้มีรายได้เพิ่มพูนเยียวยาก็จะดีใจแทนน้องภาส่วนวิน อาจจะคิดทำอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่ขาดการดูแล(เพราะเธอก็ไม่ได้ร้องขอใคร) แต่ในฐานะรุ่นพี่ ที่เคยทำงานกันมาฐานะเพื่อนช่วยเพื่อนที่ต่อสู้กับโรคที่ต้องรักษากับการสูญเสียอาชีพและสิ่งที่รักมันก็เหมือนตายทั้งเป็น สิ่งที่ทำได้ คือการส่งกำลังใจหรือแบ่งปันกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆ อาจจะจัดในรูปคอนเสิร์ตเพื่อให้คนๆหนึ่งได้ต่อสู้กับชีวิตต่อไป”ล่าสุด วิน วีรชัย โพสต์ถึงคอนเสิร์ตที่จะระดมช่วยนักร้องสาวว่า “แจ้งข่าว ความคืบหน้า งานคอนเสิร์ต ช่วย นภาดา สุขกฤต .. สรุป เราจัดงานที่ร้านบ้านอุ้ม-เอกมัย รามอินทรา ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ เวลาการแสดงบนเวทีเริ่ม 6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มวันที่ 1 เมษานี้จะเปิดจองโต๊ะ (สำหรับที่นั่ง) ในงานThat’s what friends are for..คอนเสิร์ตเพื่อหารายได้รักษาอาการป่วยให้ นภาดา สุขกฤต โต๊ะ ทั้งหมด 40 โต๊ะ (โต๊ะละ 4 ที่นั่ง) ราคาบัตรต่อคน ท่านละ 500 บาท หรือบัตรยืนค่าเข้าราคา 500 บาท (ไม่รวมอาหาร/เครื่องดื่ม..สามารถสั่งได้จากทางร้าน) (รายได้จากการจำหน่ายบัตร เพื่อ นภาดา สุขกฤต ใช้การเยียวยาและรักษาโรคสมองฝ่อ) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 6 โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม ที่ร้านบ้านอุ้ม-เอกมัย รามอินทรา (ใกล้ปั๊มบางจาก CDC) สามารถจอดรถเพิ่มได้ที่จุดดังกล่าว สำรอง จองโต๊ะได้ที่ 083-6642994 085-3644954 094-479-6692 (ติดกับปั๊มบางจาก-CDC) สามารถจอดรถได้ที่หน้าร้าน บริเวณดังกล่าวและ Chic Republic มาไม่ถูก search กูเกิ้ลแมป พิมพ์คำว่า บ้านอุ้ม live music”“เราเปิดให้คุณจองโต๊ะล่ะครับ เพราะ มีอยู่ 40 โต๊ะ (โต๊ะละ 4 ที่นั่ง) หรือใครจะมาตามจำนวน จะได้จัดที่ให้ความเหมาะสม ทางผู้จัดขอเก็บค่าบัตร คนละ 500 บาทเป็นค่าเข้าหรือค่านั่ง (รายได้ค่าบัตรมอบให้นภาดา นภาดา สุขกฤต ทั้งหมด)หรือใครจะสะดวกร่วมหยอดกล่องในงาน เพื่อเพิ่มยอดในการเยียวยารักษาอาการ (สาธุ) ติดต่อทาง inbox หรือ ติดต่อ วิน หรือ ทางร้านบ้านอุ้มได้นะครับ เพราะตอนที่ยังไม่ได้เปิดจองอย่างเป็นทางการ ก็มีผู้สนใจจองมาเกือบ 20 โต๊ะแล้ว ..เราเน้นบรรยากาศ สนุก กันเอง และส่งกำลังใจให้น้องเค้าวันนั้น ภาก็จะมาขอบคุณด้วยตนเอง และเล่าอาการ update ให้ทุกคนได้ทราบ พร้อมถ้าไหว จะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกัน ครับ(ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) … งานนี้ไม่ได้เป็นธุรกิจ นะครับ วินเป็นโต้โผให้เพราะอยากเป็นสะพานบุญช่วย นำพาให้ทุกคนที่ทราบข่าวและ แฟนเพลงน้องภา ได้แบ่งปันกันในยามยากและได้ความอิ่มเอมกลับไป… ท้ายสุด ขอบคุณศิลปินทุกท่านในน้ำใจและแฟนเพลงทุกคนที่มากันในวันงานนะครับ ..ตรงๆซื่อๆ แบบนี้แหละ #กุศลเกิดอยู่ที่เจตนาดี #ชีวิตไม่มีไรแน่นอน #โอน ชื่อบัญชี นภาดา สุขกฤต ธ.กรุงไทย 662-6-78057-3”