ซีพี-เมจิ ร่วมกับ แม็คโคร เปิดตัว “เมจิ มิกซ์มิลค์” นมมิกซ์พร้อมใช้ สำหรับกาแฟและเครื่องดื่ม

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ อันดับ 1 ของไทย ร่วมกับจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้านมมิกซ์พร้อมใช้ ครั้งแรกที่มาในรูปแบบพาสเจอร์ไรส์ เหมาะสำหรับกาแฟและเครื่องดื่มให้อร่อย โดยเน้นจุดเด่นของสินค้า คือ การเป็นนมผสมพร้อมใช้ ไม่ต้องเสียเวลาผสมนมข้นหวานและนมข้นจืดใหม่ในทุกๆวัน ไม่ต้องเจอปัญหาที่น่าปวดหัวจากนมผสมที่มีอายุสั้น ตกตะกอน เสียง่าย หรือแม้แต่รสชาติที่ไม่แน่นอน จากพนักงานใหม่ด้วย Pain point เหล่านี้ จึงมุ่งหวังตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจร้านกาแฟ และเครื่องดื่ม โดยรวมรสชาติและคาแรกเตอร์ของนมข้นหวานและนมข้นจืดไว้ในกล่องเดียว ได้ทั้งเรื่องรสชาติ ความสะดวก ความคุ้มค่า และใช้งานได้หลากหลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Meiji Mixed Milk – Mixed for More เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า สินค้าเมจิ มิกซ์มิลค์ เป็นสินค้าที่พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มและคาเฟ่โดยเฉพาะ จากที่เราเห็นเมนูเครื่องดื่มขายดีของทุกร้านส่วนใหญ่จะเป็น เอสเย็น โกโก้เย็น ชาไทยเย็น และชาเขียวเย็นนั้น ส่วนใหญ่ทุกร้านจะผสมนมข้นหวานนมข้นจืด หรือนมมิกซ์ในส่วนผสมหลัก และต้องเจอกับปัญหาเสียเวลาเตรียมผสมนมมิกซ์ทุกวัน ผสมใช้ไม่หมดก็เสีย ความอร่อยไม่คงที่ ซึ่งเมจิ มิกซ์มิลค์ สามารถเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มต่างๆได้อย่างดีเลยครับ ผมคิดว่าลูกค้าของทางแม็คโครส่วนนึงเป็นกลุ่มลูกค้าร้านกาแฟ คาเฟ่แน่นอนครับ ซึ่งสินค้าเมจิ มิกซ์มิลค์ ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกท่านเรื่องความสะดวกในการทำเครื่องดื่ม เพราะใช้ทดแทนนมข้นหวานข้นจืดในครื่องดื่มได้เลยนอกจากนี้ยัง- ใช้เพิ่มบอดี้หรือเนื้อสัมผัสตามเมนูเครื่องดื่มหรือเบเกอรี แทนวิปปิ้งครีม- ใช้ทดแทนครีมเมอร์ ครีมเทียม ในเบเกอรีและขนมหวานได้อีกด้วยครับผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อแผนกอาหารสด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมถึง เมจิ มิกซ์มิลค์ ว่า จากที่แม็คโครวางจุดยืนว่าเราคือคู่คิดธุรกิจคุณ เรามุ่งเน้นการมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มาซื้อของที่แมคโครทุกท่านคะ อย่างเมจิ มิกซ์มิลค์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวช่วยให้ความสะดวกในการทำเมนูเครื่องดื่ม ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เราตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการร้านชา กาแฟ ร้านคาเฟ่ ที่มาซื้อของแม็คโครได้ดียิ่งขึ้นด้วยคะ เบื้องต้นก็ได้รับฟีดแบคมาว่าลูกค้าที่ซื้อไปทดลองก็ถูกใจความสะดวกและรสชาติของเมจิ มิกซ์มิลค์นี้นอกจากนั้นยังมี คุณตี๋ เจ้าของร้าน Rosetta Roastery และยังเป็น CP-Meiji Brand Ambassador & 2nd Place, Thailand National Latte Art Championship 2023 พร้อมกับ คุณก้อง Senior Mixologist of CP-Meiji & MONIN Coffee creative cup 2023 Champion ที่มาแชร์เทคนิค ประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟ และเมนูพิเศษ พร้อมการันตีได้ถึงความอร่อยแบบขั้นสุดอีกด้วย พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการร้านกาแฟและเครื่องดื่มที่มาเลือกซื้อสินค้าที่แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Mixed Your Own Bar” ที่ทุกคนได้ลองใช้ และได้สัมผัสถึงรสชาติของเมจิ มิกซ์มิลค์ ในเมนูเอสเย็น, ชาไทยเย็น หรือ โกโก้เย็น ในแบบของตัวเอง ที่เข้ากันได้ดีและลงตัว แถมปรับระดับรสหวานได้ง่าย ใช้งานก็สะดวกทั้งนี้ สามารถหาซื้อได้ที่แม็คโครทุกสาขา หรือสั่งซื้อผ่าน Makro Pro ได้แล้วตั้งแต่วันนี้