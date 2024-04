"แอริน ยุกตะทัต" ร้องไห้โฮ เฉลยเพศลูกได้ "ผู้ชาย" สมใจ

ออกมาประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนแรก ล่าสุดว่าที่คุณแม่ป้ายแดง "แอริน สิรีภรณ์ ยุกตะทัต" ควงสามี "ไฮโซ เบญจ เบญจรงคกุล" จัดงานปาร์ตี้เฉลยเพศลูกน้อยโดย "แอริน" ได้โพสต์คลิปผ่านไอจีส่วนตัว เก็บภาพบรรยากาศเฉลยเพศลูก โดยเจ้าตัวได้ดึงกล่องให้เปิด ซึ่งผลปรากฏว่ามีกระดาษสีฟ้าและลูกโป่งล่วงลงมา งานนี้ทำเอาสาว "แอริน" ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ร้องไห้โฮด้วยความดีอกดีใจเพราะเธอได้ลูกชายสมใจ"IT’S A BOY!!! #AirBenBaby ดีใจมากๆค่ะ ได้เป็น boy parents สมใจสุดๆ 🥹 ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมานะคะ เรา2คนแฮปปี้สุดๆไปเลยค่าาา Officially open for name ideas!!ขอบคุณ @partyanimals.bkk ที่จัด gender reveal และ backdrop อย่างถูกใจสุดๆเลยนะคะ จัดตั้งแต่งาน bachelorette ยัน gender reveal และคงจะได้จัดวันเกิดลูกในอนาคตอย่างแน่นอน! ขอบคุณ @glitz_rental สำหรับโต๊ะและเก้าอี้สวยๆนะคะ บริการดีเลิศ ขนาดขอต่อเวลาใช้ของทีมก็ยังรอ and last but not least thank you @bessb for organizing the cute and fun games for the party! Love u Auntieเมื่อวานวุ่นมาก ไม่ได้ตั้งใจถ่ายรูปดีๆเลย เอาเป็น photo/clip dump ไปก่อนนะคะ รอชม #GenderReveal แอร์ได้ใน “ยังไงแม่” รายการใหม่แอร์ทาง YouTube ของแอร์ เร็วๆนี้นะคะ"ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเหล่าแฟนคลับและเพื่อนคนบันเทิง คอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก