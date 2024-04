“เพลง ชนม์ทิดา” สุดอาลัย “พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์” จากไปครบ 1 ปี พร้อมพาคุณแม่ทำพิธีเบิกเนตรพระที่พ่อสร้างถวาย

เรียกว่าวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุดได้ออกมาโพสต์รำลึกถึงการจากไปของคุณพ่ออันเป็นที่รักครบ 1 ปีด้วยภาพและข้อความสุดอาลัยและคิดถึงผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวว่า“You loved me till the very end and I can promise you I will love you till the end of mine🤍 I miss you so much that my heart aches, Daddy @chonsawat28. Papi, please watch upon me and protect me from above. I promise you that one day your girl will make you proud🤍1 ปีแล้ว ที่ไม่ได้กอดพ่อหมา และ จุ๊บ7จุด พ่อหมาของลูกหมา”จากนั้นสาวเพลงก็ได้โพสต์ภาพเคียงข้างคุณแม่ทำพิธีธียกพระเกศ และ เบิกเนตร พระพุทธพรศรีอัศวมุนี ที่วัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งคุณพ่อผู้ล่วงลับได้สร้างถวายผ่านอินสตราแกรม ด้วยแคปชั่นสุดซึ้งว่า