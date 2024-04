“Baby Monster” กลับมาฟูลทีมครบ 7 คนเปิดตัวซิงเกิลใหม่ “SHEEH”

หลังจากที่เพลงเดบิวต์เปิดตัวของวง Baby Monster ทำแฟนๆตกอกตกใจเพราะเพลง Batter Up และ Stuck in the Middle ไร้เงา อาฮยอน ตัวท็อปของวงล่าสุดเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 1 เม.ย. ตามเวลาเกาหลีใต้ YG Entertainment ก็ได้ปล่อยมิวสิควิดีโอ SHEESH เพื่อเปิดตัว BABYMONS7ER มินิอัลบัมแรกของสาวๆซึ่งมิวสิควิดีโอตัวนี้นับเป็นการกลับมาครบทีม 7 คนหลังจากที่ อาฮยอน ขอพักทำกิจกรรมด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่เมื่อแฟนคลับเรียกร้อง และเจ้าตัวเคลียร์ปัญหาของตนเองได้แล้ว ก็กลับมารวมตัวกับเพื่อนสมาชิกวงอีกครั้ง ท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับในส่วนของเพลง SHEESH นี้ตามรายงานระบุว่ายังได้ ชเวฮยอนซอก จากวง Treasure มาร่วมแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองด้วย ซึ่งกระแสตอบรับดีมากเพราะผ่านไปเพียง 6 ชม. ก็มียอดวิวมากถึง 8.4 ล้านวิวแล้ว