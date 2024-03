ทำดี ทำได้ ทำถึง! “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024” ชวนลุ้น 30 ชุด เข้ารอบประกาศศักดา หาที่สุดแห่ง “ชุดประจำชาติ”

ดีไซน์เนอร์ไทย 77 จังหวัด ไม่เคยทำให้กองเชียร์ผิดหวังจริงๆ “ทำดี ทำถึง จึ้งใจมาก” กับการประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 #Unforgettable รอบชุดประจำจังหวัด เพื่อค้นหาที่สุดแห่งชุดประจำชาติ (Miss Grand Thailand 2024 : National Costume Competition) งานระดับชาติที่เปิดโอกาสดีไซเนอร์หน้าใหม่ได้แจ้งเกิด และเสริมศักยภาพสุดล้ำของดีไซเนอร์มืออาชีพ ระดมสมองและฝีมือ หวังสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 ต่างมุ่งมั่น ตั้งใจถ่ายทอดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ประจำพื้นถิ่นของตัวเองได้อย่างสวยงาม น่าทึ่ง ประทับใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและนางงามรุ่นพี่ที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , ม่ามี้เทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธาน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล , อิงฟ้า วราหะ ผู้จัดการกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ,บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก รองผู้จัดการกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ , ชาล็อต ออสติน , อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส , พิมจิ พิมจิรา เจริญลักษณ์ , สแน็ก อัจฉรีย์ ศรีสุข , เกตุ เกตุวลี พลบดี , มีนา ริณา ฉัตรอมรชัย , เอิร์น ภัทรวดี บุญมีทรัพย์ ,วาเนสซ่า เว้งค์ , แสตมป์ ทานตะวัน จิตตรีลักษณ์ , เอลซ่า กชกร กอนตระกูล ฯลฯ และกองเชียร์ที่มากันแน่น MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Brovo BKK พระราม 9 ที่กำลังรับชมอยู่ทางหน้าจอ Youtube : Grand TV จากทุกมุมโลก ซึ่งทุกคนลงความเห็นว่า ทุกจังหวัดใช้คำว่า อลังการ ได้เปลืองมาก77 ชุด 77 อัตลักษณ์ ผสานเอกลักษณ์ บ่งบอกความหมาย การตัดเย็บที่ประณีต เครื่องหัว เครื่องตัว จัดเต็ม แม้จะหนักแสนหนัก สวมใส่ยาก ลากจูงกันไปอีก แต่ผู้เข้าประกวดทุกคนทุ่มทุนและทุ่มเทนำเสนอออกมาได้ดี เรียกเสียงฮือฮาสุดคือ ชุดย่าโม ของ มิสแกรนด์นครราชสีมา เหมือนจนหลายคนบอก “ขนลุก” ,ชุดบุหรงราตู ปยานีรายา ของ มิสแกรนด์ปัตตานี , ชุดภาพเก่าสาวภูเก็ต ที่ มิสแกรนด์ภูเก็ต ถ่ายทอดได้เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดจริงๆ ,ชุด The Power of กระยัน โดย มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน ,ชุดปริญญาลูกชาวนา ที่ มิสแกรนด์ศรีสะเกษ จูงวัวสวมชุดปริญญามาสร้างซีนบนเวที,ชุดกว่าจะเป็นดาว iconic of suphanburi ที่มีแม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นแรงบันดาลใจ โดย มิสแกรนด์สุพรรณบุรี ฟาก มิสแกรนด์นครพนม มาในชุด กาละแม นครพนม แจกขนมให้กินกันฉ่ำ รวมถึงชุดอื่นๆที่เรียกเสียงเชียร์ได้ล้นหลาม แต่ใครจะ “ชนะใจกรรมการ” ต้องลุ้นกัน สำหรับ 77 ชุดประจำจังหวัดในค่ำคืนนี้ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดโอกาสให้แฟนนางงามร่วมตัดสินรางวัล Best National Contume สนับสนุนโดย Hya Serum Nongchat และ Chat Cosmetics ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และรองอีก 9 อันดับ จะได้เงินรางวัลท่านละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ซึ่งการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการ 15 ชุด และคะแนนโหวตสูงสุดอีก 15 ชุด เป็น TOP 30 Best National Costume เพื่อให้แฟนนางงามโหวตชุดที่ชื่นชอบอีกครั้ง ด้วยการ กด Like ผ่านทาง Facebook และ IG : Miss Grand Thailand ตั้งแต่วันนี้เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. ประกาศผลผู้ชนะในค่ำคืนรอบตัดสิน มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2024 วันที่ 6 เมษายน 2567 นี้ ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 สำหรับการประกวดอีก 3 รอบสำคัญ มีดังนี้วันที่ 1 เมษายน 2567 กับรอบ T POP Concertวันที่ 3 เมษายน 2567 กับรอบ Preliminary Showวันที่ 6 เมษายน 2567 กับ Grand Finalสนใจเข้าชม สามารถซื้อบัตรได้ทาง Line : @Missgrand และอย่าลืมกดโหวตกับรางวัล Miss Popular Vote ผ่านทาง www.missgrandthailand.com ดันหลังนางงามที่คุณรักเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายอัตโนมัติ และเตรียมตัวเป็น 1 ในครอบครัว Miss Grand Thailand ได้เลยติดตามทุกกิจกรรม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ได้จากทุกช่องทาง YouTube Chanel : Grand TVFacebook : Miss Grand Thailand ,Instagram : missgrandthailand และ TikTok#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ #เวทีอันดับ1ของประเทศไทย #WeAreGRANDthe1andOnly#เวทีแกรนด์รักเงินค่ะ