เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) เปิดตัว “ไฟโต คริสตัล ซี ส้มสีเลือด บาย ครูก้อย”

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอุดมด้วยสารสกัดจากส้มสีเลือด (Blood orange extract) ที่ให้วิตามินซีสูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินสูงช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์และปกป้องผิวพรรณจากรังสี UVA นอกจากนี้ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยังมีไลฟ์ให้ความรู้และสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับวิตามินซีที่ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์อีกด้วยโดยเผยว่าวิตามินซีมีส่วนสำคัญต่อร่างกายเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองต้องรับประทานเสริมเข้าไป ซึ่งวิตามินซีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพและผิวพรรณแล้ว ยังส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์อีกด้วย โดยมีรายงานวิจัยหลายฉบับศึกษาเกี่ยวกับวิตามินซีและภาวะเจริญพันธุ์ ซึ่งผลการศึกษาออกมาในทิศทางเดียวกัน โดยวิตามินซีมีส่วนช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ในหลายๆ ด้าน ทั้งช่วยให้เซลล์ไข่ตกอย่างปกติ ไข่โตพร้อมปฏิสนธิ และช่วยให้ตัวอ่อนแบ่งเซลล์ไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ ช่วยลดภาวะรังไข่เสื่อม ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ช่วยลดการอักเสบของร่างกายได้ ช่วยลดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ช่วยยืดระยะลูเทียลทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ดีขึ้น ช่วยลดภาวะตัวอ่อนหลุดหรือสลายก่อนกำหนดได้ และช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์ และยังช่วยเพิ่มคุณภาพของสเปิร์มในฝ่ายชายอีกด้วยครูก้อย นัชชา กล่าวเสริมว่า วิตามินซีจำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนและช่วยให้ไข่ตกอย่างปกติ การที่ไข่จะโตได้อย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องมีวิตามินซี เพราะวิตามินซีช่วยฟื้นฟูเซลล์ไข่และป้องกันไข่ไม่ให้เกิดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ ส่วนคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์แล้ว หากได้รับวิตามินซีในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันการแท้งบุตรได้ อ้างอิงงานวิจัยเรื่อง Assessment of developmental rate of mouse embryos yielded from in vitro fertilization of the oocyte with treatment of melatonin and vitamin C simultaneously ที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Womens Health ปี 2019 ศึกษาพบว่า การเสริมด้วยวิตามินซีและเมลาโทนิน จะช่วยให้เซลล์ไข่เพิ่มอัตราการพัฒนาของตัวอ่อน ระหว่างการปฏิสนธิ 77.5 % และช่วยเพิ่มอัตราการพัฒนาไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ 32.5 %ส่วน ส้มสีเลือด (Blood orange extract) เป็นสารสกัดจากส้มสายพันธุ์หนึ่งที่มีเนื้อส้มเป็นสีแดง คล้ายสีเลือด จึงทำให้เนื้อส้มมีสีแดงเหมือนดอกไม้และผลไม้อื่นที่มีสารนี้ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ มีวิตามินซี (Ascorbic acid) สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) กรดไฮดรอกซีซินนามิก (Hydroxycinnamic acids) และฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่งจะมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยให้ผิวกระจ่างใส ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนัง ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นสูง เรียบเนียนดูอ่อนกว่าวัยนอกจากนี้ ส้มสีเลือด ยังมีสารประกอบอื่นๆ เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินดี และแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน ป้องกันโรคต่าง ๆ และมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดในพืชตระกูลส้มมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบ (Antiinflammation) ของเซลล์ได้ โดยสารสกัดจากพืชตระกูลส้มมีประโยชน์ช่วยลดอาการอักเสบผิวจากการโดนแสงแดดเป็นเวลานาน และลดการเกิดรอยแดงบนผิวหนัง อ้างอิงงานวิจัย Beneficial Effects of Sodium Nitroprusside on the Aroma, Flavors, and Anthocyanin Accumulation in Blood Orange Fruits งานวิจัยจากประเทศจีน ตีพิมพ์ในวารสาร FOODS ปี 2022 ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของโซเดียมไนเตรตสำหรับกลิ่นหอม รสชาติ และการสะสมแอนโทไซยานินในส้มสีเลือด ผลการทดลองพบว่า ส้มสีเลือดมีลักษณะเป็นสีชมพูถึงสีแดงเข้มของเนื้อส้ม จึงทำให้มีความเข้มข้นของแอนโทไซยานิน ซึ่งแอนโทไซยานินเป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ที่อาจถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เซลล์ไข่ได้รับความเสียหายจากอนุมูลอิสระด้วยครูก้อย นัชชา ให้ข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับ ส้มสีเลือด (Blood Orange) พบว่ามีสารแอนโทไซยานินสูง จึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตไปถึงระยะบลาสโตซิสต์สูงขึ้น 55.7% อ้างอิงรายงานวิจัย Anthocyanin stimulates in vitro development of cloned pig embryos by increasing the intracellular glutathione level and inhibiting reactive oxygen species Department of Agricultural Biotechnology, Seoul National University, Seoul ตีพิมพ์ในวารสาร Theriogenology ปี 2010 ศึกษาเกี่ยวกับ แอนโทไซยานินในส้มสีเลือดกระตุ้นการพัฒนาในหลอดทดลองของเอ็มบริโอหมู โดยการเพิ่มระดับกลูตาไธโอนในเซลล์และยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกเดชั่น ผลการทดลองพบว่า แอนโทไซยานินมีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนสูงขึ้น ตัวอ่อนในระยะเอ็มบริโอที่ได้รับการรักษาด้วยแอนโทไซยานินมีอัตราการเจริญเติบโต แบ่งเซลล์ไปถึงระยะของบลาสโตซิสต์สูงขึ้น 55.7 % เมื่อเทียบกับเซลล์ไข่ที่ไม่ได้รับการบำบัดนายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากผลการศึกษาดังกล่าว จึงทำให้ เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่ “ไฟโต คริสตัล ซี ส้มสีเลือด บาย ครูก้อย (Phyto Crystal C Blood Orange By KruKoy)” ที่มีสารสกัดจากส้มสีเลือด (Blood orange extract) และ พืช ผัก ผลไม้จากธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงรวมถึง 16 ชนิด ได้แก่ 1. สารสกัดจากส้มสีเลือด 2. สารสกัดจากซีบัคธอร์น 3. สารสกัดจากเปลือกสนมาริไทม์ 4. สารสกัดจากทับทิม 5. สารสกัดจากเมล่อน 6. สารสกัดจากอะเซโรลาเชอร์รี่ 7. สารสกัดจากมะเขือเทศ 8. สารสกัดจากคามูคามู 9. สารสกัดจากรากชะเอมเทศ 10. สารสกัดจากมะขามป้อม 11. สารสกัดจากแอปเปิล 12. สารสกัดจากลิ้นจี่ 13. สารสกัดจากกีวี่ 14. สารสกัดจากอาซาอิเบอร์รี่ 15. สารสกัดจากส้ม และ 16. สารสกัดจากผลกุหลาบป่า หรือ Rose hips extract ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล HACCP ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับโรงงานผลิตอาหารหรือผู้ประกอบการที่นำมาใช้ในการผลิต GHPs และได้รับการรับรองกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO22000 เลขที่อย.