“Something in the Water” ภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญที่ “มงคลเมเจอร์” พร้อมพาคุณเข้าสู่เกมล่าที่ฉลามเป็นผู้ไล่ไม่มีที่สิ้นสุดกับโปสเตอร์ชื่อไทย “ครีบขย้ำ คลั่งมหาสมุทร” ที่ออกมาตอกย้ำความสนุกสุดสยองของหนังที่มีส่วนผสมอันลงตัวระหว่าง “Jaws” (1975) และ “Bridesmaids” (2011) ที่คนดูจะได้เจอกับความหฤหรรษ์ของฉลามสุดหฤโหดที่พร้อมเล่นเอาตายกับมิตรภาพสุดแซ่บของแก๊งเพื่อนหญิงสุดซี้ที่จะดึงดูดแฟนหนังทั้งสองแนวได้อย่างอยู่หมัดเตรียมสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นเร้าใจ และตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดเหมือนลอยเคว้งอยู่กลางมหาสมุทรไปพร้อมกับ 5 สาวด้วยความเสียวสะท้านที่จะทำให้คุณไม่กล้าเอาขาลงจากที่นั่ง “Something in the Water ครีบขย้ำ คลั่งมหาสมุทร” 18 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์