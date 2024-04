ดาราฮอลลีวูด "สลด" กันเป็นแถบหลังแซะ "เจ้าหญิงแคท" อย่างสนุกปาก ก่อนรู้เรื่องมะเร็ง

ดาราทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเข้าแถวเพื่อขอโทษที่ออกมา "ล้อเล่น" และล้อเลียน" ถึงทฤษฎีสมคบคิด เกี่ยวกับการหายหน้าไม่ออกสื่อหลายหลายเดือนของ "เจ้าหญิงเคท" ที่สุดท้ายพระองค์ออกมาเปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งเจ้าหญิงแห่งเวลส์วัย 42 ปี เปิดเผยว่าเธอกำลังเข้ารับการเคมีบำบัดเชิงป้อง หลังตรวจพบจุดเริ่มต้นของเนื้อร้าย โดย เจ้าหญิง เคท ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจ และไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อนานหลายเดือน จนนำมาซึ่งข่าวลือต่าง ๆ มากมายโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมามากมาย และคนดังหลายคนก็ไม่ลังเลที่จะแสดงความคิดเห็น บางคนเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องตลกอย่างสนุกปากระหว่างที่เจ้าหญิงเคทรักษาตัว ได้มีการเผยภาพของพระองค์กับพระโอรส พระธิดา แต่ชาวเน็ตกลับมองว่าภาพดังกล่าวอาจจะมีการแต่งภาพ ซึ่งก็ยิ่งเป็นการโยนเชื้อไฟให้กับประเด็น "ทฤษฎีสมคบคิด ๆ" และมีคนดังออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้มากมายเช่นเดียวกันรวทถึงซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูด เบลค ไลฟ์ลี ซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่ขอโทษสำหรับการแสดงความเห็นแบบไม่คิดนี้โดยตอนนั้น โพสต์ของ เบลค ไลฟ์ลี โพสต์ภาพตัวเองที่ถูกโฟโต้ช็อป โดยเป็นภาพใบหน้าของเธอตัดต่อเข้ากับภาพรูปร่างของนางแบบคนหนึ่ง และถือเครื่องดื่ม Betty Buzz อยู่ในมือพร้อมข้อความว่า “ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าทำไมฉันถึงหายหน้าไปไหน” เหมือนจะล้อเลียนข่าวลือเกี่ยวกับ เจ้าหญิงเคท“คงไม่มีใครสนใจอะไรหรอก แต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องยอมรับสิ่งนี้ให้ได้ ฉันโพสต์ไร้สาระเกี่ยวกับประเด็น 'photoshop พลาดอะไรนั่น' และทุกคน ฉันรู้แล้วว่าโพสต์นั้นทำให้ฉันเสียใจ ฉันขอโทษจริง ๆ ขอส่งความรักและความปรารถนาดีถึงทุกคนด้วย"ขณะที่พิธีกรช่วงดึก สตีเฟน โคลแบต์ ก็ยอมรับว่าตัวเองเคยปล่อยมุกไม่เข้าท่าเกี่ยวกับการหายตัวต่อหน้าสื่อของเจ้าหญิงเคท หลังหยิบเอาทฤษฎีที่ว่า เจ้าชายวิลเลียม อาจมีพฤติกรรมนอกใจ ที่ทำให้เจ้าหญิงเคทหายหน้า และไม่ปรากฏตัวนานหลายเดือน“เราทำรายการกันทุกวัน และผมเล่าเรื่องตลกมากมาย และปล่อยมุกตลกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงกันอยู่แล้ว” สตีเฟน โคลแบต์ กล่าว “และในช่วงหกสัปดาห์ถึงสองเดือนที่ผ่านมา ทุกคนต่างพูดถึงความลึกลับของการหายตัวไปของเคท มิดเดิลตัน จากพื้นที่สาธารณะ และเมื่อสองสัปดาห์ก่อน เราได้พูดตลกเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า ซึ่งทำให้บางคนไม่พอใจ แม้ตอนนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยการวินิจฉัยทางการแพทย์ออกมา แต่ผมก็เข้าใจได้ถึงกระแสวิจารณ์”“ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร พวกเราหลายคนรู้ดีว่าการวินิจฉัยโรคมะเร็งใดๆ เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดใจ สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา” พิธีกรคนดัง กล่าว “และแม้ว่าผมแน่ใจว่าพวกเขาไม่ต้องการคำพูดใด ๆ จากผมหรอก แต่ผมและทุกคนที่ 'The Late Show' อยากจะขอส่งความปรารถนาดีของเรา และหวังจากใจจริงว่าการฟื้นตัวของเธอเป็นไปอย่างรวดเร็ว"อีกคนที่โดนหนักก็คือ คิม คาร์เดเชียน ที่เคยโพสต์สั้น ๆ เกี่ยวกับประเด็นการ "หายตัว" ของ เจ้าหญิงเคท เธอโพสต์ภาพตัวเอง และข้อความว่า "กำลังเดินทางไปตามหาเคท" ตอนแรกคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่สุดท้ายการเปิดเผยผลการวินิจฉัยโรคมะเร็งของเธอ ก็ทำให้หลายคนมองว่า คิม คาร์เดเชียน ควรขอโทษด้วยเช่นเดียวกันรายการแนวสนทนาประเภทผู้หญิงอย่าง The View ก็โดนวิจารณ์หนัก เพราะเคยพูดเรื่องการหายตัวของเจ้าหญิงเคทอย่างสนุกปากโดยหนึ่งในพิธีกรอย่าง ซันนี ฮอสลิน บอกว่าสงสัยที่ผ่านมา เคท ใช้ "ตัวปลอม" มาสวมรอยในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขณะที่ อลิสซ่า ฟาราห์ ยิ่งไปกันใหญ่เพราะเปรียบเทียบว่าทุกคนนี้เจ้าหญิงเคทแทบไม่ปรากฏตัวที่ไหน และการเจอ หรือถ่ายภาพพระองค์ได้ กลายเป็นเรื่องยาก ที่ไม่ต่างอะไรกับการเจอตัว "บิ๊กฟุต"มีเพียง วูปี้ โกลด์เบิร์ก พิธีกรอีกคนของ The View ที่บอกว่ารายการไม่ควรหยิบเอา "ทฤษฎีสมคบคิด" แบบนี้ไม่พูดถึง แต่สาว ๆ คนอื่นก็ยังคุยถึงเรื่องนี้กันอย่างสนุกปาก“ฉันรู้สึกแย่มาก วูปี้ พูดถูกแล้ว” อลิสซ่า ฟาราห์ กล่าวในรายการ The View เมื่อวันที่ 25 มีนาคม “ฉันรู้สึกผิดที่สนุกไปกับการที่คนสงสัยกันว่า เคท อยู่ไหน และคิดว่ามันตลกดีเท่านั้นเอง" ขณะที่ ซันนี ฮอสลิน ก็ยอมรับว่า เวลา วูปี้ โกลด์เบิร์ก บอกว่าฉันควรสนใจแต่เรื่องบ้า ๆ ไสาระของตัวเอง หลังจากนี้ฉันก็คงจะสนใจเรื่องไร้สาระของตัวเองก็พอแล้ว ฉันผิดไปแล้วที่ไม่ฟัง วูปี้”