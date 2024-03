มาอยู่จุดนี้ได้อย่างไร? "คิมแซรน" อดีตดาราเด็ก ที่กำลังจะกลายเป็นดาวดับ

เริ่มต้นมีชื่อเสียงจากบทบาทการแสดงครั้งแรกของคิมคือในภาพยนตร์เรื่อง A Brand New Life ปี 2009 กำกับโดยผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศส-เกาหลี และอิงจากชีวิตของผู้กำกับอย่างหลวมๆคิมรับบทเป็นตัวละครหลัก เด็กหญิงอายุเก้าขวบชื่อจินฮี ซึ่งถูกพ่อของเธอทอดทิ้งที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลังจากที่เขาแต่งงานใหม่ และต่อมาได้รับการรับเลี้ยงโดยคู่รักชาวฝรั่งเศส คิมแซรน เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อมีการฉายภาพยนตร์ที่นั่นในการฉายรอบพิเศษ กลายเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลนี้จนตอนอายุได้ 10 ขวบ เธอได้ร่วมแสดงกับวอนบินในเรื่อง The Man From Nowhere กับซูเปอร์สตาร์ในขณะนั้นอย่าง วอนบิน ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในเกาหลีใต้ในปี 2010 เธอรับบทเป็นจุงโซมี ลูกสาวของผู้ติดเฮโรอีนที่ถูกกลุ่มอาชญากรลักพาตัวไป ในระหว่างการถ่ายทำ เธอได้รับอนุญาตให้ดูฉากของเธอเองบนหน้าจอมอนิเตอร์เท่านั้น คิมได้รับรางวัลหลายรางวัลจากสองบทบาทแรกของเธอ รวมถึงนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน Korean Film Awards และ Buil Film Awardsนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คิมแซรน แทบจะกลายเป็นดาราเด็กที่ดังที่สุดในประเทศ และเธอยังทำในสิ่งที่ดาราเด็กหลายคนทำไม่ได้ นั่นก็คือการเปลี่ยนเส้นทางในวงการบันเทิงไปสู่บทบาทวัยรุ่น และก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงเต็มตัวในปี 2015 คิมแซรน มีบทบาทนำในรายการพิเศษทางโทรทัศน์ของ Drama City เรื่อง Snowy Road ซีรีส์ดราม่าสองตอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "หญิงบำเรอกาม" ในเกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้ออกฉายในรูปแบบภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในเวลาต่อมา การแสดงของคิมในฐานะผู้หญิงสบายใจวัย 15 ปีได้รับการยกย่องจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชม และเธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ต่างประเทศในเทศกาลภาพยนตร์ Golden Rooster และ Hundred Flowersจากนั้นเธอก็เล่นเป็นตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เรื่อง To Be Continued และรับบทเป็นเวอร์ชั่นน้องของชอยคังฮีในเรื่อง Glamorous Temptation เธอได้แสดงในบทบาทผู้ใหญ่ครั้งแรกในละครโทรทัศน์ปี 2016 เรื่อง Secret Healer โดยรับบทเป็นเจ้าหญิงในยุคโชซอนที่ต้องคำสาป ตัวละครของเธอมีความโรแมนติกสมมติกับฮอจุน รับบทโดย ยุนชียุน ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของคิม 14 ปีในเดือนพฤศจิกายน 2016 คิมเซ็นสัญญากับ YG Entertainment ในปี 2018 คิมได้แสดงในภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง The Villagers ในปี 2019 คิมได้แสดงในเว็บดราม่าเรื่อง Love Playlist ซีซั่นที่ 4 ในปีเดียวกันนั้นเธอได้แสดงในดรามาระทึกขวัญเรื่อง Leverage ซึ่งสร้างจากละครอเมริกันชื่อเดียวกันเส้นทางบันเทิงของเธอดูเหมือนว่าจะก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นดาราแถวหน้าอีกคนของประเทศ จนกระทั่ง ...ในเดือนพฤษภาคม ปี 2022 คิม แซรอน ถูกจับในข้อหาขับรถขณะมึนเมา ที่เขตคังนัม กรุงโซล เมื่อเวลาประมาณ 8.00 น.รถที่เธอขับมาชนเข้ากับโครงสร้างหลายแห่ง รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ราวกันตก และต้นไม้ริมถนน ในอุบัติเหตุดังกล่าว หม้อแปลงไฟฟ้าพัง และไฟฟ้าดับเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในสถานที่ 57 แห่ง รวมทั้งร้านค้าใกล้เคียง ทำให้เกิดความเสียหายต่อพ่อค้าในบริเวณนั้นอุบัติเหตุครั้งนั้นเหมือนเป็นวิบากกรรมชีวิตลูกแรก ก่อนที่จะมีตามมาอีกมากมาย ชาวเน็ตเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ได้สำนึกผิดจริง ๆ และเธอยังก่อเหตุหลุดภาพบุหรี่ไฟฟ้าออกมาในโซเชียลมีเดีย จนถูกวิจารณ์หนักอีกรอบมีรายงานในเวลาต่อมาว่าเธอออกจากโปรเจ็กต์นี้ในละครโทรทัศน์เรื่อง Trolley ขณะที่มีรายงานว่าเงินทั้งหมดที่คิมสะสมระหว่างกิจกรรมของเธอถูกใช้เป็นค่าชดเชยในกระบวนการทางกฏหมาย และเป็นค่าเสียหายให้คู่กรณี หลังอัยการของศาลแขวงกลางกรุงโซลได้ขอให้ปรับ 20 ล้านวอน ต่อมา คิมได้ร้องขอผ่อนผันเนื่องจากปัญหาทางการเงิน และได้ร้องขอให้นายเอซึ่งขี่ม้าไปกับเธอปรับเป็นเงิน 4 ล้านวอนแต่การไปทำงาน "พาร์ตไทม์" ของเธอก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นแค่การ "สร้างภาพ" เท่านั้นล่าสุด คิมแซรน หลุดภาพแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเอกซูเปอร์สตาร์ คิม ซูฮยอน ในโซเชียลมีเดียของตัวเองออกมาอีก โดยไม่ได้อธิบายอะไรให้ชัดเจนว่าภาพดังกล่าวหมายความว่าอะไร ขณะที่ฝ่ายชายออกแถลงการณ์ว่าเขาและเธอเคยเป็นเพื่อนร่วมสังกัดเดียวกันเท่านั้น และไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งไปกว่านั้นโดยคนในวงการบันเทิงเกาหลีใต้เชื่อว่า คิมแซรน ตั้งใจโพสต์ภาพนี้ และเหตุผลก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน นอกจากอยากจะบอกว่าครั้งหนึ่งเธอเคยสนิทกับดาราดังอย่าง คิม ซูฮยอน และเคยมีอนาคตในวงการที่รุ่งโจน์สดใส ไม่แตกต่างอะไรจากเขา