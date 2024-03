“ปู ไปรยา” เปิดภาพวัยเด็ก พรั่งพรูรีวิวชีวิตที่ได้เรียนรู้รับวันเกิดอายุครบ 35

เรียกว่าออกมาร่ายยาวพรั่งพรูความในใจกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาแบบสวยๆ สำหรับนางเอกสาวซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพวัยเด็กรับวันเกิดอายุ 35 ปี พร้อมแคปชั่นข้อคิดการใช้ชีวิตดีที่ผ่านมาสุดประทับใจว่า“I’m grateful for another year around the sun ☀️ here are some things I’ve learnt1.Forgive yourself..often and forgive others. The past is gone so don’t dwell on it. Our days on this earth are numbered so if today was to be your last day why spend it holding on to something that can’t be fixed.Appreciate the now.2.Gratitude for the smallest things even on our most difficult days. If you are going through bad times it won’t last forever.. this too shall pass. Find the lesson in it and then it is blessing. Wisdom comes from pain andexperience.3.Meditation and finding stillness has changed my perspective and understanding what’s important. Family, relationships and experiences are more important than work to me now. You don’t need to wait for that job, success or the perfect weight to love yourself. LOVE yourself now.4.Don’t judge others - everyone is going through it. Being human is hard. Give others kindness. Observe not react. Growth is pausing before reacting.5.Animals are our friends and this earth is our home. Be compassionate.well that’s it! . My birthday wish this year is if you are reading this I wish you joy and that something wonderful happens to you today 💜❤”“ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับอีกปีหนึ่งที่อยู่รอบดวงอาทิตย์ นี่คือบางสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้1. ให้อภัยตัวเอง..บ่อยครั้ง และให้อภัยผู้อื่น อดีตผ่านไปแล้วอย่าไปจมอยู่กับมัน วันเวลาของเราบนโลกนี้เต็มไปด้วยเลข ดังนั้นหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ ทำไมจะต้องเสียเวลาไปกับการยึดติดกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ ชื่นชมตอนนี้.2. ความกตัญญูต่อสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แม้ในวันที่เราลำบากที่สุด หากคุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เลวร้าย มันก็จะไม่คงอยู่ตลอดไป.. สิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกัน ค้นหาบทเรียนในนั้นแล้วก็เป็นพร ภูมิปัญญามาจากความเจ็บปวดและประสบการณ์3. การทำสมาธิและการค้นหาความสงบได้เปลี่ยนมุมมองของฉันและทำความเข้าใจว่าอะไรสำคัญ ครอบครัว ความสัมพันธ์ และประสบการณ์มีความสำคัญมากกว่างานสำหรับฉันในตอนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรองานนั้น ความสำเร็จ หรือน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อที่จะรักตัวเอง รักตัวเองตอนนี้4. อย่าตัดสินคนอื่น - ทุกคนกำลังผ่านมันมา การเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก ให้ความเมตตาแก่ผู้อื่น สังเกตไม่ตอบสนอง. การเจริญเติบโตหยุดชั่วคราวก่อนจะเกิดปฏิกิริยา5. สัตว์เป็นเพื่อนของเราและโลกนี้คือบ้านของเรา มีความเห็นอกเห็นใจแค่นั้นแหละ! - คำอวยพรวันเกิดของฉันในปีนี้คือ ถ้าคุณอ่านข้อความนี้อยู่ ฉันขอให้คุณมีความสุข และมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้💜❤”ท่ามกลางแฟนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดขอให้มีความสุขทั้งกายและใจ สุขภาพแข็งแรงอย่างท่วมท้น