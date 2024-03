ไอคอนสยาม ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลเล่นว่าวสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา “ICONSIAM Thailand’s Kite Festival 2024” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและผลักดัน Soft Power การเล่นว่าวไทย

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับจัดงานยิ่งใหญ่ เทศกาลเล่นว่าวไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยารังสรรค์ท้องฟ้าให้กลายเป็นแกลอรี่ขนาดใหญ่เหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยงามสุดตระการตา เนรมิตให้ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม เป็นสนามเล่นว่าวขนาดใหญ่ พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ตลอด 14 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม ตอกย้ำ Global Destination จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ICONSIAM Thailand’s Kite Festival 2024” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและผลักดัน Soft Power การละเล่นว่าวไทย กับงานศิลปะร่วมสมัยให้ประจักษ์สู่สายตาโลก พร้อมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมไอคอนสยามมากขึ้น และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับงาน “ICONSIAM Thailand’s Kite Festival 2024” ในปีนี้ จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ ศิลปะแห่งสายลมรับหน้าร้อน (Embrace the Art of the Sky) พิเศษสุดกับ Collaboration Artist โดยไอคอนสยาม ได้เชิญ 4 ศิลปินไทยชั้นนำ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการวาดลวดลาย สุดเอ็กซ์คลูซีฟลงบนว่าวไทย นำมาจัดแสดงงานศิลปะบนท้องฟ้า “SKY GALLERY” กับ 4 ผลงานสุดสร้างสรรค์จากฝีมือศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ติ้ว วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, ยูน ปัณพัท เตชเมธากุล, เคน กฤษฏิ์พัณณ์ สุวรรณวัฒนาสุข และอาณา สักกตะฤจ อินทรวิชะ ตามด้วยผลงานจากอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมาย ที่มาร่วมถ่ายทอดและสืบสานประเพณีการละเล่นว่าวไทย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ให้กับผู้คนผ่านงานศิลปะบนท้องฟ้าสุดตระการตากับสายลมแห่งฤดูร้อนเตรียมตัวเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการบนท้องฟ้า ชมความงดงามของว่าวหลากหลายรูปแบบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ภายในงานทุกคนจะได้ร่วมเปิดประสบการณ์สุดมหัศจรรรย์ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปขบวนว่าวสุดอลังการที่หาชมได้ยาก อาทิ ว่าวมังกรขนาดยาว เพื่อต้อนรับปีมังกรมหามงคล, ว่าวตัวหนังสือ ICONSIAM และอีกมากมาย และ ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย จากสมาคมกีฬาว่าวไทย จุฬา-ปักเป้า ช้อปว่าวไทยจากร้านว่าวชุมชนทั้ง 4 ภาค อาทิ ว่าวภาคกลาง ได้แก่ ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวอีลุ้ม, ว่าวภาคเหนือ ได้แก่ ว่าวหง่าว (หรือว่าวดุ๊ยดุ่ย ว่าวตุ๊ยตุ่ย) ว่าวพระร่วง ว่าวอีแพรด, ว่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ว่าวแอก (หรือว่าวสองห้อง ว่าวดุ๊ยดุ่ย) และว่าวภาคใต้ ได้แก่ ว่าววงเดือน ว่าวควาย ว่าวเบอร์อามัส เป็นต้น และทั้งนี้ยังมีนิทรรศการว่าวไทย 4 ภาค มาให้ทุกคนได้ร่วมเยี่ยมชมความสวยงามกัน, ตามด้วยการสาธิตการแข่งขันต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า โดยอาจารย์บุญธรรม ฮิมสกุล และอาจารย์รุ่งโรจน์ ภู่ไหมทอง พร้อมชมการแสดงว่าวไทย 4 ภาค เรียนรู้การต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาและว่าวปักเป้า ร่วมเวิร์คช็อปเพ้นต์ว่าว สอนทำว่าว และกิจกรรมอีกมากมาย พร้อมปลุกจินตนาการยามค่ำคืน กับขบวนมหัศจรรย์ว่าวแฟนซี LED ลอยระยิบระยับเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดใหญ่ 30 เมตร อาทิ ว่าวรูปปลาหมึก ว่าวรูปช้าง และว่าวรูปปลาวาฬ ฯลฯ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษอีกมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุกตลอดงานพิเศษ! เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส (ภายในวันเดียวกัน) ครบตามกำหนด แลกรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินได้ทันที โดยช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป แลกรับว่าวลายพิเศษที่ออกแบบโดย 4 ศิลปิน 1 ชิ้น (จำนวนจำกัด), ช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป แลกรับสติ๊กเกอร์จำนวน 1 แผ่น (จำนวนจำกัด) และช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป ร่วมเวิร์กช็อปประดิษฐ์ว่าวในแบบของตัวเอง จำนวน 1 ชิ้นนอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษในแคมเปญ “ICONSIAM Thailand’s Kite Festival 2024” ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 โดยสมาชิก ONESIAM ซื้อสินค้าและบริการภายในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท! โดยช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป แลกรับกระเป๋าผ้า SIAM PIWAT 1 ใบ มูลค่า 440 บาท จำกัด 100 รางวัล / วัน ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป แลกรับเสื้อลายดอก ICONSIAM X NARAYA X Collector Project สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 1 ตัว (สีขาว) ออกแบบพิเศษ โดยคุณเอก ทองประเสริฐ มูลค่าตัวละ 990 บาท จำกัด 100 รางวัล / วัน และช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป แลกรับ ONESIAM COINS มูลค่า 500 บาท จำกัด 80 รางวัล / วันและระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2567 สมาชิก ONESIAM รวบรวมใบเสร็จมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิ์แลกซื้อเสื้อลายดอก ICONSIAM X NARAYA X Collector Project สุดเอ็กซ์คลูซีฟ (สีฟ้า) ออกแบบพิเศษ โดยคุณเอก ทองประเสริฐ ได้ในราคา 400 บาทเท่านั้น จากปกติตัวละ 990 บาท (จำกัดการแลกซื้อสูงสุด 5 สิทธิ์/ท่าน) หรือสามารถซื้อได้ในราคาตัวละ 990 บาท สินค้ามีจำนวนจำกัด 1,000 ตัวตลอดรายการ*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายร่วมสืบสานประเพณีการละเล่นว่าวไทย กับงาน “ICONSIAM Thailand’s Kite Festival 2024” เทศกาลเล่นว่าวไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ ที่จะเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็น SKY GALLERY กับขบวนว่าวนานาชนิด และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดเตรียมไว้อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM