sasi คว้า โอบนิธิ ขึ้นแท่น Face of sasi (Loose Powder) ดันแคมเปญ #แป้งป๋องศิสู้มัน หน้าไม่มัน ทุก..“มัน”ติเวิร์ส

sasi แบรนด์ Beauty & Lifestyle ลุยต่อยอดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ All-Day Loose Powder หรือ แป้งกระป๋อง 6 สูตร จัดงาน #แป้งป๋องศิสู้มัน หน้าไม่มัน ทุก..“มัน”ติเวิร์ส พร้อมเปิดตัว Face of sasi (Loose Powder) ชายคนแรกอย่างหนุ่มสุดฮ็อต โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมลองทำอะไรใหม่ๆ หาตัวเองในหลาย Version เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในหลากหลายมัลติเวิร์ส และ ไม่ว่า“มัน”ติเวิร์สไหน ก็พร้อมสู้ความมันในทุกมิติ​พร้อมดึง พัชชา ชนุดม เจ้าของไวรัลเพลงดัง "โอมจงรวย" มาร่วมฟีเจอร์ริ่งในเพลงโฆษณาและสร้างสีสันให้กับแคมเปญนี้ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ATLAS กลุ่มศิลปินเจนใหม่ที่มาแจกความสดใสให้กับบรรดาแฟนคลับ นอกจากนี้ยังมีเหล่า ดารา นักร้อง อินฟลูเอนเซอร์คนดัง จากหลากหลายวงการ อาทิ พิกเล็ท-ชาราฎา อิมราพร, ป้อปปี้-ชัชชญา ส่งเจริญ (ป้อปปี้ 3-2-1), อิลฮงมิน (พี่ฮง Bangkokboy), ฮิปโป-สมภพ กิตติสารธรรม, ต้าร์-ชนิตา กิจธุรกุล (Baroctar) และอีกมากมาย มาร่วมปลุกระดมให้คน ลุกขึ้นมาลองทำอะไรใหม่ๆ ค้นหาตัวตน ในหลากหลาย Version ให้ทุก version ทุกตัวตนของคุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ณ สยามสเคป ชั้น 1 สยามสแควร์คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า​“ตั้งแต่ Rebranding เมื่อ 2 ปีที่แล้ว นอกจากเรื่องความมั่นใจ ที่ทางแบรนด์สื่อสารมาโดยตลอด ก็ยังมีเรื่องการยอมรับความหลากหลายที่เราทำมาเรื่อยๆเช่นกันครับ อย่างช่วงแรกของแคมเปญ Girls Can เราก็มีนางแบบที่มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลาย มีความแตกต่าง และมั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็น หรือ version ที่ตัวเองเป็น รวมถึงการกล้าออกไปตามความฝัน หรือค้นหาความสามารถใหม่ๆของตนเองด้วยครับ สำหรับแคมเปญแป้งป๋อง sasi ในปีนี้ เราก็ยังคงสนับสนุนการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเดินตามความฝันอย่างมั่นใจ เรามองว่า ไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่จะมีไฟ หรือ อยากไล่ตามความฝัน ผู้ใหญ่หลายๆคนก็ยังมีความ Young At Heart มีไฟหรือใจ ในการลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆ พัฒนาตัวเอง ไม่ว่าช่วงอายุไหนทุกคนก็ยังสามารถที่จะค้นหาตัวตนใหม่ แล้วก็ไล่ตามความฝันของตัวเองได้เสมอ​คุณโอบ (Face of sasi – Loose Powder) ก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งร้องเพลง แสดงละคร แล้วก็ความสามารถอื่นๆที่เราได้เห็นการเติบโตของเค้ามาเรื่อยๆ คุณพัชชาเองก็เป็นอีกท่าน ที่อยู่ในวงการมานานแล้ว เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้งสองท่านเป็นคนที่สนุกสนาน แล้วก็มีพลังอยู่ตลอด มีแนวทางการทำงานและการใช้ชีวิต ที่เชื่อว่าจะเป็น Inspiration ให้กับใครหลายๆคนได้ครับ”คุณเกล็ดดาว จิตต์ชื่นโชติ Senior Brand Manager แบรนด์ sasi กล่าวว่า“คุณโอบและคุณพัชชา ทั้งสองคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถ บวกกับทางแบรนด์sasiเอง ก็อยากที่จะสร้าง Vibe ใหม่ๆให้กับแบรนด์ และสร้างสีสัน ความสนุกสนานให้กับวงการ Beauty โดยมีเพลงและดนตรีสนุกๆ ที่ติดหู มาประกอบโฆษณา เพื่อให้เพลงเป็นสื่อกลางส่งkey message ที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เราเองตั้งใจให้เพลง sasi “มัน”ติเวิร์ส เป็นตัวแทนของแป้งป๋อง sasi ที่เมื่อไหร่ได้ยินเพลงก็จะ recall ได้ถึงแบรนด์sasi และสินค้าแป้งป๋อง sasi ค่ะ”“แน่นอนว่าแบรนด์sasi สนับสนุนในเรื่องการเปิดกว้าง ยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายมาตลอด ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่ได้มีโอกาสดึงทั้งสองท่านมาร่วมงาน ร่วมสร้างdynamic และสีสันให้กับแบรนด์ sasi ภายใต้แคมเปญ #แป้งป๋องศิสู้มัน หน้าไม่มัน ทุก..“มัน”ติเวิร์สแคมเปญ #แป้งป๋องศิสู้มัน ในปี 2024 นี้ เราต่อยอดแคมเปญมาจากปีที่แล้ว แต่มาในTheme ใหม่ คือ หน้าไม่มัน ทุก..“มัน”ติเวิร์ส ไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันนี้มีหลายมิติ มีหลายตัวตน แต่แดดร้อน ฝุ่น มลภาวะที่ทำให้วันดี ๆ กลายเป็นวันยม ๆเพราะหน้ามัน เปรียบเสมือน ’มันติเวิร์ส‘ หลากหลายมิติความมัน ที่เป็นอุปสรรคของการใช้ชีวิต แป้งป๋อง sasi อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตได้เต็มที่ แบบไม่ต้องแคร์หน้ามัน มีแป้งป๋อง 6 สูตร ที่มาช่วยแก้ปัญหาความมันในทุกมิติชีวิต ให้ไม่ว่า “มันติเวิร์ส” ไหน ความมันก็ไม่เป็นปัญหาต่อความมั่นใจค่ะ”ด้าน Face of sasi (Loose Powder) อย่างหนุ่ม โอบ-โอบนิธิ ได้เล่าถึงการร่วมงานกับแบรนด์ sasi ครั้งนี้ว่า​"ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็น Face of sasi (Loose Powder) ร่วมงานกับ sasi ก็สนุกมากครับ ขอบคุณทางแบรนด์ที่ให้โอกาส พอรู้ว่าแคมเปญเป็นTheme “มัน”ติเวิร์ส เราก็รู้สึกว่ามันว้าวนะ จะต้องมีอะไรสนุกๆให้เราได้ทำเยอะมากแน่ๆ แล้วก็ระหว่างที่ร่วมงานกันก็สนุกสนานจริงๆครับ ตั้งแต่ร้องเพลงประกอบโฆษณาร่วมกับพี่พัชชา หรือ ตอนถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาเองก็มีโอบในหลายมิติ หลายสถานการณ์ ที่ทุกคนก็อาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆครับ“​”โอบเชื่อว่าทุกคนต่างมีความฝัน ฝันที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ มีอิสระในการลองทำสิ่งต่าง ๆ เลือกมีชีวิตหลากหลาย Version ได้ ไม่ต้องกลัวทุกอุปสรรค และเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ ใน version ที่เลือก“​”แต่กว่าเราจะมาเป็นตัวเองใน Version นี้ก็เชื่อว่าต้องลองทำกิจกรรมและผ่านอุปสรรคอะไรหลายอย่าง และแน่นอนว่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน หนึ่งในนั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องอากาศร้อน แดด ฝุ่น ควัน ทำให้ผิวหน้ามัน โอบมีตัวช่วยคือแป้งกระป๋อง sasi ทั้ง 6 สูตร เป็นสินค้าที่ใช้งานง่าย ผู้ชายอย่างโอบเองก็หยิบขึ้นมาใช้ตลอด พกไปด้วยทุกที่ มีหลากหลายสูตรให้เลือกตอบโจทย์ในทุกๆเวอร์ชั่น ทุกตัวตน ของเราได้ อยากให้ทุกคนไปลองใช้แป้งป๋องsasi กันดูครับ รับรองว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกมิติ ไม่ต้องกังวลเรื่องหน้ามัน แน่นอนครับ”นอกจากนี้ sasi ยังได้คว้าตัวเจ้าของไวรัลเพลงดัง “โอมจงรวย” อย่าง คุณพัชชา ชนุดม หรือ พัชชา เทพสามตา ศิลปินมากความสามารถที่มาพร้อมตัวตนที่หลากหลาย และคาแรคเตอร์จัดจ้านอย่างเป็นเอกลักษณ์ มาฟีเจอร์ริ่ง ร่วมสร้างสีสัน และเพิ่มความสนุกให้กับเพลงและภาพยนตร์โฆษณาใหม่ที่แต่งมาเพื่อแคมเปญ #แป๋งป๋องศิสู้มัน หน้าไม่มัน ทุก..”มัน” ติเวิร์ส นี้โดยเฉพาะ ภายในงานยังดึง 7 หนุ่ม T-POP สุดฮอต อย่าง ATLAS ประกอบด้วย มิวอ้อน, เออร์วิน, แทด, ไนซ์, ภูมิ, เจ็ท และ จูเนียร์ มาสร้างความสนุกพร้อมปลุกตัวตนใหม่ๆให้แฟนคลับได้กรี๊ดแบบสุดเสียงสำหรับ ใครที่พลาดงานนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมครั้งต่อไปของ #แป้งป๋องศิสู้มัน กันต่อได้ ในช่องทาง social media ของแบรนด์ sasi ทั้งทาง facebook, instagram, X, tiktok ชื่อ sasidiary