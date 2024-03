แอริน ยุกตะทัต ประกาศข่าวดี ตั้งท้องลูกคนแรก

เรียกว่าสิ้นสุดการรอคอยเสียที สำหรับนักแสดงสาว "แอริน ยุกตะทัต เบญจรงคกุล" ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีว่า กำลังตั้งท้องลูกคนแรกโดย "แอริน" ได้โพสต์ภาพคู่สามี "ไฮโซเบญ เบญจ เบญจรงคกุล" พร้อมโชว์ผลอัลตร้าซาวด์ และแคปชั่นว่า "WE’RE HAVING A BABY! Coming soon to a crib near you in September 2024!ต้องขอขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งให้เรา 2 คนตลอดมานะคะ พวกเรากำลังจะมีเบบี๋สมใจแล้ว! ขอบพระคุณมากๆอย่างใจจริงค่ะฝากติดตามเส้นทางการมีเบบี๋ของเราด้วยนะคะ YouTube: AerinYuktadattaOfficial"ซึ้งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องและแฟนคลับแห่เข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันเพียบ