คู่หมั้น “อารึม T-ara” เผยอาการอดีตไอดอลยังไม่รู้สึกตัวหลังพยายามฆ่าตัวตาย

คู่หมั้นของ อารึม ได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งข่าวลงในอินสตาอกรมระบุว่า“ขอบคุณแฟนๆของอารึมและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ติดต่อมาให้กำลังใจและแสดงความเป็นห่วง ได้โปรดอย่าขอให้ผมทำอะไรแปลกๆหรือเรียกร้องให้ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น โปรดคำนึงถึงความเหมาะสม ช่วยกลั่นกรองด้วย ตอนนี้คนกำลังเจ็บปวดและไม่รู้สึกตัว ผมขอร้อง ผมภาวนาขอให้อารึมไม่เป็นอะไร”เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมามีรายงานว่า อารึม ได้พยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งวันก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเพิ่งโพสต์รายละเอียดที่เธอและลูกถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยน้ำมือของ คิมยองกึล อดีตสามีเธอโพสต์ในอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 25 มี.ค. โดยให้รายละเอียดว่า คิมทำร้ายร่างกายและจิตใจของเธออย่างไรโดยโพสต์ยาวถึง 5 หน้า เธอเล่าว่าระหว่างแต่งงาน อดีตสามีของเธอปฏิเสธที่จะช่วยเรื่องการใช้เงินอย่างประหยัด 2-3ครั้ง ขณะที่เธอพยายามทำทุกอย่างให้ประหยัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เขาจะหงุดหงิดกับการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เช่น วิตามินสำหรับลูกๆ และทำร้ายร่างกาย ขณะที่ลูกอยู่ในห้องเธอยังได้แนบหลักฐานภาพถ่ายของวันที่เกิดเหตุด้วย ในคำบรรยายภาพเธอเขียนว่ามีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายแต่เธอไม่สามารถเปิดเผยทั้งหมดต่อสาธารณะได้แม้จะถูกทารุณกรรมทางร่างกาย อารึม บอกว่าเธอพยายามแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ และปรากฏตัวในรายการวาไรตี้โชว์ Between Marriage and Divorce with Kim ขณะอยู่ในรายการ เธอบอกว่าเธอปิดบังความจริงที่น่ารังกียจมากมายเกี่ยวกับอดีตสามีของเธอ เหตุผลส่วนหนึ่งที่เธอตัดสินใจเปิดเผยรายละเอียดที่แท้จริงเกี่ยวกับการแต่งงาน ก็คือเธอคิดว่าผู้ชมที่เห็นเธอในรายการจะตั้งคำถามและมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจนในขณะที่ปรากฏตัวในรายการ Between Marriage and Divorce อารึมและคิมยองกุลมี “วันที่ดี” และนั่นคือตอนที่ลูกคนที่สองของพวกเขาได้ถือกำเนิด อย่างไรก็ตาม การทารุณกรรมยังคงดำเนินต่อไป และจนถึงจุดหนึ่ง คิม ขัดขวางไม่ให้เธอเจอลูกด้วยอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของ อารึม กับ คู่หมั้นหนุ่ม เธอได้ยืนยันเมื่อเดือน ธ.ค. 2023 ว่าเธอไม่ได้นอกใจอดีตสามี แต่เธอแยกทางกับสามีมานานแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เซ็นใบหย่ากันอย่างเป็นทางการ และหลังจากเสร็จสิ้นการหย่าเธอตั้งใจจะแต่งงานใหม่อีกครั้ง