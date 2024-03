เรียกว่าเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักเเละอบอุ่นสุดๆ สำหรับครอบครัวของนักเเสดงสาวซึ่งขณะนี้มีลูกสาว ลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจใน ถึง 4 คน คือน้องชิโน่,ชิลลี่,ชิต้าร์ เเละ ชิลีนโดยล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพแฟชั่นน่ารักๆของครอบครัวผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมเเคปชั่นว่า "Where life begins and LOVE never ends"งานนี้ต้องบอกเลยว่า ลูกๆเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดเเล้ว เเถมยังฉายเเววความหล่อความสวยมากๆ อย่ารอช้าตามมาส่องดันเลยจ้า