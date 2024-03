“เอมมี่ มรกต” เปิดโพสต์ย้อนความทรงจำ 20 ปีกับตำแหน่ง Miss Thailand Universe ซึ่งเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

เรียกว่าแม้ผ่านพ้นไปนานถึง 20 ปี แต่ความประทับและความภูมิใจไม่เคยลบเลือน นานวันก็ยิ่งฝังแน่นอยู่ในความทรงจำอันมีค่า สำหรับนักแสดงสาวอดีตนางงามเจ้าของตำแหน่ง Miss Thailand Universe ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพย้อนอดีตเมื่อครั้งได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ด้วยแคปชั่นว่า“27.03.2024 • Today.. 20 years ago.. I was crowned Miss Thailand Universe.. And it changed my life forever..Thank you for the love, support and opportunity.. I am forever grateful(วันนี้..เมื่อ 20 ปีที่แล้ว.. ฉันได้ครองมงกุฎ Miss Thailand Universe.. และมันเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาล..ขอบคุณสำหรับความรัก การสนับสนุน และโอกาส.. ฉันรู้สึกขอบคุณตลอดไป) ขอบคุณสำหรับโอกาสตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาค่ะ..”