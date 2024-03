ไอคอนสยาม พาลูกค้าคนสำคัญ 30 คน บินลัดฟ้าไปรับพลังมังกรที่ฮ่องกง เสริมเคล็ดลับการขอพรกับ อ.คฑา ชินบัญชร พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสระดับมิชิลิน

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็นเลิศในการรังสรรค์ความเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้า เดินหน้าสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เพื่อให้ไอคอนสยามเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกยกให้เป็น Global Destination สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมสุดพิเศษแบบที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ในกิจกรรม ICONSIAM Experience กับความเอ็กซ์คลูซีฟเหนือระดับที่หาที่ไหนไม่ได้ เพื่อตอบแทนลูกค้า ล่าสุดจัดทริปประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟมอบความสุขแบบเต็มพิกัดให้กับผู้โชคดีจากแคมเปญ The Great Dragon Journey 2024 ฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ด้วยการพาบินลัดฟ้าไป “รับพลังมังกรที่ฮ่องกง” นำโดยกับการไหว้ให้ถูกที่ ด้วยพิธีที่ถูกต้อง เพื่อสักการะขอพรจากเทพเจ้า 6 วัดดังในฮ่องกง พร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่เฮงแบบไม่สิ้นสุด พร้อมด้วยการลิ้มรสสุดยอดของอาหารระดับ Michelin Star และร้านอาหารชื่อดังในทุกวันตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเริ่มความเอ็กซ์คลูซีฟสุดพิเศษกับกิจกรรม ICONSIAM Experience “รับพลังมังกรที่ฮ่องกง” กับ อ.คฑา ชินบัญชร ปักหมุดเช็คอินวัดแรกด้วยการรับความร่ำรวยจากการสักการะขอพรในวันเปิดทรัพย์กับเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ(Hung Hom) ที่ 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ที่ตั้งอยู่ในย่านฮ่องฮำ (Hung Hom) ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1873 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม โดยเชื่อกันว่าหากใครได้มาไหว้ที่นี่จะช่วยเสริมเรื่องดวงการเงิน ให้มีโชคลาภเงินทอง ซึ่งควรมาให้ตรงกับ วันเปิดทรัพย์ หรือเรียกกันว่า “พิธียืมเงิน” พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงปีละครั้ง ควรมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงการเงินให้ตัวเองวันที่สอง พาไปมูกันต่อกับสถานที่อันซีนที่ต่อไปกับ ศาลเจ้าแม่ทับทิม Tin Hau Temple หรือเจ้าแม่ทับทิม 700 ปี ที่ Joss House Bay ก่อตั้งตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง ทางเดินธรรมชาติสองข้างทางเต็มไปด้วยความงดงามของวิวทิวทัศน์ ที่ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังเป็นภูเขา ซึ่งทำให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์และพลังชี่จากธรรมชาติที่โอบล้อม ลมพัดเย็น ไม่ร้อนและไม่หนาว ก่อนเข้าศาลเจ้าต้องไหว้ฟ้าดินเสียก่อน ไหว้องค์หม่าโจ้ว ผู้เป็นประธาน นอกจากนี้ อ.คฑา ยังแนะนำเคล็ดลับเด็ดที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ กับ “การลูบเตียงห้องลับ เจ้าแม่ทับทิม” ซึ่งไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม เรียกว่าทริปนี้ลูกค้าของไอคอนสยามได้ขอพรทั้งการเงิน การงาน ความรัก และสุขภาพ กันอย่างจุใจถัดมากับเคล็ดลับการไหว้เสริมดวงชะตา และให้กังหันพัดพาสิ่งไม่ดีออกจากตัว พร้อมพัดเอาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต ที่วัดแชกงหมิว หมุนกังหันเปลี่ยนชีวิตนำพาอำนาจและความโชคดีให้มาสู่ชีวิต และได้โชคลาภ เงินทอง พร้อมนำพาสิ่งดีๆ เข้าหาตัว ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต วัดนี้เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนฮ่องกง เคารพนับถือมาอย่างเนิ่นนาน โดยรูปปั้นองค์แชกงถูกสร้างเพื่อระลึกถึง นักรบแชกง นักรบฝีมือดีในราชวงศ์ซ่ง ที่คอยปราบศึกศัตรูที่เข้ามารุกรานดินแดนทางเกาะฮ่องกงให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงปัจจุบันสถานที่อันซีนอีกแห่งที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือวัดนัมชุง ทินหัว หรือวัด 5 มังกร ความพิเศษของวัด 5 มังกรนี้ คือฮวงจุ้ยการตั้งศาล ด้านหน้าของศาลหันทางทิศตะวันออก มองเห็นทะเลกว้างใหญ่ ด้านซ้ายจะเห็นช่องเขาเป็นมังกรเขียวโอบล้อม ด้านขวาเป็นภูเขาขนาดย่อมเสมือนเสือขาว และมีเกาะตรงกลาง ทำให้กระแสน้ำหมุนวน ยิ่งส่งพลังธรรมชาติให้แก่ผู้มาสักการะเทพเจ้า 5 มังกร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ ความสุข และอายุยืนยาวในปีแห่งมหามังกรวันสุดท้ายมาขอพรด้านความรักกันต่อที่ วัดหวังต้าเซียน หรือที่เราเรียกกันว่า วัดด้ายแดง เป็นวัดดังโดดเด่นในเรื่องของการไหว้ขอพรองค์เทพเจ้า อีกทั้งอาคารของวัดก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และขงจื้อ ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นั้น คนส่วนใหญ่จะนิยมมาไหว้ขอพรในทุกๆ เรื่อง เพราะมีองค์พระมากมาย และที่สำคัญคือการมาขอพรด้านความรัก ผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่ พร้อมเสริมรักให้ดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ ที่วัดยังมีอีกหนึ่งจุดที่อันซีน ซ่อนตัวอยู่ในชั้นใต้ดิน ได้แก่ ห้องลับใต้ดิน (Taisui Yuenchen Hall) อันเป็นที่ประดิษฐานของ พระแม่เต้าบ้อ มารดาแห่งดวงดาว (Goddess of the Great Dipper) ผู้ให้กำเนิดจักรวาล และรูปปั้นเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์ตลอดทั้งปี ช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์กรรมให้เบาบางลง มีทั้งหมด 60 องค์ แต่ละองค์มีรูปลักษณ์แตกต่างกัน มีทั้งบุคลิกเชิงบุ๋น บู๊ และดูสำราญ ซึ่งลูกค้าไอคอนสยามทุกคนได้ร่วมไหว้ขอพรสักการะองค์ไท้ส่วยเอี๊ยประจำปีเกิดแบบถูกต้องครบถ้วนอีกด้วยปิดท้ายทริป ICONSIAM Experience เสริมดวงให้ปังตลอดทั้งปีกับ วัดหมั่นโหมว โดยวัดนี้ทุกคนจะได้กราบสักการะบูชาเทพเจ้าหมั่นไตกวั้น (Man) เทพด้านบุ๋น ซึ่งเป็นเทพแห่งตัวอักษร และเทพเจ้าโหมวไตกวั้น (Mo) หรือเทพเจ้ากวนอู เทพด้านบู๊ซึ่งเป็นเทพแห่งสงคราม วัดนี้เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ด้านการศึกษา อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง มีเอกลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใคร นอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ภายในวัดยังมีความงดงาม และมี ไฮไลต์เป็น ธูปวงสีแดง และกระดิ่งด้านในแขวนประดับทั่วเพดาน ดูสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากนอกจากการพาผู้โชคดีไปไหว้พระขอพร รับปีมังกรแล้ว ทุกท่านยังได้ลิ้มรสความอร่อยระดับ Michelin Star กับทุกวันตลอดการเดิน อาทิ ภัตตาคาร One Dim Sum ร้านติ่มซำชื่อดังที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ 1 ดาว 2 ปีซ้อนและยังได้ Michelin Bib Gourmand ของหวานจาก Kai Kai Dessert ที่ได้รับรางวัลมิชลิน 8 ปีซ้อนกับเมนูเด่นอย่างบัวลอยน้ำขิง และซอสงาดำ ความสุขเต็มพิกัดยังไม่หมด เพราะยังจัดเต็มด้วยภัตตาคารลุร้านอาหารชื่อดังในฮ่องกง อาทิ ภัตตาคาร Yung Kee Restaurant ห่านย่างชื่อดังการันตีความอร่อยด้วยรางวัลมากมาย, Deluxe Cuisine ภัตตาคารอาหารจีนกวางตุ้ง, Lei Yue Mun สวรรค์ของคนรักซีฟู้ดกับเมนูพิเศษซาชิมิหอยงวงช้าง, ภัตตาคาร Jasmine Garden หนึ่งได้ร้านดังของเกาะฮ่องกง และภัตตาคาร Under Bridge Spicy Crab กับเมนูซิกเนเจอร์ปูผัดพริกแห้งกระเทียม เพื่อให้ทุกนาทีของลูกค้าไอคอนสยามสัมผัสความเอ็กซ์คลูซีฟที่เต็มไปด้วยความสุขที่สุดตลอดทั้งทริปของการเดินทางไปกับ “ICONSIAM Experience” ที่ไอคอนสยามจัดขึ้นครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบฉบับของสุดยอดประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ ที่สร้างให้ผูกพันและมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้ารายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่โดนใจ และการบริการลูกค้าที่ให้มากกว่าความคาดหวัง 