ไอคอนสยามทุ่มงบจัดมหาสงกรานต์เฟสติวัลระดับโลกตอกย้ำการเป็น Global Destination ทุกเทศกาล เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยิ่งใหญ่-สาดสนุกตลอด 10-21 เม.ย. 2567 นี้

ขานรับเทศกาลสงกรานต์ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก จับมือพันธมิตรทุ่มงบการตลาดกว่า 60 ล้านบาท คาดมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1.5 ล้านคน ยกระดับจัดงาน “ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗” เป็นเทศกาลมหาสงกรานต์เฟสติวัลระดับโลก เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับการละเล่นสาดน้ำ (World Water Festival) อย่างยิ่งใหญ่ในบรรยากาศของวัฒนธรรมไทย ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาล ด้วยแนวคิดเชิดชูเอกลักษณ์ไทยผสมผสานการละเล่นและวัฒนธรรมบันเทิงร่วมสมัย อัดแน่นประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จัดยิ่งใหญ่เต็มทุกพื้นที่ในไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 10-21 เมษายน 2567 นี้ ชูไฮไลต์มากมาย อาทิ• ขบวนแห่นางสงกรานต์มโหธรเทวี 7 วันกับ 7 นางเอกและศิลปินชื่อดัง นำโดย “แอฟ ทักษอร” “พาย รินรดา” “เบ็คกี้ รีเบคก้า” “เบลล่า ราณี” “ใหม่ ดาวิกา” และ “เดียร์น่า ฟลีโป” และอีกหนึ่งความเอ็กซ์คลูซีพที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกับศิลปินสัญชาติไทยที่ไปโด่งดังระดับโลก “มินนี่ ณิชา” จะมาแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์นำความวิจิตรงดงามของไทยปรากฏสู่สายตาชาวโลก• เสริมสิริมงคลสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ณ โซน ICONLUXE และพระพุทธรูป 5 สมัย ณ เมืองสุขสยาม อัญเชิญมาให้ทุกท่านได้กราบไหว้ขอพรและสรงน้ำเนื่องในวันปีใหม่ไทย• สนุกสนานรื่นเริงกับการละเล่นสาดน้ำสงกรานต์สุดมหัศจรรย์กับ Water Splash Landmark ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในไทย ภายใต้มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ณ ริเวอร์ พาร์ค และตื่นตากับอุโมงค์น้ำ ประกอบแสง สี เสียง ที่ชั้น G เมืองสุขสยาม ตลอดจนความสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังและกิจกรรมความบันเทิงมากมาย• ชวนคนไทยสร้างปรากฏการณ์สวม “เสื้อลายดอก” บานสะพรั่งเบิกบานทั่วไทย ไอคอนสยามจับมือกับ NARAYA และ Collector Project โดยเอก ทองประเสริฐ สร้างสรรค์เสื้อลายดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์แบบ Pop Art แนวใหม่กับดีไซน์ Prosperity in bloom• พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของบทเพลง “สงกรานต์บ้านเรา” เวอร์ชั่น 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน เผยแพร่เทศกาลสงกรานต์ของไทยผ่านบทเพลงสู่สากล• มอบประสบการณ์สาดสนุกจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ กับกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำออนไลน์จาก TikTok Shop และช้อปสนุกไปกับโปรโมชั่นคลายร้อนมากมายกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน สร้างมหาปรากฏการณ์แห่งความมหัศจรรย์งาน “ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗” โดยปีนี้ไอคอนสยามได้จัดเตรียมงบการตลาดเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่ากว่า 60 ล้านบาท ยกระดับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ให้ยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าทุกปี เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่เทศกาล “สงกรานต์ไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ด้วยแนวคิด “THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION: รื่นเริงมหาสงกรานต์ สานต่อตำนานมรดกโลก” นำเสนอเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยไมตรีจิตและความสนุกร่วมสมัยอย่างไทย เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้สงกรานต์ประเทศไทยเป็นงานเฟสติวัลระดับโลก นำมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาเชิดชู ผสมผสานความร่วมสมัย นำเสนอสู่อนาคตให้คงอยู่สืบไป หรือ Heritage to Futureโดยไอคอนสยาม ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย กลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด เถ้าแก่น้อย นารายา TikTok Shop และเมืองสุขสยาม ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดงานเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับการละเล่นสาดน้ำ กับ Water Splash Landmark ท่ามกลางวัฒนธรรมไทย ภายใต้มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย โดยได้เตรียมพื้นที่ให้เหมาะกับกลุ่มครอบครัวและเด็ก รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเชิดชูเอกลักษณ์ไทยผสมผสานการละเล่นและวัฒนธรรมบันเทิงร่วมสมัย ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาล อัดแน่นด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จัดยิ่งใหญ่เต็มทุกพื้นที่ในไอคอนสยาม พร้อมด้วยกิจกรรมความสนุกมากมาย ระหว่างวันที่ 10-21 เมษายน 2567“เทศกาลมหาสงกรานต์เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย สำหรับปีนี้ มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ไอคอนสยามไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านคน ทำให้เกิดกระแสการจับจ่ายหมุนเวียนภายในศูนย์การค้าสูงขึ้นกว่า 50%” นายสุพจน์กล่าวในที่สุดไอคอนสยามจับมือพันธมิตรทุกภาคส่วนฉลองมหาสงกรานต์มรดกโลกอย่างยิ่งใหญ่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่อัตลักษณ์ห้าภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีขบวนพาเหรดสงกรานต์จากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด 11 ซอฟพาวเวอร์ นำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆของไทย เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ไทยที่โดดเด่นในแต่ละภูมิภาค ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสความงดงามของประเทศไทยในทุกมิติ“เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ไอคอนสยามเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญในการจัดงานเทศกาลไทยต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดงานมหาสงกรานต์ปีนี้ ได้ยกระดับการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างครบถ้วนทุกด้าน ทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรื่นเริงในการละเล่นสาดน้ำ ซึ่งการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ของไอคอนสยามในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ติด 1 ใน 10 ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก และมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นับเป็นการขับเคลื่อนคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างดี” นายกิตติ กล่าวรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ตามที่ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปลายปี 2566 นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ประเพณีสงกรานต์ของไทยได้รับการยกย่องในระดับโลก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสืบสานและเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ของไทยที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่มาถึงปัจจุบัน สำหรับปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับไอคอนสยาม นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมานำเสนออย่างหลากหลายครบทุกมิติ ทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่และงดงาม การเผยแพร่เพลงสงกรานต์บ้านเราในเวอร์ชั่น 3 ภาษา รวมถึงการส่งเสริมด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกต้องตามประเพณี การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว การส่งเสริมการใส่เสื้อลายดอก เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติรับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ไทย สนับสนุนการสร้างพลัง Soft Power ให้สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประเทศไทยTikTok Shop จับมือไอคอนสยาม มอบประสบการณ์สาดสนุกจากออนไลน์สู่ออฟไลน์นางสาวแทนรัก เชียงทอง Head of Marketing, TikTok Shop Thailand กล่าวว่า "TikTok Shop ร่วมฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์กับชาวไทยทั้งประเทศ พวกเราทุกคนต่างตื่นเต้นและเฝ้ารอคอยในฐานะแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซที่มอบประสบการณ์ Shoppertainment สู่ผู้ใช้และผู้ประกอบการไทย ด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกคน TikTok Shop จึงร่วมกับไอคอนสยาม นำเสนอแคมเปญต่าง ๆ มากมายเพื่อนำเสนอประสบการณ์ออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ และโลกออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ผ่านงานสงกรานต์อย่างสนุกสนานครื้นเครง ไฮไลต์สำคัญ ๆ เช่น #สาวน้อยตกน้ำออนไลน์ และได้เชิญ TikTok Creators ชื่อดังมากมาย เช่น นัท ณิสามณี, บี้ เดอะสการ์, หยาดพิรุณ มาร่วมกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และพลาดไม่ได้กับ Live Commerce สนุก ๆ จากบรรดา Creators เพื่อให้ทุกคนได้เลือกซื้อสินค้าไทยที่คัดสรรคุณภาพในโซนไอคอนคราฟต์ กับกิจกรรม "TikTok Shop Refill Your Joy: เติมความสนุก สุขเต็มตระกร้า" ทั้งหมดนี้จะเป็นกิจกรรมภายในงาน “ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗" ที่ไอคอนสยาม เท่านั้น"ICONSIAM x NARAYA x Collector Project ชวนคนไทยสร้างปรากฏการณ์สวม “เสื้อลายดอก”ไอคอนสยามกับมนต์สเน่ห์แห่งความคิดสร้างสรรค์ ชวนคนไทยใส่เสื้อลายดอก จับมือกับ NARAYA และ Collector Project นำโดยเอก ทองประเสริฐ สร้างสรรค์เสื้อลายดอกไม้ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการนำลวดลายดอกไม้ที่บรรจงสร้างโดยช่างฝีมือไทยบนเจดีย์ และพระอุโบสถวัดโพธิ์ วัดสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์ มาเป็นลวดลายบนเสื้อแบบ Pop Art แนวใหม่กับดีไซน์ Prosperity in Bloom ส่งสาสน์แห่งความรื่นเริงเถลิงศกใหม่ โก้เก๋ไม่เหมือนใคร มาให้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของและพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อลายดอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างปรากฏการณ์ให้เสื้อลายดอกบานสะพรั่งไปทั่วประเทศไฮไลต์สำคัญงาน “ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗” ได้แก่• ขบวนแห่นางสงกรานต์มโหธรเทวี 7 วันกับ 7 นางเอกและศิลปินชื่อดังไอคอนสยามร่วมเชิดชูวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า นำเอกลักษณ์ไทยให้ปรากฏสู่สายตาคนทั้งโลก ด้วยไฮไลท์สุดพิเศษกับบรรยากาศของขบวนแห่นางสงกรานต์ที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความงดงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมด้วยนางสงกรานต์ 7 วันกับ 7 นางเอกและศิลปินชื่อดังได้แก่ “แอฟ ทักษอร” “พาย รินรดา” “เบ็คกี้ รีเบคก้า” “เบลล่า ราณี” “ใหม่ ดาวิกา” และ “เดียร์น่า ฟลีโป” และอีกหนึ่งความเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกับศิลปินสัญชาติไทยที่ไปโด่งดังระดับโลก “มินนี่ ณิชา” จาก (G) I-DLE จะมาปรากฏโฉมเป็นนางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ประจำปี 2567 มาร่วมสร้างความวิจิตรงดงามนำไทยปรากฏสู่สายตาชาวโลก โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 10 เมษายน 2567• เสริมสิริมงคลสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุไอคอนสยาม ได้อัญเชิญองค์พระพุทธสิหิงค์จำลอง จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีมะโรง มาให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรและสรงน้ำเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ทางออกประตู 1 ชั้น G โซน ICONLUXE พร้อมกันนั้น บนพื้นที่ชั้น G เมืองสุขสยาม ได้อัญเชิญพระพุทธรูป 5 สมัยมาให้ทุกท่านได้กราบไหว้ขอพรและสรงน้ำพระเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ขอเชิญทุกท่านร่วมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันผู้สูงอายุ แสดงถึงความเคารพต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที โดยได้เชิญครอบครัวจากศิลปินชื่อดังมาร่วมรดน้ำดำหัวในวันที่ 14 เมษายน 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม• สนุกสนานสาดน้ำสงกรานต์สุดมหัศจรรย์กับ Water Splash Landmark ริเวอร์ พาร์ค บนทัศนียภาพอันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในไทยไอคอนสยามเนรมิตพื้นที่ ริเวอร์ พาร์ค ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับการละเล่นสาดน้ำกับ Water Splash Landmark #สาดสนุกปักหมุดไทยแลนด์ ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย โดยได้เตรียมพื้นที่ให้เหมาะทั้งกับกลุ่มครอบครัวและเด็ก รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงได้เตรียมมอบความสนุกจัดเต็มไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ อาทิ นนท์ ธนนท์, MEAN, PROXIE, 4EVE, ATLAS, BUS, LYKN พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างบรรยากาศส่งเสริมความเป็นไทยด้วยความรื่นเริงต้อนรับปีใหม่ไทยนอกจากนี้ไอคอนสยาม ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมความสนุก ครบครัน สำหรับทุกคนในครอบครัว กับกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมเวิร์คชอป การจำหน่ายเมนูอาหารดับร้อน พร้อมด้วยสินค้าชุมชน นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอีกมากมาย ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และกิจกรรมรื่นเริงมากมายรวมถึงอุโมงค์น้ำประกอบแสงสีเสียงที่จะให้ทุกท่านได้มาร่วมเล่นน้ำในบรรยากาศแบบไทยๆ ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G• พบกับการเปิดตัวครั้งแรกของบทเพลง “สงกรานต์บ้านเรา” เวอร์ชั่น 3 ภาษาพบกับการเปิดตัวครั้งแรกของบทเพลง ”สงกรานต์บ้านเรา 3 ภาษา“ ซึ่งนำบทเพลง “สงกรานต์บ้านเรา” ต้นฉบับประพันธ์ โดย คุณประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ มาเรียบเรียงคำร้องให้เป็นภาษาจีน อังกฤษ เพื่อเผยแพร่เทศกาลสงกรานต์ของไทยผ่านบทเพลงสู่สากล• สาดความสุขด้วยโปรโมชั่นคลายร้อนไอคอนสยามสาดความสุขให้นักช้อปทุกท่าน กับโปรโมชั่นแคมเปญ THAICONIC Songkran Celebration ช็อปฉ่ำใจ กับโปรสุดเบิกบานรับสงกรานต์ แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 3.28 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 67 – 5 พฤษภาคม 2567 สำหรับสมาชิก ONESIAM เพียงซื้อสินค้าและบริการภายในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ ครบ 4,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 21 เมษายน รับเสื้อลายดอกจากผลงานสร้างสรรค์ของดีไซน์เนอร์ชื่อดัง เอก ทองประเสริฐ มูลค่า 990 บาท หรือ แลกซื้อเพียงตัวละ 400 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท พิเศษเฉพาะวันที่ 10-16 เมษายน 2567 เพียงซื้อสินค้าภายในไอคอนสยามรวม 30,000 บาท รับบัตรกำนัลจากร้านค้าที่ร่วมรายการมูลค่า 2,000 บาท ติดตามเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ จุดขายขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาสงกรานต์ของประเทศไทย “ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗” ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 เมษายน นี้ ณ ไอคอนสยาม ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM