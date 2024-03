รู้จัก "เจมส์ บอนด์" คนต่อไป "แอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน"

โดยเป็นการเอาชนะตัวเต็ง ๆ อย่าง ทอม ฮาร์ดี, เฮนรี คาวิล รวมถึง ริชาร์ด แมดเดน มาได้ และด้วยวัยแค่ 33 ปีของ แอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน ก็น่าจะทำให้เขาสามารถรับบทนี้ไปได้อีกหลายปีแอรอน เพอร์รี เทย์เลอร์-จอห์นสัน เป็นนักแสดงชาวอังกฤษ มีผลงานแสดงละครเวที โทรทัศน์และภาพยนตร์ เขาเริ่มการแสดงตั้งแต่อายุ 6 ปี มีผลงานการแสดงภาพยนตร์อย่างเช่น แอนกัส, ธองส์แอนด์เพอร์เฟคสน็อกกิง และ ดิอิลลัสชันนิสต์ เขามีผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในหนัง Nowhere Boy ที่เขารับบทเป็นศิลิปินระดับตำนาน จอห์น เลนนอนแอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน ยังเคยแสดงเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาแล้ว 2 ครั้งแรกในบท ซูเปอร์ฮีโร่สุดเกรียนอย่างใน "เกรียนโคตรมหาประลัย" หรือ Kick-Ass หนังจากหนังสือการ์ตูนที่เต็มไปด้วยความดิบเถื่อน และแหวกแนว จนได้รับเสียงชมจากนักวิจาณ์มากมายต่อมา จอห์นสัน ปรากฏตัวในท้ายเครดิตของภาพยนตร์ กัปตันอเมริกา: มัจจุราชอหังการ หรือ Captain America: The Winter Soldier ใน 2014 โดยเขาได้รับบทเป็นเจ้าแห่งความเร็ว "ควิกซิลเวอร์" และเขาก็ได้รับบทเป็น ควิกซิลเวอร์ อย่างเต็มตัวในภาพยนตร์เรื่อง อเวนเจอร์ส: มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก Avengers: Age of Ultronล่าสุดเขายังได้รับบทเป็นตัวละครวายร้ายของ Marvel อย่าง "คราเวน" ที่ถูกอัพเกรดให้กลายเป็นพระเอกใน Kraven the Hunter ของ Sony ด้วยแต่นอกจากเรื่องผลงานแล้วนักแสดงหนุ่มคนนี้ยังเป็นที่รู้จักจากเรื่องส่วนตัว เมื่อตอนที่อายุแค่ 19 ปี เขาได้ประกาศหมั้นกับนักสร้างภาพยนตร์ แซม เทย์เลอร์-วูด ผู้กำกับ ในภาพยนตร์ที่เขาแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Nowhere Boy นั่นเองโดยปัจจุบัน แอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน มีอายุครบ 33 ปี ส่วน แซม เทย์เลอร์-วูด อายุ 57 ปีแล้ว แต่ดูเหมือนว่าชีวิตคู่ของทั้งสองยังคงมั่นคงเหมือนเดิมโดย แอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน เคย เปิดใจเกี่ยวกับความรักกับแฟนสาวที่อายุมากกว่ามาก และประสบการณ์การกลายเป็น "คุณพ่อ" ที่มีลูกวัยรุ่น ทั้งที่ตัวเองก็อายุแค่ 33 ปี เท่านั้นเองว่า “ผมมีครอบครัวใหญ่ กลายเป็นคุณพ่อที่อายุยังน้อย และต้องมีลูกหลายคน” เทย์เลอร์-จอห์นสัน วัย 33 ปี กล่าวกับ Esquire ในการสัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมาแอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน กับ แซม เทย์เลอร์-จอห์นสัน มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน คือ วัลดา เร วัย 13 ปี และ โรมี ฮีโร่ วัย 11 ปีนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ปกครองลูกสาวของแซม คือ แองเจลิกา วัย 26 ปี และ เจสซี วัย 16 ปี ซึ่งเป็นลูกของเธอจากสามีเก่าด้วย“ในฐานะหนุ่มวัยรุ่น ต้องเป็นพ่อของเด็กสาววัยรุ่นด้วย” แอรอนกล่าวเสริม ขณะไตร่ตรองถึงประสบการณ์ ที่เขาต้องเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าวัย เมื่อตัดสินใจจะมีครอบครัว “ผมอยากอยู่กับลูกๆ ไม่อยากถูกพรากไปจากพวกเขา ต้องต่อสู้เพื่อให้มันเป็นไปได้ จริง ๆ ก็ไม่ได้พร้อมนัก มันเร็วเกินไป แต่ใช่แล้ว สุดท้ายผมก็ไม่แคร์เรื่องพวกนั้นหรอก”แอรอน และ แซม ซึ่งปัจจุบัน อายุ 56 ปี เริ่มออกเดทกันหลังจากที่เขาออดิชั่นหนัง Nowhere Boy ผลงานกำกับเรื่องแรกของเธอในปี 2008 ทั้งคู่ประกาศหมั้นกันในอีกหนึ่งปีต่อมา และแต่งงานกันในปี 2012 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่เปลี่ยนนามสกุลเป็น เทย์เลอร์- จอห์นสันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คู่รักถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงช่องว่างระหว่างวัยที่ อายุห่างกันถึง 23 ปีมาตลอด และตอนเริ่มคบกัน แอรอน มีอายุเพียง 19 ปี ขณะที่แซมอายุ 42 ปี จนถึงปัจจุบันทั้งสองใช้ชีวิตด้วยกันมาเกิน 10 ปีแล้วถ้าข่าวเป็นความจริง ก็คงจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ และน่าจะมีการเลือกผู้กำกับรวมถึงเปิดกล้องหนังในอีกไม่นานเกินรอ แอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน คงเป็น เจมส์ บอนด์ ในแบบที่แตกต่างจาก แดเนียล เคร็ก โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะความหนุ่มแน่น ซึ่งก็น่าจะทำให้หนังชุด 007 ดูแตกต่าง และมีอะไรใหม่ ๆ หลัง แดเนียล เคร็ก สวมบทนี้มานานถึง 20 ปี ในหนังถึง 5 ภาค