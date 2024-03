อยู่ด้วยกันไปนานๆ "วิว วรรณรท" สาดหวาน อวยพรวันเกิด "แม็ค วีรคณิศร์" ในโหมดแฟนปีแรก

หลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจกัน ก็สาดความหวานใส่อย่างรัวๆ รั้งตำแหน่งคนคลั่งรักแห่งพ.ศ.นี้ไปเลย สำหรับคู่ของนางเอกสาว "วิว วรรณรท" และนักแสดงหนุ่ม "แม็ค วีรคณิศร์" ล่าสุดก็ทำเอาบรรดาคนโสดตายเรียบอีกแล้วโดยสาว "วิว วรรณรท" ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่หวานอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่ม "แม็ค วีรคณิศร์" พร้อมแคปชั่น "𝐇𝐁𝐃 𝐁𝐀𝐁𝐈𝐄 @mac_waang ขอให้ที่รักมีแต่ความสุข มีแต่รอยยิ้มในทุกๆวัน เพราะรอยยิ้มของพี่มีค่ามากสำหรับหนู ขอให้พี่ร่างกายแข็งแรง เพื่อจะได้อยู่กับหนูไปนานๆ จากนี้ไปพี่จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะ เพราะพี่มีหนูอยู่ข้างๆแล้วไง ขอบคุณที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กันและกันนะคะ*You deserve the best because you're the best!* remember that:)Love you still and you know I always will 'til the end of time...my home my forever love #อยู่ให้หนูแฮปพี่ไปทุกปีเลยนะคะ #wwcouple"งานนี้ทำเอา "แม็ค วีรคณิศร์" รีบเข้ามาคอมเมนต์กลับทันทีว่า "ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าวันเกิดมันเป็นแค่วันๆนึง แต่ตอนนี้มันพิเศษขึ้นมาเพราะหนูให้คุณค่ามัน ขอบคุณจริงๆนะคะที่อยู่ด้วยกันในทุกๆ เวลา"