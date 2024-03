ไม่เคยลืม "ปู ไปรยา" กลับบ้านอ่างทองเยี่ยมคุณยาย โชว์วิถีบ้านนาที่เคยอยู่มาตั้งแต่เด็ก

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วใจฟู และมีความสุขไปกับนางเอกสาวไปด้วย ล่าสุดเข้าตัวอยู่ระหว่างกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทย และได้เดินทางไปบ้านที่อ่างทอง ซึ่งเป็นบ้านของคุณยาย ที่เจ้าตัววิ่งเล่นสมัยตอนเด็ก และทุกครั้งที่มาไทยก็จะต้องตรงดิ่งกลับไปหาคุณยายเหมือนเคย เพราะเหมือนได้ย้อนวันวานกับวิถีบ้านนาที่มีความสุขอบอุ่นแบบเรียบง่ายที่สุดโดยได้โพสต์ภาพสวยๆ อาทิ กอดคุณยาย ข้าวกำลังออกรวง นอนเปล กินข้าวฝีมือคุณยาย เป็นต้น ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นได้เขียนสุดซึ้งว่า"Life is complete when I go back and see my grandma rice fields, hugs and just peace heart is full""รักคุณยายมาก กลับมาอ่างทอง ทุกครั้งมีความสุขมาก I’ve been to a lot of places but it’s the rice fields that gets my whole heart every time. I took a billion photos for all the memories โชคดีมากเกิดมาอยู่ครอบครัวสวนดอกไม้"