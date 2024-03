ศรีราชาร็อคเกอร์ เปิดเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในซีรีส์ ‘เล็ก Is More’ ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ดนตรีเล็กๆ แต่ทรงพลังจาก The People

ความคึกคักของแฟนเพลง และผู้คนที่สนใจในแนวดนตรีเร็กเกทำให้สถานที่ดูเล็กลงไปถนัดตา เริ่มตั้งแต่ช่วงกิจกรรมอุ่นเครื่อง จุดสตาร์ทดีกรีความพิเศษที่ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำก่อนดูคอนเสิร์ต เคล้าคลอดนตรีแนวหาฟังยากไปกับ Analog DJ SET จาก DJ JAY แห่งร้านเทป Cassette Shop ร้านที่รวบรวมเอาความสุขความทรงจำของวัยรุ่นยุค Analog ไว้เต็มหลอด บรรยากาศใกล้ชิดเป็นกันเองชวนคนฟังเคลิบเคลิ้มไปกับ Playlists ตั้งแต่ยุค 70s ไปจนถึง 2000s แบบใกล้ชิดกว่าใครก่อนประตูจะเปิดขึ้นใกล้เวลา 19.00 น. ต้อนรับผู้คนคอเดียวกันอย่างอบอุ่น เปิดพื้นที่ให้สัมผัสกับ #สีชาดิวะ คอนเสิร์ตเดี่ยว ที่ใส่สุด เต็มเหนี่ยว ของวิน และผองเพื่อน โดยมี special guests ที่ฮุบไว้นานก่อนชวนมาเซอร์ไพรส์คนดูในงาน 2 ศิลปิน อย่าง ‘B-King’ เจ้าของผลงานเพลงในยุค 90s ที่มาแจมในเพลง “คนข้างเขียง” และ “Destroy Babylon” ส่วน ‘Rhymekhamhaeng’ (ไรห์มคำแหง) เจ้าของเพลง Jum G เพลงที่เรียงซาวด์แรปเคี้ยวง่าย ที่มาร่วมร้องฟีเจอริ่งในเพลง “Fly Me” ชวนให้บรรยากาศของไลฟ์เฮาส์มันส์และแสนอบอุ่นศรีราชาร็อคเกอร์ ถือเป็นวงดนตรีเร็กเกมากความสามารถ ที่รวมตัวกันขึ้นมาจากมิตรภาพ และความฝัน พวกเขาถือเป็นวงดนตรีที่มีส่วนผสมของจินตนาการร่วมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก สร้างสรรค์ออกมาเป็นเสียงเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ ในฐานะศิลปินเปิดเวทีเบอร์แรกของซีรีส์คอนเสิร์ต ‘เล็ก Is More’ พวกเขาจึงตั้งใจมาเติมเต็มนิยามของดนตรีที่เตรียมมาเป็นพิเศษสำหรับแฟน ๆ และร้อยเรียงขึ้นมาเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะเหล่าสมาชิกของศรีราชาร็อคเกอร์มองว่า เสน่ห์ของเร็กเก้เป็นเพลงที่สนุกและไม่เหนื่อยมากที่จะเต้น มันเป็นความไพเราะในเนื้อหาของเพลงที่ค่อนข้างชัดเจนในแต่ละด้านมีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเป็นเพลงที่เล่นกับพื้นที่ดนตรีที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎี แต่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกจากภาพ รสชาติ กลิ่น และเสียง มีความรู้สึกอยากค้นหาและทดลองบทเพลงที่พวกเขานำมาบรรเลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีทั้งเพลงฮิตติดหู และเพลงที่สะท้อนมุมมอง รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวของบรรดาเหล่าสาวกสีชาโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเจตจำนงเสรี ผ่านไลน์ดนตรีที่สนุกสนาน อันเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเร็กเก ไม่ว่าจะเป็น อิสระเสรีที่คุณไม่มีวันเข้าใจ, พรรณลำพัง, พรสีชา หรือ ไฟเย็นอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People กล่าวถึงที่มาของ The People หันมาสนใจเรื่องดนตรี เพราะถือเป็นอีกรูปแบบของศิลปะแห่งการเล่าเรื่องที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้“เราเชื่อมั่นว่า ด้วยพลังจากเรื่องเล่า (ซึ่งรวมถึงบทเพลงดี ๆ) สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ เราเริ่มต้นการทำงานภายใต้แนวคิดนี้ ด้วยการเลือกสรรศิลปินอย่างพิถีพิถัน คอนเสิร์ตแต่ละครั้งจะจัดขึ้นสำหรับศิลปิน 1 วง และแฟนเพลงเพียง 400 - 500 คนเท่านั้น เพราะเราเชื่อว่า เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างพร้อม ทั้งศิลปินที่ดี คนดูที่ดี การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงโปรดักชั่นที่ดี ความมหัศจรรย์ทางดนตรีจะบังเกิดขึ้น ณ ห้วงเวลานั้น พลังของเสียงดนตรีจะปลุกเรา ให้ได้รับประสบการณ์เฉพาะตัวและน่าจดจำ”ช่วงเวลาดีๆ ของความสุนทรีย์ และดนตรีสีชา ที่นอกจากจะบรรเลงขับกล่อมเป็นเหมือนบทสนทนาระหว่างศิลปินกับแฟนเพลง ยังถือเป็นรูปธรรมของปรากฏการณ์ดนตรีเล็กๆ แต่ทรงพลัง ตามเจตนาของการผลักดันให้เกิดงานนี้ขึ้นมาอีกด้วยสำหรับ ‘เล็ก Is More’ หมายเลข 2 เตรียมพบกับ บรรยากาศดนตรี ‘สุดม่วนซื่น’ ปักหมุดรอ 20 เมษายน 2024 ที่ Glowfish ได้เลย