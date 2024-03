“แอนชิลี” อู้ฟู่ ภูมิใจในตัวเองซื้อบ้านหลังใหม่แล้ว

เป็นนางงามมีฐานะที่เติบโตมาในคอนโดหรูใจกลางเมืองมาตั้งแต่เด็ก ล่าสุด “แอนชิลี สก็อตต์ เคมมิส” ก็อาศัยน้ำพักน้ำแรงตนเองควีกเงินซื้อบ้านหลังโตเป็นของตนเองได้แล้ว โดยงานนี้ถึงขั้นโพสต์พร้อมแท็กบอกพ่อแม่อย่างภาคภูมิใจด้วยว่า“mum!!! dad!!! I did it!!! I bought a house!!! now it’s my turn to turn it into a home!!! 🥹💚”( แม่ พ่อ หนูทำได้ หนูซื้อบ้านแล้ว ตอนนี้ถึงตาหนูที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบ้านแล้ว )งานนี้แฟนๆเลยเข้ามาชื่นชมกันยกใหญ่ที่ทั้งได้บ้านใหม่ แถมยังมีหนุ่มข้างกายคนใหม่ด้วย เรียกได้ว่าลัคกี้ไปเสียทั้งหมดจริงๆ