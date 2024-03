Frederique Constant จัดงาน Exclusive Preview of Timeless Masterpieces เผยโฉมเรือนเวลาคอลเลคชั่นใหม่ปี 2024 มาให้ชมก่อนใคร

แบรนด์นาฬิกาสัญชาติสวิสฯ จัดงานเดินหน้าทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยโฉมเรือนเวลารุ่นพิเศษลิมิเต็ดเอดิชั่น 2 รุ่นเด่น รวมถึงยกทัพคอลเลคชั่น Novelties ที่จะเปิดตัวในงาน Watches & Wonders 2024 งานจัดแสดงนาฬิกาสุดยิ่งใหญ่ ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาเปิดให้รับชมเป็นประเทศแรกก่อนใคร โดยได้รับเกียรติจาก มร. นีลส์ เอกเกอร์ดิง (Niels Eggerding) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Frederique Constant บินตรงมาร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย คุณวิภาวรรณ มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้านาฬิกา Frederique Constant อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช และ คุณกรณ์ ณรงค์เดช ร่วมงาน ณ ห้องอาหาร อิกนีฟ แบงคอก (IGNIV Bangkok) โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมาFrederique Constant ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ ที่ต้องการนำเสนอนาฬิกากลไกสวิสฯคุณภาพสูง สู่ผลงานสุดคลาสสิก คงเอกลักษณ์เหนือกาลเวลาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ โดยนำเสนอเรื่องราวของเรือนเวลาให้สื่อมวลชนในประเทศไทยได้สัมผัสนาฬิกาแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร ภายใต้คอนเซปต์ “Exclusive Preview of Timeless Masterpieces” พร้อมเผยโฉมนาฬิกาลิมิเต็ดเอดิชั่น 2 รุ่น Slimline Perpetual Calendar Manufacture Designed by Peter Speake ตอกย้ำความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ Watchmaker ชื่อดังสัญชาติอังกฤษ ปีเตอร์ สปีกค์ (Peter Speake) ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานชิ้นพิเศษ ที่ผสมผสานความสวยงามของดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ และกลไกบอกเวลาอันสลับซับซ้อนได้อย่างลงตัว หน้าปัดเปลือยสไตล์ openwork ที่เผยให้เห็นความสวยงามของกลไกการทำงานแบบปฏิทินถาวรของ FC-775 นาฬิกาและตัวเรือนมาในสีเทาเข้มแอนทราไซต์และสีขาวแบบคุมโทนสไตล์มินิมอล เรียบหรูและมีเอกลักษณ์ สะท้อนประสบการณ์การทำนาฬิกากว่า 25 ปีของ ปีเตอร์ สปีกค์ (Peter Speake) ได้อย่างดี ผลิตเพียง 35 เรือนทั่วโลกSlimline Perpetual Calendar Manufacture Designed by Peter Speakeและอีกหนึ่งรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น Highlife Perpetual Calendar Manufacture Special Edition ผลิตเพียง 235 เรือนทั่วโลก นาฬิกาดีไซน์ทรงสปอร์ตจากรุ่นเรือธง Highlife มาพร้อมกับกลไกแบบปฏิทินถาวร แสดงวัน เดือน และปีอธิกสุรทิน และหน้าปัดแบบ Moonphase ผสมผสานสีน้ำเงิน เทา และดำ ซึ่งเป็นสีที่ได้รับแรงบันดาลจากทะเล ฟ้า และอวกาศHighlife Perpetual Calendar Manufacture Special Editionนอกจากความพิเศษของรุ่นลิมิเต็ดที่นำมาเผยโฉมให้สื่อมวลชนได้รับชมแล้ว Frederique Constant ยังขนทัพนาฬิกา คอลเลคชั่น 2024 Novelties ที่จะนำไปเปิดตัวในงาน Watches & Wonders 2024 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนเมษายน 2567 นี้ มาให้ได้รับชมเป็นที่แรกก่อนใครคุณวิภาวรรณ มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า “สำหรับงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจาก มร. นีลส์ เอกเกอร์ดิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Frederique Constant บินตรงมาร่วมเปิดงาน และได้รับความไว้วางใจให้นำรุ่นพิเศษที่จะถูกนำไปเปิดที่งาน Watches & Wonders 2024 ในเดือนเมษายนนี้ มาให้สื่อมวลชนในประเทศไทยได้รับชมเป็นที่แรกก่อนใคร โดยปีนี้บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้านาฬิกาแบรนด์ Frederique Constant อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมทำรุกทำการตลาดอย่างเต็มที่ผ่านคอลเลคชั่นต่างๆ รวมถึงนาฬิการุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ทั้งของสุภาพสตรี และ สุภาพบุรุษ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี”Frederique Constant แบรนด์นาฬิกาหรูสัญชาติสวิสฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 โดยมีโรงงานทำนาฬิกาอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อออกแบบ ผลิต และประกอบนาฬิกาโดยช่างทำนาฬิกาที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกาที่มีกลไกละเอียดอ่อนและนาฬิกาที่มีความคลาสสิคเป็นเอกลักษณ์ ในความตั้งใจที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงนาฬิกาคุณภาพสวิสฯ ในราคาที่จับต้องได้ ปัจจุบัน Frederique มีสาขามากกว่า 3,000 สาขา ใน 120 ประเทศทั่วโลก และในปีค.ศ. 2016 Frederique Constant Group (Frederique Constant, Alpina Watches, Ateliers deMonaco) ได้เข้าร่วมกับกลุ่มแบรนด์นาฬิกา Citizen นาฬิกาชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและผลิตนาฬิกาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก