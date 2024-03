“KISS OF LIFE” จัดเต็มโชว์ 7 เพลงพร้อมโมเมนต์ฟินใจไม่มีกั๊ก จัดหนักสมมงผลงานปฐมฤกษ์ปี 2024 ของผู้จัด 411ent

คือความคุ้มค่าของตาเนื้อ คือเต็มอิ่มหัวใจทุกวินาทีจริงๆ สำหรับแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ประเทศไทยของเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แต่เดบิวต์มาเป็นตัวมัมเรียบร้อยทั้งสี่สาวและรุกกี้ปีศาจที่กวาด 9 รางวัลมาครองแบบฉ่ำๆ หลังเดบิวต์เพียงไม่ถึงหนึ่งปี ศิลปินในสังกัดประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งขนเอเนอร์จี ความน่ารัก แต่เผ็ดแซ่บ มาร้อง-เล่น-เต้น-โชว์ 7 เพลงฉ่ำเกินสเกลแฟนมีตติ้งในงานให้เหล่าคิสซี่ (KISSY ชื่อแฟนคลับของพวกเธอ) ได้ฟินครบรสกันแบบจุกๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ผลงานทำถึงอีกครั้งโดยผู้จัดของบิ๊กบอสเกาะเกี่ยวใจ ไม่มูฟออนกันง่ายๆ ตั้งแต่สเตจแรกกันไปเลย เมื่อคิสซี่เข้าประจำที่กันเรียบร้อย บนเวทีเริ่มตรงเวลา 17:00 น. เป๊ะๆ ด้วย VCR ปลุกความตื่นเต้นก่อตัวเต็มสปีด สี่สาวระเบิดต่อมความคิดถึงด้วยเพลงแรก ‘Bad News’ เรียกเสียงกรี๊ดต้อนรับอย่างล้นหลาม เปิดฉากงานแฟนมีตติ้งสมมงตัวมัม โดยมีรับไมค์ทำหน้าพิธีกร ร่วมด้วย เจเบบี้ฟู้ด (ศิรส มหาวัฒนอังกูร) รับหน้าที่ล่ามของงาน ก่อนจะให้สาวๆ ได้ทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการจูลี่ นัตตี้ เบลล์ ฮานึล แนะนำตัวอย่างน่ารักและเป็นกันเอง หลังจากไม่ได้เจอกันนาน มีเรื่องราวมากมายที่ต้องอัปเดตกันหน่อย สาวๆ จูบชีวิตเลยมาบอกเล่าผ่านพาดหัวข่าวเก๋ๆ KIOF NEWS ดังเช่นพาดหัวข่าวแรก คุยกันถึงเรื่องที่อินมากในช่วงนี้ ทั้งสี่สาวตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากำลังอินกับการ “คัมแบ็ก” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 3 เมษายนนี้ กับ 1st Single Album [Midas Touch] มังเน่ฮานึลยังเสริมอีกว่าช่วงนี้อินกับ “คิสซี่” ด้วย ได้ใจไปเต็มๆหลังจากที่สี่สาวจูบชีวิตตอบทุกข่าวเล่าทุกความจริงกันเรียบร้อยแล้ว ก็บูสต์เอเนอร์จีเต็มสูบให้เหล่าคิสซี่ด้วยเพลงที่ทุกคนรอคอยจะได้ดูสดๆ เป็นบุญตาสักครั้ง กับ ‘Nobody Knows’ ที่มาพร้อมออร่าและเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปัง ทำเอาผู้ชมตายเรียบกับท่าแมลงก้นกระดกจึ้งสุดใจ ต่อเนื่องด้วยเซอร์ไพรส์ไฟลุกพึ่บกับแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มาทั้ง ‘Pink Venom’ ของรุ่นพี่ BLACKPINK และ ‘Freaky Deaky’ (by Tyga, Doja Cat) เตรียมมาให้คิสซี่ไทยโดยเฉพาะสุดอิ่มหนำฉ่ำใจขึ้นชื่อว่างานแฟนมีตติ้งทั้งที จะขาดพาร์ตเกมที่เติมเต็มอรรถรสความสนุกไปไม่ได้ งานนี้สาวๆ KISS OF LIFE จัดมา 4 เกมฟินๆ เริ่มจาก LOOK AT ME, REMOVE PAPER BY DANCE, WHO’S THE SPY? และ FIND ME - THE SONG IN THE SONG แต่ละเกมล้วนโชว์ให้เห็นถึงไหวพริบและความน่ารักเฉพาะตัวของเมมเบอร์จูบชีวิตแต่ละคนเป็นอย่างดี แถมผู้ชนะในแต่ละเกมยังขอโดนทำโทษไปกับผู้แพ้ด้วย ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะเกมไหนๆ คนได้กำไรที่สุดก็คือเหล่าคิสซี่นั่นเองไม่เพียงแค่ศิลปินที่มอบพลังงานดีๆ ให้แฟนคลับ เพราะฝั่ง คิสซี่ เองก็มีของขวัญเตรียมไว้ให้ถึง 4 โปรเจกต์ด้วยกัน เริ่มด้วย VCR อัดแน่นไปด้วยความรักและแรงซัพพอร์ต ซึ่งไม่ว่าวันไหน คิสออฟไลฟ์ ก็จะได้รับพลังบวกและกำลังใจจากแฟนๆ อยู่เสมอ และแน่นอนป้ายสโลแกนต้องมา “KIOF ♡ KISSY 꽃길만 걷자” สื่อความหมายลึกซึ้งว่า KIOF ♡ KISSY มาเดินบนเส้นทางที่โรยด้วยดอกไม้กันเถอะ ทำเอาสาวๆ อินไปกับข้อความที่พวกเธอเห็นแล้วกรี๊ดบวกเก็ตทันที ก็เส้นทางก่อนหน้านี้ของเมมเบอร์แต่ละคน กว่าจะมาเป็น KISS OF LIFE นั้นไม่ใช่ง่ายๆ เลยนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้แก่สองสาวผู้เกิดในเดือนมีนาคม คือ จูลี่ และ เบลล์ น้ำตาแห่งความซาบซึ้งกลั้นไว้ไม่อยู่แล้วจริงๆ สี่สาวร้องไห้ด้วยความปลาบปลื้มหลังจากได้รับความรักจากคิสซี่ไทยอย่างท่วมท้น ขนาด ฮานึล ผู้ไม่เคยร้องไห้ยังบอกว่าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะร้องไห้ เพราะก่อนเดบิวต์เคยคุยกันว่าฮานึลเองไม่ค่อยร้องไห้กับสถานการณ์แบบนี้ แต่คิสซี่ไทยก็ทำถึง ปลุกต่อมน้ำตาแห่งความสุขของน้องเล็กให้ไหลออกมาได้ เบลล์ ก็เป็นอีกคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้ แต่เพราะแฟนๆ ทุกคนส่งพลังมาให้เยอะมากจนสัมผัสได้ “พวกเราจะตอบแทนความรักของทุกคนด้วยดนตรีและโชว์ดีๆ ต่อไป รักนะคะ”ก่อนจากกันสี่สาวจูบชีวิตบอกลาแฟนๆ ด้วยเพลงเดบิวต์อย่าง ‘Shhh’ และ ‘Bye My Neverland’ ซึ่งชวนให้นึกถึงเส้นทางฝ่าฟันของพวกเธอ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ทุกคนเป็น KISS OF LIFE ได้อย่างเต็มภาคภูมิจริงๆ แฟนมีตติ้ง #KISSOFLIFE_DEARKISSY_BKK ยังไม่จบเพียงเท่านั้น ขออังกอร์ต่อเวลาแห่งความสุขกันอีกนิด ปิดท้ายของจริงกันที่เพลง ‘Says It’ พร้อมคลื่นทะเลดวงดาวสีแดงโดยผู้ชมในฮอลล์ อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แฟนคลับจัดให้สาวๆ ในครั้งนี้ โดยทั้งสี่เมมเบอร์เผยความรู้สึกที่ได้ใช้เวลาร่วมกับคิสซี่ไทยอย่างสุดซึ้ง ถึงแม้จะไม่ใช่การมากรุงเทพฯ ครั้งแรก แต่ก็เป็นการมาพร้อมแฟนมีตติ้งครั้งแรก และน่าจะเพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้สาวๆ ปล่อยพลัง ความรัก และแพชชัน จัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลยนัตตี้ “ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะคะ” จูลี่ “วันนี้ดีใจมากๆ เลยที่ได้เจอคิสซี่ตัวจริง และได้มาแสดงด้วยกันแบบนี้ มีความทรงจำดีๆเยอะเลย ในอนาคตเราก็จะมาหาบ่อยๆ รอกันอีกไม่นานนะคะ” ฮานึล “หลังจากเดบิวต์มีแต่เรื่องดีๆ มีความสุขทั้งนั้นเลย ต้องขอบคุณคิสซี่ และขอบคุณที่ทำให้วันนี้มีแต่ความสุขนะคะ” เบลล์ “ในอนาคตพวกเราก็จะมาเมืองไทยบ่อยๆ และเรามาเดินบนเส้นทางที่มีแต่ดอกไม้ไปด้วยกันนะคะ” สมเป็นสาวช่างสังเกตและใส่ใจรายละเอียด ยืนยันอีกทีไปเลยว่าอินจริงกับข้อความบนป้ายสโลแกนของแฟนคลับล้านเปอร์เซ็นต์!!!!ความฟินยังไม่หมด! ผู้จัด “โฟร์วันวันฯ” ตบท้ายความพิเศษของ #KISSOFLIFE_DEARKISSY_BKK ให้กับผู้ชมโซนบัตร 4,900 และ 5,900 บาท ด้วยเบเนฟิต Goodbye Session ที่มี 4 สาว KISS OF LIFE จูลี่-นัตตี้-เบลล์-ฮานึล มายืนอำลา สบตาก่อนกลับบ้าน เก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดคุ้มจนหยดสุดท้ายกันไปเลย *** โปรแกรมเกาหลีเกาใจสถานีถัดไปจะเป็นงานอะไร?! *** ติดตามได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent เฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent และยูทูบ https://www.youtube.com/411ent กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนทุกแพลตฟอร์มรอไว้เลย!!!