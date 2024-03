“คิมเบอร์ลี่” โชว์ซีนจุ๊บหวาน ภาพซึ้งอวยพรวันเกิดสามี “หมาก ปริญ” อายุ 34

เรียกว่าเป็นคู่สามี ภรรยาคนบันเทิงที่เปิดโหมดหวานได้ทุกที่แบบไม่ยั้ง สำหรับคู่ของพระเอกหล่อและ นางเอกสาวภาพและโมเมนต์สวีตหวานให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนบ่อยๆล่าสุดวันนี้ (19 มี.ค.2567) เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 34 ปี ของคุณสามี สาวก็จัดซีนหวานๆ ตามแบบฉบับคนคลั่งรัก มาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นหวานซึ้งกินใจอวยพรวันเกิดสามีสุดที่รักว่า“Happy birthday my husband my best friend my whole life I'm very proud of the man you've become baby, you are truly my biggest blessing and i'm so lucky to call you mine only mine and mine forever!! I love you more then I can ever put into words 19.03.2024(สุขสันต์วันเกิดสามีของฉัน เพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ทั้งชีวิตของฉัน ฉันภูมิใจในตัวผู้ชายที่คุณกลายเป็นเด็ก คุณคือพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันอย่างแท้จริง และฉันโชคดีมากที่ได้เรียกคุณว่าเป็นของฉัน ของฉันเท่านั้นและเป็นของฉันตลอดไป!! ฉันรักคุณมากกว่าจะบรรยายเป็นคำพูดได้19.03.2024)