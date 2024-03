อูโดฮวาน-ไมค์ พิรัชต์ นำทัพศิลปินรับรางวัลอันทรงเกียรติ Asia Top Awards 2024

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ที่ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประธานจัดงานประกาศรางวัลร่วมกับโดยบริษัท ซี ไรน์ กรุ๊ป จำกัด โดยและบริษัท แทนกายแมเนจเม้นท์ จำกัด โดยและจัดงานประกาศรางวัล Asia Top Awards 2024นายทรงธรรม พลอยกาบทอง ประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประธานจัดงานฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ‘ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์เล็งเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของบุคคลในทวีปเอเชีย จนเกิดเป็นความร่วมมือกัน ในรูปแบบขององค์กรร่วมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้เพื่อผลักดันศักยภาพทั้ง 5 ด้านของเอเชียประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านวัฒนธรรม Soft power ซึ่งทุกด้านต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน’ภายในงานมีทัพศิลปิน ดารานักแสดงจากต่างประเทศมาร่วมงาน ได้แก่(เกาหลี) พระเอกจากซีรีส์ดัง Joseon Attorney:A Morality, Quang Hung MasterD(ศิลปินเวียดนาม), The Sai(ศิลปินเมียนมาร์), Khat Vaihang(นักแสดงกัมพูชา), Luna saluna(สปป.ลาว), A Linn Yaung(นักแสดงจากเมียนมาร์),(ศิลปินจากลาว)ร่วมด้วยศิลปินดารานักแสดงชาวไทย(นางเอกภาพยนตร์ร่างทรง)รับรางวัลละครส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมจากละครพรหมลิขิต(นักแสดงภาพยนตร์ธี่หยด),Mister Supranational Goodwill Ambassador of Thailandโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัล Asia Top Awards2024สำหรับรางวัลต่างๆ มีดังนี้Woo Do Hwan อูโด ฮวาน (เกาหลี) รางวัล Best Actor of the YearQuang Hung MasterD กวาง ฮุ่ง (ศิลปินเวียดนาม)รางวัล Rising ArtistThe Sie เดอะ ซาย (ศิลปินเมียนมาร์)รางวัล Culture IntegrationKhat Vaihang คัท ไวฮัง (นักแสดงกัมพูชา)รางวัล Best ActorLuna saluna ลูน่า ซาลูน่า (สปป.ลาว)รางวัล Rising Global Record LabelA Linn Yaung เอ ลิน ยัง (นักแสดงจากเมียนมาร์)รางวัล Best ActorTHINLAMPHONE ถิ่นลำพร (ศิลปินจากลาว)รางวัล Culture integration Artistพิรัชต์ นิธิไพศาลกุล รางวัล Best Artists and Actors Create Excellentหล่ง ซื่อลีรางวัล Rising Starสุชาร์ มานะยิ่งรางวัล Best ActressF.Hero ฟักกลิ้งฮีโร่รางวัล Best Artistโอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐรางวัล Rising Star Y Series Coupleไกด์-กันตพล ชมพูพันธ์รางวัล Rising Star Y Series Coupleมนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญรางวัล Best Actressนลิลญา กุลมงคลเพชร รางวัล Best Actressเก่ง อธิปรางวัล Rising Global Record Labelกาจบัณฑิต ใจดีรางวัล Rising Star