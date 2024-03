‘VARITDA’ ศิลปินแจ๊สค่าย Melodic Corner คว้ารางวัลแรก Best Recording Of The Year จากอัลบั้ม ‘Mood 3’ บนเวที The Guitar Mag Awards 2024

ผ่านไปแล้วสำหรับค่ำคืนสุดพิเศษ กับงานประกาศรางวัลของคนดนตรีแห่งปี “The Guitar Mag Awards 2024” ที่ส่งให้ ‘VARITDA’ (วา-ริด-ดา) หรือ อุ๋ม-วฤตดา ภิรมย์ภักดี ศิลปินสาวเสียงสวยผู้ขับร้องเพลงแจ๊สที่มีเอกลักษณ์ ในสังกัดค่าย เมลอดิก คอนเนอร์ (Melodic Corner) ภายใต้บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ขึ้นรับรางวัลใหม่ ในสาขา Best Recording Of The Year 2024 ที่มอบให้กับอัลบั้มที่มีการบันทึกเสียงคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี จากผลงานอัลบั้ม Mood 3 : I'm In The Mood For Love พร้อม Producer คู่ใจ ‘บอม-พัชรพงศ์ จันทาพูน’ ถือเป็นอีกโมเมนต์สำคัญในค่ำคืนวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ True Icon Hall at ICONSIAMอัลบั้ม Mood 3 : I'm In The Mood For Love มาพร้อมเสียงบันทึกที่มีความกลมกล่อมลงตัว ส่งตรงถึงผู้ฟังด้วยเสียงคุณภาพที่ยอดเยี่ยม โดยทุกเพลงจะใช้การบันทึกเสียงแบบ Live Studio Recording เป็นการอัดเสียงเครื่องดนตรี Acoustic Jazz ทั้งหมดพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น Grand Piano และเสียงแส้ที่เลี้ยงบนสแนร์ พร้อมทั้งเสียงSolo กีต้าร์พริ้วๆ อย่าง Gibson L5 หรือจะเสียงเกากีต้าร์เพราะ ๆ ซึ้ง ๆ ของ Nylon Guitar รวมถึงเสียงนิ้วดีดกับดับเบิ้ลเบสที่ได้ยินชัดเจน จนไปถึงเสียงใส ๆ ของ Harp (พิณฝรั่ง) หรือจะเป็นเสียงเครื่องเป่าต่างๆ รวมทั้ง Trumpet Solo อัดส่งตรงมาจากประเทศรัสเซียและยังรวมไปถึงเสียงเครื่องสาย 12 ชิ้น ที่ถูก Conduct และเรียบเรียงทั้งหมดโดย‘บอม-พัชรพงศ์ จันทาพูน’ มาผนวกกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของ ‘VARITDA’ ถือเป็นความลงตัวที่ให้การบันทึกเสียงของอัลบั้มนี้สมบูรณ์ ยิ่งฟังยิ่งสัมผัสได้ถึงความละมุนของเสียงร้องและเครื่องดนตรีอันไพเราะซึ่ง ‘VARITDA’ ได้กล่าวขอบคุณบนเวทีว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ Producer ของอุ๋มเองค่ะ ‘คุณบอม-พัชรพงศ์ จันทาพูน’ เรียกได้ว่าถ้าเกิดไม่มีคุณบอม อัลบั้ม Mood ก็คงจะไม่สมบูรณ์ เพราะคุณบอมได้ Arrange เพลงทุกเพลงตั้งแต่อัลบั้ม Mood 1-3 นอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ควบคุมการบันทึกเสียงทั้งหมดเลย และอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คนที่ Mix และ Mastering ตั้งแต่อัลบั้มแรกในทุกๆ เพลงเช่นกัน ผู้บริหารคนเก่งของ Muzik Move ‘คุณบอม-ดนุภพ กมล’ และอยากจะขอขอบคุณค่าย Melodic Corner ทีมงานทุกๆ คนเลย อยากจะบอกว่าพวกเราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมา ตั้งแต่วันแรก ในวันที่พวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เราจะทำยังไงกับการนำเพลงฝรั่งมา Cover แต่ ณ วันนี้ เราก็ทำกันมาแล้วถึง 3 อัลบั้ม ซึ่งวันนี้เราได้รับรางวัลนี้ขอขอบคุณ Muzik Move ค่ะ ที่เป็นบ้านหลังใหญ่ของพวกเรา เป็นกระดูกสันหลังที่แข็งแรง ที่คอยซัปพอร์ต พวกเราเสมอ และที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณ The Guitar Mag ที่วันนี้มีรางวัลนี้ และตัดสินใจมอบรางวัลนี้ให้กับ VARITDA ค่ะ ดีใจที่มีคนเห็นคุณค่าของงานที่พวกเราตั้งใจทำนะคะ รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะสุดท้ายนี้อยากขอขอบคุณ ‘พี่จุ๊บ-วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี’ บอสใหญ่ของพวกเรา ที่เป็นแรงพลักดันสำคัญมากๆ ที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา แล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสพวกเรา ได้ทำผลงานดีดีแบบนี้ และพี่จุ๊บยังเป็นคนที่ทำให้ อัลบั้ม Mood 3 : I'm In The Mood For Love ได้ไปทำ Lacquer Cut สำหรับแผ่นเสียงไกลถึง Abbey Road Studios ที่ลอนดอน มันเท่มากๆเลยค่ะ”สำหรับผู้ที่หลงใหลในดนตรีแจ๊ส หรือป๊อปแจ๊ส สามารถรับฟัง ผลงานอัลบั้ม Mood 3 : I'm In The Mood For Love ได้ที่ YouTube Melodic Corner และ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์ม และติดตามผลงานของ VARITDA จากค่ายเพลงป๊อบ แจ๊ส น้องใหม่อย่าง Melodic Corner ภายใต้บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด โดยหวังว่าจะเป็นฮับแห่งใหม่ของดนตรีแจ๊ส กระตุ้นวงการให้คึกคักยิ่งขึ้น และผลิตผลงานเพลงคุณภาพออกมาเพื่อยกระดับดนตรีและนักดนตรีแจ๊สของไทยสู่สากลและสามารถสั่งซื้อแผ่นเสียงอัลบั้ม Mood 3 : I’m In The Mood For Love (Half-Speed Mastered) ขนาด 12 นิ้ว 33 RPM 180 Gram คุณภาพระดับ Audiophile สีดำ (Classic Black) ในราคา 2,200 บาท ได้ทาง : https://bit.ly/3GrLcF4 (Muzik Move Store)YouTube: https://www.youtube.com/c/melodiccornerFacebook: https://www.facebook.com/melodiccornerInstagram: @melodiccorner