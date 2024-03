“เล็ก คาราบาว” ใจหายการจากลา “ดุก คาราบาว” จากไป จะอยู่ในความทรงจำ เสก-เทียรี่-ปู พงษ์สิทธิ์ ร่วมอาลัยด้วย

หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก Carabao Official โพสต์ข้อความแจ้งข่าวร้ายหรือได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ มีคนบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก อาทิได้โพสต์ข้อความผ่านาเฟซบุ๊ก Pu Pongsit Official ว่า“ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของ พี่ดุก คาราบาว ขอให้ดวงวิญญาณของพี่ดุกสู่สุคติ ด้วยรักและอาลัยยิ่งครับ #พงษ์สิทธิ์คำภีร์ #PuPongsitOfficial”ขณะที่ก็ได้โพสต์ความผ่านเพจ SEK LOSO ว่า “ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ดุก คาราบาวครับ…”ด้านหรือมือกีตาร์แห่งวงคาราบาว ก็ได้โพสต์อาลัยผ่านเฟซบุ๊กด้วยว่า “พี่ดุก คาราบาว ของพวกเรา ได้จากไปแล้วอย่างสงบ ขอพี่ดุกเดินทางไกลสู่ภพภูมิที่ดี ด้วยรักและอาลัยยิ่งครับ#ดุกคาราบาว#ลือชัยงามสม”ส่วนได้โพสต์ข้อความยาวถึงเจ้าตัว อาลัยต่อการจากไป“หลับให้สบายนะเพื่อน”เมื่อเวลาสองทุ่มกว่าขณะเดินทางไปเวทีเพื่อแสดงตามปรกติ จู่ๆ พลขับก็พูดขึ้นมา “พี่ครับ พี่ดุกเสียแล้วครับ” ผมนั้นกำลังหลับๆ ตื่นๆ เพราะตื่นแต่เช้าเพื่อไปถ่าย MV ถึงกับสะดุ้งแม้จะรู้และเห็นอยู่พักใหญ่ๆ แล้วว่า สุขภาพของแกนั้นไม่ค่อยดี ซึ่งทริปใต้ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้คุณดุกเดินทางไปได้ไม่ถึงครึ่งทางก็ต้องตีรถกลับ แกคงจะรู้ตัวว่าไปต่อไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจเช่นนั้นจริงอยู่ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตายนั้นเป็นธรรมดา แต่พอมันถึงเวลาเข้าจริงๆ กับคนที่เราใกล้ชิดเห็นหน้ากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็อดใจหายและรู้สึกสะท้อนใจไม่น้อยเลยคุณดุกใช้ชีวิตบนเวทีดนตรีอาชีพร่วมกับผมมานานเหลือเกิน เราร่วมกันตั้งวงดนตรีที่ชื่อ “The Mission” ขึ้นมา แม้วงดนตรีวงนี้จะมิได้ประสบความสำเร็จในด้านชื่อเสียงมากมายนัก แต่ก็นับเป็นประสบการณ์แรกของผมกับการเป็นนักดนตรีอาชีพอย่างเต็มตัวจำได้ว่า ณ เวลานั้นผมยังอายุแค่ยี่สิบต้นๆ เอง วง The Mission มีสมาชิกเจ็ดคน โดยมีคุณดุกเป็นมือทรัมเป็ตและรับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงด้วย ส่วนผมเป็นมือกีตาร์ คุณมาโนชเป็นนักร้องนำ คุณเอ็ดดี้ (อดีตมือเบส ซูซู) เป็นมือเบส คุณเหน่งมือกลอง อ.แปะมือแซ็ก คุณเหน่งมือคีย์บอร์ด วงนี้มีชื่อเหน่งสองคน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมายกเว้นผมกับคุณเอ็ดดี้ นอกนั้นล้วนเสียชีวิตหมดแล้วครับผมเล่นกับวง The Mission อยู่เกือบๆ สามปีก็ออกมาอยู่กับวง The President แต่ก็ยังคงคบหากับคุณดุก และมักจะแวะไปเยี่ยมเยียนแกที่บาร์เสมอ “พาพี่ดีโน่นักร้องนำ President ยุคแรกไปแบ่งกัญชาคุณดุกดูดน่ะ”ป๊าดดดดด! (พี่ดีโน่เสียชีวิตไปนานแล้ว)ต่อมาเมื่อผมมาเล่นวงคาราบาวอย่างเต็มตัว ก็ยังคงคบหากับคุณดุก และมักจะแวะเยี่ยมเยียนแกตามแต่โอกาสจะอำนวย โดยเมื่อคาราบาวผ่านไปแสดงยังจังหวัดต่างๆ ที่แกแสดงตามผับตามบาร์จังหวัดนั้นๆ ก็ต้องได้เจอกันล่ะครับครั้งหนึ่งขณะที่คาราบาวไปแสดงที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งคุณดุกก็ย้ายมาแสดงอยู่ที่บาร์ในเมืองหาดใหญ่ ผมจึงแวะไปเยี่ยมแก ครั้งนั้นแกถามผมว่า “ไอ้ระบบ MIDI มันคืออะไร”จำได้ว่าครั้งนั้นผมเมามาก ไม่อยากพูดเรื่องระบบการทำงานที่ซับซ้อน จึงพูดสวนไปเล่นๆ ว่า “ถ้าอยากรู้เรื่องแบบนี้นะ ต้องลาออกจากวงและเข้ากรุงเทพฯ ถึงจะเข้าใจ” ป๊าดดดดดด! แค่ขำๆ เนาะใครจะไปคิด จู่ๆ คุณดุกมาโผล่ที่บ้านผม ตามคำที่ผมแนะนำตอนเมา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานระบบการทำเพลงต่างๆ ในบ้านเราก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากการทำงานในระบบอะนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลช่วงนั้นผมเริ่มทำอัลบั้มเดี่ยว ก็ได้คุณดุกนี่ล่ะครับ ที่คอยช่วยงานต่างๆ ด้านคีย์บอร์ด อีกทั้งเป็นเพื่อนดื่มด้วย อิ อิคุณดุกอยู่กับผมได้นานพอสมควร จนวันนึงผมกับพี่แอ๊ดกลับมาทำงานร่วมกันอีกโดยออกอัลบั้มในนาม แอ๊ด เล็ก อ๊อด และใช้ชื่ออัลบั้มว่า “วิชาแพะ”เมื่อผมกลับมาทำงานกับพี่แอ๊ด แน่นอนว่าคุณดุกก็ต้องมากับผมด้วย โดย พ.ศ.นั้นทางฟากพี่แอ๊ดก็มีป๋าโก้ และพี่อ๊อดอยู่ด้วย ดังนั้นชุดวิชาแพะจึงเหมือนการแนะนำตัวให้พี่แอ๊ดได้รู้จักคุณดุกนั่นเองวันเวลามันผ่านไปจะว่าช้าก็ช้า จะว่าเร็วก็ใช่ เพราะมันเดินทุกวันไม่เคยหยุด นั่นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปกับกาลเวลากลายเป็นอดีตไปด้วยคุณดุกได้เป็นสมาชิกคาราบาวอย่างเต็มตัวก็น่าจะชุดสัจจะสิบประการนะ ผมคิดว่าอย่างนั้น และก็อยู่ยาวมาตลอด สร้างผลงานร่วมกับคาราบาวมามิใช่น้อยภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “สิบลี้ยังมีก้าวแรก” แน่นอนว่า ชีวิตย่อมต้องมีก้าวสุดท้ายเช่นกัน และบัดนี้การเดินทางของคุณดุกได้มาถึงจุดสุดท้ายแล้วเรื่องราวการเดินทางต่างๆ ที่พวกเราพานพบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือนานาประเทศ ล้วนจะคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราผองเพื่อนคาราบาวตราบเท่านาน “แล้วจะเขียนเรื่องราวชีวิตของพวกเราเป็นเล่มให้นะเพื่อนนะ หลับให้สบายนะเพื่อน”