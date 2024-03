”คิมเบอร์ลี่“ อวยพรวันเกิดสุดซึ้งถึงเพื่อนซี้ ”ญาญ่า“ การมีเธออยู่บนโลกใบนี้มันดีมากสำหรับฉัน

เรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆ ยาวนานถึง 12 ปี และถือว่าเป็นเพื่อนซี้ที่สุดของนางเอกสาวก็ว่าได้สำหรับซึ่งวันนี้ (18 มี.ค.) สาวญาญ่าอายุครบ 31 ปีแล้ว ล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์คลิปน่ารักๆ เป็นโมเมนต์อบอุ่นปนซึ้งคู่กับญาญ่าผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมร่ายคำอวยพรวันเกิดว่า"Happy birthday to the most cutest funniest smart and hardworking little bean ever! Your existence means the world to me babe, Nothing can ever replace the memories and time we've shared! So, let's Cheers to many more epic memories, more silly trips and happy adventures. Wuv chu forevaaa @urassayas"(สุขสันต์วันเกิดให้กับบีนตัวน้อยที่สนุกและฉลาดที่สุดที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมา! การดำรงอยู่ของคุณหมายถึงโลกสำหรับฉัน ที่รัก ไม่มีอะไรสามารถแทนที่ความทรงจำและเวลาที่เราแบ่งปันได้! ดังนั้น มาส่งกำลังใจให้กับความทรงจำอันยิ่งใหญ่ การเดินทางสุดไร้สาระและการผจญภัยที่แสนสุขกันเถอะWuv chu forevaaaa 🎂💖 @urassayas)