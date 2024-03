“เจมส์ จิ” เผยสเปกแฟน “เบลล่า” พร้อมอาสาจะสืบให้ว่าเป็นใคร

ทำเอาด้อม จิราณี เฮกันลั่น เมื่อคู่จิ้นในตำนานและกำลังจะมีละครคู่กัน เตรียมถ่ายทำเร็วๆ นี้ ล่าสุดทั้งคู่ไปร่วมงาน Exclusive Event only at Big C “สวยทัน Summer กับ P&G” พร้อมเผยถึงความผูกพัน 10 ปีของด้อมจิราณีที่ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเบลล่า :จนกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยกันอีกแล้ว อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะ”เจมส์ จิ :ผมว่าเป็นอีกความสนุกนึงในการทำงานด้วย”เบลล่า : “แต่ละคนก็ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันมา แล้วพอได้มาเจอกันมันน่าจะดี”เจมส์ จิ : “น่าจะมัน”คุ้นเคยกันอยู่แล้ว ทำให้ปรับตัวไม่ยากเบลล่า : “ไม่ยากอยู่แล้ว จะถ่ายเร็วๆ นี้แล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ในกระบวนการกำลังจะเข้าเวิร์กช็อป ฟิตติ้ง ถ่ายโปสเตอร์ ใกล้เปิดกล้องแล้วค่ะ”เจมส จิ : “ไม่ยากอยู่แล้วครับ เพราะผมก็เล่นตามเขา(หัวเราะ)”เบลล่า : “ก็ดีค่ะ รอติดตามแล้วกันนะ เราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ (เรื่องนี้เป็นแนวหยุมกันมั้ย?) ก็ไม่ค่อยถูกกัน แรงทั้งคู่ค่ะ”เจมส์จิ : “ก็ไม่รู้เลยว่าจะเขินกันเหมือนอย่างตอนที่เล่นด้วยกันครั้งแรกมั้ย ก็ต้องรอดู เพราะว่าเราไม่ได้เล่นคู่กันมานาน พักใหญ่แล้ว”ล่าสุด ละครดวงใจเทวพรหม ภาคต่อจากซีรีส์ สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ออนแอร์แล้ว ทำให้ได้ย้อนกลับไปดูที่ตนเองเคยเล่นไว้ในเรื่อง คุณชายพุฒิพัฒน์เจมส์ จิ : “ตอนนั้นผมแก้มยุ้ยมากครับ”เบลล่า :แต่ก็ดีค่ะ ผ่านไปนานแล้วทุกคนยังพูดถึง ตอนนั้นเป็นนางสาวศรีสยามค่ะ ตอนนั้นเขินมากเพราะต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วย แล้วเรายังไม่เซียนเรื่องการแสดงขนาดนั้น”เจมส์ จิ : “ตอนนั้นเป็นคุณหมอ จริงๆ ตอนนั้นเขินมากๆ ในเขาบอกว่าเนี่ย เบลเขารออยู่ คือสิ่งที่ผมจำได้มีภาพประมาณนี้ในเรื่องนี้”ด้าน เบลล่า เผยถึงทริปที่ไปทำบุญที่อินเดียกับคุณแม่เบลล่า : “ได้ไปพุทธคยา อินเดีย มาค่ะ คือไปถวายฉัตรที่เจดีย์พุทธคยาเลย เหมือนได้รับโอกาสจากพระอาจารย์สมทบ จากวัดกลาง และพระอาจารย์ดิลนันท์ที่ดูแลที่พุทธคยา อินเดียค่ะ เลยได้มีโอกาสไปถวาย ไปนั่งสมาธิ ได้ทำบุญ ได้พาคุณแม่ไปด้วยส่วนมากทริปทำบุญจะมีคุณแม่ไปด้วยค่ะ เราอิ่มใจอยู่แล้วได้ไปทำบุญ แต่ว่าที่เราก็ทำบุญเรื่อยๆ เท่าที่มีโอกาสค่ะ มันมีช่วงหนึ่งที่เบลกับแม่ไม่รู้จะไปไหน ก็ไปวัดแล้วกัน ว่างเมื่อไหร่ได้ทำบุญ ได้ไปวัด”รอลุ้น หมอดูทักว่าปีนี้เบลล่าจะมีแฟนเบลล่า :เจมส์ จิ : “สู้ๆ นะครับ”เบลล่า : “(หัวเราะ)เมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะ ถามว่าตื่นเต้นมั้ยที่หมอดูทักแบบนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกัน มันต้องเจอก่อนไง มีวี่แววมั้ยเหรอ ก็อาจจะมีลุ้น รอดูค่ะ(ยิ้ม)”เมื่อถามว่า แอบคิดมั้ย ที่หมอดูทักมีแฟนแน่ในปีนี้ จะเป็นใครมาจากไหน เจ้าตัวบอกไม่ได้คิดเลยเบลล่า : “ไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครอะไรยังไงค่ะ (ตอนนี้มีใครนัมเบอร์วันมั้ย?) มีลิสต์ๆ อย่างนี้เหรอ ก็ไม่รู้ค่ะ ต้องรอดูก่อนนะคะ (ดูเหมือนมีพิรุธอยู่นะ?) อุ้ย...เหรอคะ(หัวเราะ)”เจมส์ จิ : “ก็อยากรู้บ้างครับ ลองถามดู ผมจะได้ฟังบ้าง”เจมส์ จิ ลั่นรู้ว่าแฟนในอนาคตของ เบลล่า เป็นคนยังไงเจมส์ จิ : “โอ้โห ผมไม่รู้เลย”เบลล่า : “ใครที่จะเข้ากับฉัน”เจมส์ จิ : “อ๋อ...ผมรู้แล้วเบลล่า : “อะไรรู้มั้ย เขาเพิ่งดูรายการที่เบลให้สัมภาษณ์ แล้วนี่คือคำพูดของเบลค่ะ(หัวเราะ) ทำการบ้านมา”เจมส์ จิ :เบลล่า : “แม่ คุณแม่(หัวเราะ)”เจมส์ จิ : “ไม่รู้เลยครับ(ยิ้ม)”