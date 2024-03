น่ารักจ้ำม่ำสุดๆ “แพทริเซีย กู๊ด” โพสต์ฉลองวันเกิด “น้องเอลิเซีย” อายุครบ 9 เดือน

เรียกว่าเผลอแปปเดียวหนูน้อยลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวและก็อายุครบ 9 เดือนแล้ว และนับวันก็ยิ่งน่ารักจ้ำม่ำกลายเป็นขวัญใจพี่ป้านาอากันอย่างท่วมท้นล่าสุดวันนี้คุณแม่ก็ได้เปิดโพสต์อวดภาพน่ารักของลูกสาว พร้อมยกค้กก้อนน่ารักมาให้หนูน้อยฉลองวันเกิดอายุครบ 9 เดือน ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยแคปชั่นเผยความในใจว่า“happy 9 months to papa’s twin and mummy’s baby Alicia time really does fly when you watch a tiny human grow before your eyes love you more than words can say and i’m so so grateful to be your mum (สุขสันต์วันครบรอบ 9 เดือนกับลูกแฝดของพ่อและลูกของแม่ เบบี๋เอลิเซีย เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ เมื่อคุณเห็นมนุษย์ตัวเล็กเติบโตต่อหน้าต่อตา รักคุณมากจนไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายได้ และฉันรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นแม่ของคุณ)”ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิด ชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเอลิเซียกันอย่างเนืองแน่น