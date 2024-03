รอส่งหนัง คช ไปคานส์ “ปลา บลา บลา” วิเคราะห์ ฝรั่งถีบหมอที่ภูเก็ต สะเทือนปางช้างทั่วไทย

วงการหนังไทยยังคึกคักได้อีกๆ น่าจับตามากๆ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้ กับการทำงานหนังใหม่เกี่ยวกับช้าง ที่มีแววปังระดับโลกของที่ทำหนังเรื่อง คช Mahout ลุยควบคุมการทำหนังตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการสร้าง คัดเลือกนักแสดง เล่นเองและร้องเพลงประกอบอีกด้วย เรียกว่าความสามารถรอบจัดจริงๆปลา บลา บลา เพียงฤทัย โกมารทัต เปิดใจ “ปลาทุ่มทำสุดตัวจริงๆ กับ หนังเรื่อง คช Mahout ทำเองดูแลหมดทุกๆ ขั้นตอนไม่ใช่ไม่ไว้ใจใคร แต่เราไม่อยากปล่อยผ่านไป โดยที่เราไม่ดูแลทั้งหมด ปลาเป็นผู้อำนวยการสร้าง คัดเลือกนักแสดงเอง เล่นเองด้วย และก็ร้องเพลงประกอบหนังอีกด้วยค่ะชื่อเพลง เหมือนกลับชาติมารัก กำลังจะปล่อยให้ฟังกันเต็มๆ เร็วๆ นี้ค่ะหลายคนที่สนิทๆ ก็ถามๆ จิกๆ แซะๆ ปลาตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ดู คช Mahout อยากดูไวๆ แล้ว ต้องบอกว่า ปลาไม่รีบนะคะ ค่อยๆ ทำไปอยากให้ดีจริงๆ เพราะหนังจะอยู่กับเราไปนานมากๆ อยู่กับเราไปจนวันตาย เป็นผลงานของเราตลอด โดยเฉพาะเรื่องนี้ คช Mahout ปลาทุ่มจริงจังมากๆ เรียกว่าสุดชีวิต ระดมทีมงานเก่งๆ มาหมด เพื่อให้งานออกมาดีโดนใจระดับโลก งบสร้างเราไม่ได้ทุ่มเงินเป็นหลักร้อยล้าน แต่มั่นใจว่าคุณภาพนำหน้าแน่นอนค่ะเรื่องส่งหนัง คช Mahout ไปคานส์ ไปแน่ แต่ต้องผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการก่อน บางคนก็มาแซะๆ จิกกัดเรานะ จะได้ไปจริงเหรอ ก็ไม่อยากจะพูดเยอะแล้ว ให้รอดูเนอะ ปลามั่นใจในทีมงานว่าเจ๋งจริง ก็น่าจะเข้าตาคณะกรรมการคานส์ได้อยู่ตอนนี้นอกจากงานหนังที่เราโฟกัสเป็นที่ 1 แล้ว ปลากำลังเตรียมตัวจะไปที่สหรัฐอเมริกา ไปเที่ยวไปหาโอกาสใหม่ๆ ให้งานให้ตัวเองด้วย น่าจะอยู่สักประมาณ 1 เดือน ทุกๆ ปีปลาก็จะบินไปโน่น นั่น นี่ ตะลอนไปทั่วโลกอยู่แล้ว เราชอบเปิดโลกใหม่ๆ ให้ตัวเอง เพราะเชื่อว่าโอกาสดีๆ ไม่ได้มาหาเราเสมอไป เราต้องมุ่งพุ่งไปหาโอกาสใหม่ๆ เอาเองจะดีกว่าข่าวใหญ่ที่ปลาชอบมากๆ อยากให้คนยังต้องติดตามต่อ เรื่องฝรั่งเดวิด เตะหมอปาย ธารดาว ที่ภูเก็ต จนเรื่องลุกลามไปในหลายมิติ ทั้งเรื่องการรุกล้ำหาดสาธารณะ จนทำให้มีการรื้อทิ้งบันไดหน้าวิลล่าหาดยามู จนทำให้ชาวภูเก็ตตื่นตัวตื่นรู้เรื่องหาดสาธารณะ จนทำให้แหลมหงา ที่ภูเก็ตได้เปิดทางเข้าแล้ว หลังจากที่โดยกลุ่มทุนฮุบไปนานหลายปีแล้ว ถ้าเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อๆ ไปอีกยังมีหลายหาดหลายจังหวัด ที่เราก็เห็นๆ กันอยู่ว่ามีรุกล้ำอยู่เยอะ ถ้าทำจริงจังต่อเนื่อง ประชาชนจะได้ประโยชน์เต็มๆโดยเฉพาะมีการเร่งเข้าไปตรวจสอบปางช้าง ของฝรั่งเดวิดด้วย จุดนี้ดีมากๆ ปลาอยากให้เจ้าหน้าที่ตรงไปตรงมาด้วย กับการตรวจสอบ และอยากให้ขยายผลไปตรวจสอบปางช้างอื่นๆ อีกหลายจุดหลายจังหวัดทั่วไทย ว่ามีการดูแลรักษาช้าง ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีถูกกฎหมาย หรือไม่อย่างไรปลาสนในเรื่องช้าง มานานหลายปีแล้ว จึงตัดสินใจทำหนังเรื่อง คช Mahout ดังนั้นเรื่องช้างๆ ในทุกแง่ทุกบริบทที่เกิดขึ้น ปลาจึงให้ความสนใจมากๆ ด้วยค่ะ”สาวสตรองแรงๆ มีดีหลายจุด ต้องยกให้เลย “ปลา บลา บลา” เพียงฤทัย ความสามารถเยอะมากๆ นอกจากกำลังทำหนัง คช Mahout ยังเป็นนักร้องด้วย รีบโหลดฟังๆ ให้ทิ่มรูหูด่วน! ฟังเพลงเด็ดจาก ปลา บลา บลา Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ,You Melt MyHeartอย่าลืม! ต้องรอฟังเร็วๆ นี้กับเพลง ’เหมือนกลับชาติมารัก‘ เพลงประกอบหนัง คช Mahoutต้องคลิกฟังด่วนๆ JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTok ติดตามด่วนๆ Youtube Plah Blah Blah Official FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat IG : plahblahblahofficial TikTok : @plahkomaratat และ @50really เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com และ และยังมีไอจี + แฟนเพจ plah blah blah production