เผาแล้ว “เอฟ นนทพัฒท์” คนบันเทิงปล่อยโฮสุดอาลัย ลุ้นหนังเรื่องสุดท้าย

วงการบันเทิงสูญเสีย หลังจากผู้จัดดัง ผู้กำกับหนัง Love syndrome the beginning รักโคตรๆ โหดอย่างมึง 1 Love syndrome 1 จากไปในวัย 47 ปี ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ครอบครัวจัดพิธีทางศาสนา โดยมีการสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 13-15 มีนาคม ที่ผ่านมา มีคนดังแห่มาร่วมอาลัยมากมาย อาทินางเอกหนังอิโตอินเลิฟ ito inlove ,อผู้จัดการดาราร้อยล้านผู้อำนวยการกอง มิสแกรนด์หนองบัวลำภู 2024ล่าสุดวันนี้ (16 มีนาคม) เวลา 16.00 น. มีพิธีฌาปนกิจศพ ที่สถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีพร้อมน้องชาย ร่วมทำพิธี พร้อมคู่ชีวิตที่ครองรักกันมายาวนาน กว่า 22 ปี ผศ.ดร.เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,เพื่อนสนิทของเอฟ นนทพัฒท์ และยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้หนังเรื่อง Love syndrome the beginning รักโคตรๆ โหดอย่างมึง 1 Love syndrome 1โดยมีคนดังมาร่วมอาลัยด้วย เช่นร่วมส่งน้ำส้ม Som-Suptar มาร่วมฌาปนกิจชีวิตขึ้นๆ ลงๆ พลิกไปมายิ่งกว่าละครของ เอฟ นนทพัฒท์ ศรีวิชัย จากดาวเด่นสุดหล่อจากลำพูน เชียงใหม่ ด้วยรูปร่างที่สูงขาวเด่น มีใบหน้าที่เปื้อนยิ้มเสมอเป็นเอกลักษณ์ จึงพุ่งไปเริ่มต้นในวงการบันเทิงของ เอฟ นนทพัฒท์ เริ่มจากการเป็นนายแบบโฆษณามากมาย เช่น ถ่ายแบบให้เป็ปซี่ Pepsi ไปเผยแพร่ที่เวียดนาม ฯลฯ โดดเด่นจนได้มาเล่น ละคร ทางช่อง 3 จัดสรรหรรษา นางเอก ยุ้ย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, หนังเรื่อง สืบจากศพ เล่นเป็น หมอเสริม สาครราษฎร์ แอน สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ เล่นเป็นหมอพรทิพย์ โรจน์สุนันท์, รักต้องลุ้น ,เพลงรักเพลงแผ่นดิน ,ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ฯลฯจนถึงจุดอิ่มตัวด้านการแสดง หันมาทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิง ไปเป็นผู้จัดการฝ่ายผังรายการ ทีวีช่อง อมาตะ ตงฮั้ว ชาแนล , ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทีวีช่อง มงคลชาแนล ช่องหนังของเจ้าพ่อวงการหนังไทย เสี่ยเจียง สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ , ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ทีวีช่อง P5 TV , ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เซ็นทรัล ชาแนล , ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และเป็นรองผู้อำนวยการทีวีช่อง TCCTV , กรรมการผู้จัดการใหญ่ มิราเคิล เฮลท์คลินิก , ที่ปรึกษาด้านการตลาด Amed Clinic , อาจารย์พิเศษ ด้านศิลปะการใช้ร่างกายเพื่อการสื่อสาร ให้กรมประชาสัมพันธ์ , อาจารย์พิเศษ ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา , รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมไทยจีน , กรรมการศูนย์ส่งเสริมและวิจัยการค้าไทยจีน , ประธานบริษัท Golden Eye View เป็นผู้จัดละคร เถี่ยนมีมี่ รักเธอชั่วนิรันดร์ นำแสดงโดย หญิง รฐา ,ตู่ ภพธร ทางช่อง True 4 U , ผู้จัดละคร รักเธอประเทศไทย ,หรรษาว้าวุ้นมหาชน ,อุแว้อุแว้ แม้เลือกเกิดได้ , ผู้จัดและผลิตรายการ ทีวีช่อง GO TV พม่า , ผู้ผลิตและเจ้าของรายการข่าว Golden eyes News ทางทีวีดิจิตอล LOCA , เป็นโปรดิวเซอร์หนังทุนจีนเรื่อง สิ้นหลินไท๋เหมยลี่ ถ่ายทำที่เมืองเสินหยาง จีน เป็นหนังแจ้งเกิดให้ แบงค์ นิพนธ์ และ ร็อค ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา ที่ปัจจุบันเป็น มิสทิฟฟานี่ Miss Tiffany 2020 , พาดาราดังจากไทย ไปโชว์ตัวหลายเมืองที่จีน อาทิ โดม ปกรณ์ ลัม ,ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ ,อั้ม อภิชาต ชุมนานนท์รางวัลที่ได้รับ รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สาขาบุคคลส่งเสริมงานพุทธศาสนา ปี 2557 และรางวัลเนตรนาคราช ปี 2557 สาขาผู้จัดละครดีเด่น ปี 2557 จากเรื่องรักเธอประเทศไทย ออนแอร์ทางช่อง True 4 Uมีผลงานเด่นๆ มากมาย เช่น ดันให้พระเอก หลงซื่อลี ,แฟรงค์ แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล กลายเป็นคู่จิ้นสุดฮอต จากซีรีส์วายสุดแซบ พุ่งแรงมากๆ จนติด Top 3 ประจำปี 2566 ทางวีทีวี We TV ที่มีคนดูมากสุดรวมมากกว่า 176 ประเทศ และยังเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับผู้กำกับร้อยล้าน ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค กับการทำหนังกุมภาพันธ์ เวอร์ชั่นจีนผลงานล่าสุดทิ้งท้ายก่อนจะป่วยหนัก เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ช่วงปลายปี 2566 จนถึงสิ้นใจช่วง 17.03 วันนี้ 12 มีนาคม 2567 พุ่งไปเป็นผู้กำกับหนังวายครั้งแรก และครั้งสุดท้าย! กับเรื่อง เลิฟซินโดรมเดอะบีกินนิ่ง Love syndrome the beginning รักโคตรๆ โหดอย่างมึง1 Love syndrome1 ที่นำแสดงโดยสองพระเอกใหม่ นีฟ รัฐนันท์ สุขอุบล ,บิ๊ก ฐากร สุวรรณเวช หนังกำลังจะตัดต่อเสร็จลงโรง เหลือแค่ให้เอฟ นนทพัฒท์ ได้ชมผลงานของตนเอง ก่อนที่จะสิ้นใจผลงานหนังเรื่อง เลิฟซินโดรมเดอะบีกินนิ่ง Love syndrome the beginning รักโคตรๆ โหดอย่างมึง1 Love syndrome 1 คาดว่าจะลงฉายเป็นพิเศษทาง We TV ส่วนจะเข้าฉายที่โรงหนังด้วยหรือไม่ ต้องรอติดตามต่อไป