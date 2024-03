โกอินเตอร์! 'วิน เมธวิน' ร่วมภาพยนตร์ "Under Parallel Skies" ปล่อย Trailer แรกอย่างเป็นทางการ เตรียมเข้าฉายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร็วๆนี้ ผ่านค่าย “วอร์เนอร์ บราเธอส์”

ภาพยนตร์แนวโรแมนติกเรื่อง "Under Parallel Skies" ได้ปล่อย Trailer ตัวอย่างอย่างเป็นทางการ โดยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆที่รอรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยภาพยนตร์เรื่อง "Under Parallel Skies" ได้นักแสดงนำชายชาวไทยอย่าง วิน เมธวิน (Win Metawin) และนักแสดงหญิงชาวฟิลิปปินส์ จาเนลลา ซัลวาดอร์ (Janella Salvador) เป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดชาวไทยชื่อ ปริญ (รับบทโดย วิน เมธวิน) ที่เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อตามหาแม่ที่หายตัวไป และได้พบกับพนักงานต้อนรับโรงแรมชาวฟิลิปปินส์ชื่อไอริส (รับบทโดย จาเนลลา ซัลวาดอร์) หญิงสาวที่คอยช่วยเหลือเขาตามหาแม่ และยังคอยช่วยนำทางด้านความรัก การอกหัก และการรักษาแผลใจระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ท่ามกลางความแตกต่างด้านวัฒนธรรม(รับชมตัวอย่างอย่างเป็นทางการ ที่นี่)YT: https://youtu.be/XF6A7dPEeR4?si=t4HsIBTMPrb6CUtVIG: https://www.instagram.com/p/C4hQ6hhB210/FB: https://fb.watch/qPxrSKbH2a/X: https://x.com/28squaredstudio/status/1768487141187993927?s=20TikTok: https://www.tiktok.com/@28.squaredstudios/video/7346440840224476422ตัวอย่างภาพยนตร์นำเสนอถึงเรื่องราวของ “ปริญ” และ “ไอริส” ที่ได้เดินทางมาพบกันในฮ่องกง และ“ไอริส” ได้ช่วยเหลือ“ปริญ” ตามหาแม่ของเขา และทั้งสองคนก็ได้ตกหลุมรักกันในที่สุดภาพยนตร์เรื่อง “Under Parallel Skies” อำนวยการสร้างโดยบริษัท 28 Squared Studios และร่วมอำนวยการสร้างกับบริษัท Two Infinity Entertainment โดยได้ผู้กำกับมากฝีมือการันตีด้วยรางวัลมากมายอย่าง ซิกริด เบอร์นาร์โด มากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ รวมถึงได้เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่ศูนย์การค้า APM ในฮ่องกง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นภาพยนตร์ที่ฉายปิดงานของงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งเอเชีย (Asian Film Awards หรือ AFA) ครั้งที่ 17นายริชาร์ด ฮวน (Richard Juan) ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 28 Squared Studios กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณงาน Asian Film Awards ที่เชื่อมั่นในโปรเจกต์นี้ รวมถึงยังมองเห็นคุณค่าที่เราต้องการสร้างอย่างแท้จริง เราต้องการสร้างภาพยนตร์ที่สามารถครองใจผู้ชมจากทั่วโลก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่งานรางวัล Asian Film Awards เป็นครั้งแรก”รวมถึงนักแสดงนำอย่าง “วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” ที่ได้รับรางวัล “AFA Rising Star Award” ถือว่าเป็นนักแสดงชาวไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดย วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “Under Parallel Skies” กล่าวว่า “ผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีครบทุกรสชาติ ทั้งตลก ดราม่า และโรแมนติก”ภาพยนตร์เรื่อง "Under Parallel Skies" จะเข้าฉายโดยผ่าน บริษัท วอร์เนอร์บราเธอส์เอ็นเทอร์เทนเมนต์ ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 17 เมษายน ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 1 พฤษภาคม และประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกเรื่องแรกจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ถูกเผยแพร่โดยบริษัทภาพยนตร์ระดับโลกนายริชาร์ด ฮวน ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 28 Squared Studios กล่าวเสริมว่า “เมื่อเราและผู้กำกับซิกริด (Sigrid Bernardo) ดูฉากแรก เรารู้ทันทีเลยว่ามีสิ่งพิเศษซ่อนอยู่ที่แห่งนี้ เราเชื่อว่าโปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ ดังนั้นเราจึงได้นำเสนอไปยัง คุณริโก้ กอนซาเลส (Rico Gonzales) ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เนื้อหา ของบริษัทวอร์เนอร์บราเธอส์เอ็นเทอร์เทนเมนต์ ประเทศฟิลิปปินส์ – เรารู้สึกว่าโปรเจกต์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเหล่าดาราชั้นนำทุกคนมาร่วมงานกัน เพราะเราได้ผลิตภาพยนตร์ที่สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทดังกล่าวก็กำลังมองหาสิ่งนั้นเช่นกัน”นายคริสทอฟ คากาเป้ (Kristhoff Cagape) ผู้ร่วมอำนวยการผลิตภาพยนตร์ และกรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท 28 Squared Studios กล่าวว่า “การเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือกับบริษัทวอร์เนอร์บราเธอส์เอ็นเทอร์เทนเมนต์ ถือเป็นความมุ่งมั่นของบริษัท 28 Squared Studios ในการนำเรื่องราวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ระดับโลก”อีกทั้งยังกล่าวเสริมว่า “บริษัท 28 Squared Studios พันธกิจของเราคือเผยแพร่เรื่องราวที่สร้างอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการร่วมมือกับบริษัทวอร์เนอร์บราเธอส์เอ็นเทอร์เทนเมนต์ และเชื่อว่าเราจะสามารถบรรลุพันธกิจนั้นได้ โดยเราจะเผยแพร่ภาพยนตร์ไปทั่วทุกภูมิภาค พร้อมแสดงความสามารถทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผ่านเวทีระดับโลก”ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในฮ่องกงตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคมปี 2023 ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวฮ่องกง โดยนำเสนอสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ได้แก่ เมืองเกาลูน ซิตี้ และหมู่บ้านไท่โอหากต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์ “Under Parallel Skies” โปรดไปที่ https://www.28squaredstudios.com/ หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook, TikTok, Instagram, และ Twitterติดตามผ่านช่องทาง YouTube ได้ที่: https://www.youtube.com/@28squaredstudios#UPSOfficialTrailer #UnderParallelSkies #WinJanellaUPS