“ลีเดีย” รักสุดซึ้ง “แมทธิว” ครบรอบแต่งงาน 9 ปี คุณทำให้ฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก

แต่งงานกันมานาน แต่เรื่องความหวานไม่เคยลดลง สำหรับคู่กับล่าสุดเนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงาน 9 ปี ลีเดีย ก็ได้โพสต์ซึ้งถึงคู่ชีวิตอย่างแมทธิว ขอบคุณที่ทำให้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก“After all these years with you, you still make me the happiest girl in the world ❤️ Happy 9th Anniversary to my better half and the best daddy to our 3 babies @matthew.deane1 #lydiamatthewwedding (”หลังจากหลายปีที่อยู่กับคุณ คุณยังคงทําให้ฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลก ❤️ สุขสันต์วันครบรอบ 9 ปีให้กับชีวิตของฉันและพ่อที่ดีที่สุดของลูก 3 คน @matthew.deane1 #lydiamatthewwedding)ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่