บอสบุ๋ม จับมือ “เก่ง ธชย“ เตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพ กลโกงทำเพจปลอมโกงทัวร์

ผลตอบรับกระแสคนไทยอยากไปเที่ยว เตรียม search โปรแกรมทัวร์ค้นหาทริปเด็ดช่วงหยุดยาว “รับฟื้นวิกฤตเป็นโอกาสจากเกือบปิดบริษัท ตอนนี้ผลตอบรับโปรแกรมทัวร์ของทางบริษัทดีขึ้นมาก มีการเติบโตก้าวกระโดด ด้วยความแกร่งของแม่ทัพหญิง ฉายาแมว 9 ชีวิต ผู้ที่พร้อมมอบความสุขให้กับผู้คน“บอสบุ๋ม กุลชลี ปรีชญาดีกุล” กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารแห่ง Best International ผู้ที่รักการทำงานและมีความจริงใจให้กับทุกงานของเธอ ขอมาขอบคุณทุกการตอบรับที่ดีที่มีให้กับเธอและทางบริษัทฯ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้รับในช่วงวิกฤตการโควิด จนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าของ Best International ที่มีตัวแทนมืออาชีพกว่า 1,000 ราย ที่คอยให้การดูแลลูกค้าเรื่องโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและอีกหนึ่งบทบาทสำคัญ คือ พิธีกรหลัก รายการ The Miracle เปิดโลกเที่ยว ทางช่อง 8 ทุกวันเสาร์ เวลา15.30น เป็นอีกผลงานให้ติดตาม โดย Best Tour มีพิธีกรร่วมและรับบทพรีเซนเตอร์ “เก่ง ธชย” ที่จะพร้อมพาคุณไปออกสัมผัสทริป และ เปิดประสบการณ์กับทุกเรื่องท่องเที่ยว ให้ Best International เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณในครั้งนี้ Best International ขอออกคำชี้แจงและดำเนินการลง post ผ่าน Fanpage official ช่องทางติดต่อที่ถูกต้องไว้เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากทางบริษัทฯตรวจพบการเปิดเพจปลอม เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เป็นเหยื่อ กลลวงมิจฉาชีพ ท่านที่สนใจทุกรายละเอียด และต้องการติดต่อสอบถามกับ Best International ติดต่อเพจจริงเท่านั้นเพื่อเป็นการเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพ หากมีข้อสงสัยควรศึกษาโปรแกรมทัวร์โดยละเอียด ผ่านช่องทางOfficial Fanpage:Best Internationalท่านที่ต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามผ่านCall Center : 02 868 2233ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปเช็คผ่านโซเชียลมีเดียของ“Best International ทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ”https://www.facebook.com/bestconsortium/https://www.bestinternational.com/Line หรือ linktree QRCode