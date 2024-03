เตรียมซี้ด! “แบมแบม” พร้อมโชว์หุ่นที่ฟิตกว่าเดิม กลางราชมังฯ หลุดปลายปี GOT7 คัมแบ็กอีกครั้ง

ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของเหล่าอากาเซ่ กับฝันที่เป็นจริงของชาวด้อมนกเขียว และฝันที่เป็นจริงของที่กลับมาปิดเวิล์ดทัวร์ที่ประเทศบ้านเกิดอย่างไทยแลนด์ใน 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK Presented by Xiaomi อังกอร์คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะจัดขึ้นวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยเจ้าตัวบินลัดฟ้ามาสปอยด้วยตนเอง พร้อมเผยความฝัน 10 ปีผ่านไป ที่เป็นจริงกับการได้จัดที่ราชมังฯ แถมยังบอกทุกอย่างจะเปลี่ยนไป พิเศษมากขึ้น พร้อมหุ่นที่ฟิตกว่าเดิมอบนี้จะอลังกว่าเดิมในทุกๆ ด้าน เพราะฉะนั้นรอบก่อนหน้านี้เราได้กันไว้บ้าง แต่รอบที่จะเกิด ผมก็ปล่อยสุด ปล่อยหมด ปล่อยทุกอย่างและผมก็เช็กฟีดแบ็กจากในโซเซียล ก็เห็นหลายๆ คนที่ไม่ได้เป็นอากาเซ่เขาก็ให้ความสนใจ เข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับผลงานที่ทางผมกับทางค่ายนำเสนอออกมาทำให้เขารู้สึกว่าเราเองก็ทำได้ไม่แพ้ใคร แล้วผมรับรองนะครับ ตอนเดินเข้าอาจจะไม่เป็นอากาเซ่ แต่พอเดินออกเป็นอากาเซ่แน่นอนคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่แตกต่างจากครั้งแรกเลยนอกนั้นเปลี่ยนหมดถือว่ามาคอนเสิร์ตใหม่แล้วกันครับ และเพลงไทยที่หลายคนรอคอย รับรองได้ว่าคุณจะไม่เคยเห็นผมทำมาก่อนแน่นอน”ราชมังฯ ความฝันเกือบ 10 ปี ยิ่งใหญ่และไกลความรู้สึก“อย่างที่บอกการจัดที่ราชมังฯ มันก็มีหลายๆ ความรู้สึกนะครับ ตั้งแต่ทางไอมี่แจ้งมาว่ายูมีศักยภาพในการจัดที่ราชมังฯ ได้นะ ราชมังฯ คือความฝันอยากให้ใส่ชุดว่ายน้ำกันมา รับรองหุ่นตัวเองจะฟิตกว่าเดิม“และรับรองว่าหุ่นดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอน แต่สีผมก็เป็นดำแดงเหมือนตอนนี้ ผมอยากจะโชว์ทีเดียวในงานเลยได้ไหม ไม่อยากสปอยเยอะ หรืออาจจะเปิดโชว์มา ไม่มีเสื้อเลยก็เป็นได้ และอากาศร้อนอยู่ด้วย(แฟนๆ ถามกลับแบมแบม ใส่จะชุดว่ายน้ำด้วยไหม?) เอาจริงๆ ผมใส่ชุดที่ใส่มาในวันนี้ว่ายน้ำได้นะครับ (หัวเราะ)”เชื่อจะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในปี 2024 พร้อมหลุด GOT7 คัมแบ็ก“ส่วนทุกคนบอกราชมังฯ จะดูโชว์ไม่ชัด ไกลไป นั่งอยู่บนดอย บนหลังคา ผมอยากจะแก้ปัญหา ให้ทุกคนได้เห็นผมชัดที่สุด เดี๋ยวผมจะนำผังเวที ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ผมจะทำเป็นคนแรก และถ้าเป็นไปตามที่ผมหวังไว้นั้น ผมว่านี่น่าจะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของปี 2024 นะครับ