ครั้งแรก! ศิลปะกายกรรมผาดโผนในอากาศ “ABOUT US AND TIME”

ครั้งแรกเมื่อศาสตร์แห่งศิลป์และความแข็งแกร่ง ผสานลงตัวเป็นลีลาอันตื่นตาตื่นใจในโชว์ “ABOUT US AND TIME” การแสดงศิลปะกายกรรมผาดโผนในอากาศ (Aerial Acrobat) นำทีมโดย เล้ง-ราชนิกร นักกายกรรมระดับแชมป์ Thailand Got Talent ของประเทศไทย กำกับการแสดงโดย โคลอี้ ฟาร์ร่าห์ โค้ชและอดีตนักแสดงจากคณะกายกรรมระดับโลก Cirque du Soleilครั้งแรกกับการแสดงกายกรรมผาดโผนที่ผสมผสนานความสามารถไร้ขีดจำกัด ดนตรีและลีลาทั้งบนผืนผ้า เชือก ห่วงและบาร์ นำมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงอันตื่นตาตื่นใจจากนักแสดงกายกรรมที่มีชื่อเสียงในวงการกายกรรมในระดับนานาชาติ นำโดย “เล้ง-ราชนิกร แก้วดี, เรเชล จมะวัตร, ปุ๋ย สิริมนัส ร่วมด้วย ซัน-ฐณะณัฏฐ์ เลิศรุ่งวิเชียร นักแสดงจาก Deep night the series ทาง GMM25 และนักกายกรรมดาวรุ่งชาวไทยและเกาหลีใต้ กำกับการแสดงโดย โค้ชและอดีตนักแสดงชาวฝรั่งเศส-แคนนาเดี่ยน จากคณะกายกรรมระดับโลก Cirque du Soleil “โคลอี้ ฟาร์ร่าห์” ผ่านโชว์ชุด “เรากับเวลา” เรื่องราวของ ‘เวลา’ ที่ไม่มีใครมองเห็น รู้สึก หรือสัมผัสได้ แต่กลับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และที่ไม่ว่าเราจะเป็นใครทุกคนมี ‘เวลา’ เท่ากัน ร่วมค้นหาความหมายของ เวลา ไปกับโชว์ครั้งนี้ได้ วันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2567 ณ โรงละคร วิค หัวหิน จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ที่ https://www.ticketmelon.com/aboutusandtime“เรากับเวลา”ร่วมเดินทางไปกับการแสดง 60 นาที โดยนักกายกรรมแชมป์ Thailand Got Talent ซีซั่น 2 และ 7 และทีมนักกายกรรมจากทีม KV FAMILY พร้อมด้วยนักแสดงกายกรรมมืออาชีพพร้อมวาดลีลาตื่นตาตื่นใจ เล่าเรื่องราวและชวนตั้งคำถาม เกี่ยวกับตัวตน และเวลา ที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ มีต้นกำเนิด มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างกัน หรือ คล้ายคลึงกัน แค่ไหนมีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีร่วมกัน นั่นคือ เวลา แต่ยังไม่มีใครสามารถมองเห็น รู้สึก และสัมผัสได้ถึงมัน แท้จริงแล้ว เวลา ถือเป็นปริศนาที่ลึกลับซับซ้อน พวกเราบางคนไล่ตามมัน บางคนกำลังสูญเสียมันไป บางคนพยายามที่จะได้มันมา! แล้วคุณล่ะ? เวลาคืออะไร? มันหมายถึงถึงอะไร? คุณทำอะไรกับเวลาของคุณ? คุณจะใช้เวลาของคุณอย่างไร หากสิ่งเหล่านี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของคุณบนโลกนี้? คุณจะทำอย่างไรกับมัน?”ศิลปินและนักแสดงเล้ง ราชนิกร แก้วดีศิลปินกายกรรมของไทย หนึ่งเดียวผู้ที่ทำชื่อเสียงไปไกลถึงระดับนานาชาติและเป็นผู้ ชนะเลิศในรายการประกวด THAILAND'S GOT TALENT ซีซั่น 2 ในปี 2012 ผู้ก่อตั้งสตูดิโอศิลปะทางการแสดงลีลาผาดโผนบนผืนผ้า KARA’S VIC AERIAL ARTS หรือกรวิก สตูดิโอ ซึ่งซึ่เป็นสถาบันแห่งแรกที่บุกเบิกศิลปะการแสดงแขนงนี้ในกรุงเทพมหานคร โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งกรวิกสตูดิโอเขาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนศาสตร์แห่งกายกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพร้อมยกระดับไปสู่สากลต่อไป นอกจากนี้เล้งยังได้รับโอกาสในการกำกับการแสดง และออกแบบลีลาให้กับนักแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความประทับใจมาให้ผู้ชมมาแล้วมากมายเรเชล จมะวัตรเร คือ หนึ่งในนักกายกรรมของทีม KV Family ซึ่งคว้าชัยชนะเป็นแชมป์ในรายการประกวด Thailand's Got Talent Season 7 ปี 2018 เส้นทางสายกายกรรมของเธอนั้นเริ่มต้นจากการฝึกฝนลีลาบนอากาศในประเทศไทย และตัดสินใจที่จะยกระดับทักษะการแสดงกายกรรมของเธอขึ้นไปอีกระดับ และเดินทางไปต่างประเทศเพื่อฝึกที่เมืองมอนทรีอรีอล ประเทศแคนาดา พร้อมกับโค้ชและนักออกแบบท่าเต้นที่มีความสามารถและเป็นที่รู้จักอย่าง Chloe Farah และเดินทางเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องที่ ลอสแอนเจลิสและซาน ฟรานซิสโก ในสหรัฐอเมริกาจนเธอได้รับ Certified Circus Instructor จากโรงเรียนกายกรรมชั้นนำ Ècole Nationale de Cirque (ENC) รวมถึงสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมครูกายกรรมที่ลอสแอนเจลิสกับ Jill Franklin และหลักสูตรครูที่ Karasvic : Bangkok Spaceผู้กำกับการแสดง โคลอี้ ฟาร์ร่าห์โค้ชและนักออกแบบท่าเต้นสำหรับการแสดงกายกรรมที่มีความสามารถหลากหลายโดยเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านเทคนิคการแสดงกลางอากาศ เธอสำเร็จการศึกษาจาก National Circus School of Montréal (NRC.09) โดยเชี่ยวชาญด้าน Aerial straps ภายใต้คำแนะนำของโค้ชคณะกายกรรมชื่อดังระดับโลกอย่าง Victor Fomine นอกจากนี้เธอยังสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาสาขาศิลปะการแสดงกายกรรม จาก National Circus School of Rosny-sous-Bois, National Circus Arts Center และ Academie Fratellini ด้วยความหลงใหลในการแสดงและจังหวะท่วงท่าอันงดงามเธอได้ทำงานในฐานะโค้ชและนักออกแบบลีลาร่วมกับคณะกายกรรมระดับโลก อย่าง Cirque du Soleil , Disneyland Paris และ คอนเสริ์ตใหญ่ของศิลปินในยุโรปมาแล้วมากมายการแสดงจัดขึ้นในวันที่ 30 และ 31 มีนาคม 2567 ณ โรงละครวิก หัวหิน (Vic HuaHin) บัตรราคา 850 บาท ทุกที่นั่ง เวลาแสดง 60 นาที ประตูเปิดเวลา 18.00 น. การแสดงเริ่มเวลา 19.00 น. จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ที่ https://www.ticketmelon.com/aboutusandtime