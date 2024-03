ยูโอบี ผนึก 5 ร้านอาหารสุดฮิต ในเครือ Lobster and Burger จัดแคมเปญพิเศษ อิ่ม ฟิน พร้อมลุ้นพักฟรีที่โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต สำหรับผู้ถือบัตรยูโอบีเท่านั้น

ร่วมกับ 5 ร้านอาหารสุดฮิต ที่สายฟู้ดดี้ห้ามพลาด จัดแคมเปญพิเศษชวนนักชิมมา ฟินทุกมื้อ อร่อยทุกวัน สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB รับสิทธิพิเศษ เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดผ่านบัตรเครดิต UOB ที่ร้านอาหาร Burger & Lobster (เฉพาะสาขา Gaysorn Village), Isola by Signor Sassi, Vaso, Petits Plats และ Anaconda Latino Nikkei Bar ขั้นต่ำ 30,000 บาท (สามารถรวมยอดทุกร้านได้) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2567ลำดับที่ 1 ได้รับรางวัล แพ็คเกจเข้าพักที่โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต ห้อง Penthouse สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล (มูลค่า 88,000 บาท) จำกัด 1 รางวัล และลำดับที่ 2 – 6 จะได้รับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหาร ณ ร้าน Burger & Lobster (เฉพาะสาขา Gaysorn Village), Isola by Signor Sassi, Vaso, Petits Plats หรือ Anaconda Latino Nikkei Bar (เฉพาะรับประทานที่ร้าน) จำนวน 5 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท)เพียงลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ BUR (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่หมายเลข 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2567อิ่มอร่อย พร้อมโปรโมชัน ฟินทุกมื้อพิเศษ ในแคมเปญพิเศษ “UOB มื้อนี้ใช่เลย” รับเมนู Complimentary พิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีเท่านั้น กับ 5 ร้านอาหารชื่อดัง Burger & Lobster (เฉพาะสาขา Gaysorn Village), Isola by Signor Sassi, Vaso, Petits Plats และ Anaconda Latino Nikkei Bar ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 สิงหาคม 2567รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญพิเศษ อิ่ม ฟิน พร้อมลุ้นพักฟรีที่โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต สามารถเข้าไปดูได้ที่: https://go.uob.com/burgerandlobsterFBบุคคลในภาพ (จากซ้าย) คุณวิรัช กวินมุทธาธร Creative Director บริษัท Akara Hospitality คุณชาคริต แย้มนาม Dining Brand Ambassador ยูโอบี ประเทศไทย และคุณสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Card Business ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย