"เจมส์ จิ" แท็กทีม ศิลปินวง "BUS" ส่งต่อประสบการณ์ความสดชื่นในแคมเปญ "เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ Fresh No Limit”

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ โดยหน่วยธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ Fresh No Limit” ซัมเมอร์แคมเปญสุดยิ่งใหญ่ พร้อมการปรับโฉมแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ทั่วโลกในรอบ 5 ปี ในคอนเซ็ปต์ “The Ripples of Life” ส่งต่อระลอกของความสดชื่นสู่คนรุ่นใหม่ในวงกว้าง เนรมิตลานพาร์คพารากอน ให้เต็มไปด้วยความสดใสรับซัมเมอร์ งานนี้ได้พรีเซนเตอร์สุดหล่อ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข ชวนศิลปินที-ป๊อปน้องใหม่มาแรงอย่างวง BUS (because of you i shine) มาร่วมสาดความสดชื่นผ่านกิจกรรมมากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อประสบการณ์ความสดชื่นแบบ Fresh No Limit เอาใจ Gen Z ทั่วประเทศนอกจากจะส่งต่อความเฟรชแบบไม่มีลิมิตแล้วเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ยังทำ Music Collaboration กับค่ายเพลงขวัญใจวัยรุ่นอย่าง ซันเรย์ มิวสิค ปล่อยซิงเกิล “ฟีลลิ่งแบบว่าอู้วว!” ที่ร้องโดยหนุ่ม ๆ วง BUS พร้อมบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ทั้งหมด 13 ดีไซน์ โดยแบ่งเป็นเจมส์ จิรายุ 1 ดีไซน์ และศิลปินวง BUS 12 ดีไซน์ ที่สามารถเล่นเกม AR และสะสมได้เป็นครั้งแรกในวงการน้ำดื่มไทย ผู้บริโภคสามารถสแกนผ่าน AR ไปร่วมสนุกกับเกม Face Reaction เพื่อสะสมคะแนนแลกของรางวัล และพิเศษสุด ๆ กับกิจกรรมตามล่าขวดลับ ที่จะนำมาเรียงกันเพื่อสแกนปลดล็อกชมการแสดงสุดพิเศษจาก BUSเจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข แบรนด์พรีเซนเตอร์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมาก ๆ เพราะนอกจากเนสท์เล่ เพียวไลฟ์จะทำการเปลี่ยนโฉมแบรนด์ ผ่านบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแล้ว ผมยังเชิญชวนน้อง ๆ วง BUS มาร่วมเป็นครอบครัวเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ในช่วงซัมเมอร์ กับแคมเปญเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ Fresh No Limit เพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ และส่งต่อความสดชื่นระลอกใหม่ให้กับสังคม นอกจากนั้น แคมเปญนี้ยังทำให้ผมมีโอกาสร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ไฟแรง เรียนรู้มุมมองใหม่ ๆ และได้ปลุกความเฟรชในตัวผมอีกครั้ง และในช่วงหน้าร้อนนี้ผมอยากให้ทุกคนดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายมีสมดุลที่เหมาะสม และถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสวิสอย่างน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เพราะจะทำให้คุณรู้สึกสะอาดสดชื่นจนรู้สึกได้”นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า “เนสท์เล่ในฐานะบริษัท อาหารที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการมอบสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค และเพื่อโลกของเรา เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นหนึ่งในแบรนด์หลักที่สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์นี้ได้เป็นอย่างดี ในฐานะแบรนด์น้ำดื่มระดับโลก เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ไม่เพียงนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทย แต่ยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ จึงได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย และเราภูมิใจมากที่ได้เปิดตัวซัมเมอร์แคมเปญล่าสุดที่จะยกระดับการสื่อสารแบรนด์ของเรากับผู้บริโภคไปอีกขั้น และจะทำให้บรรยากาศตลอดซัมเมอร์นี้ Fresh No Limit”นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ต้องการสร้างความคึกคักให้ซัมเมอร์นี้ ด้วยการสร้างประสบการณ์ความสดชื่นระลอกใหม่ไปสู่คน Gen Z โดยใช้กลยุทธ์ Music Collaboration ผนึกความร่วมมือทางดนตรีเป็นครั้งแรกกับค่ายซันเรย์ มิวสิค ในแคมเปญ “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ Fresh No Limit” ซัมเมอร์แคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี นอกจากนั้น เรายังได้ปรับโฉมแบรนด์เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ทั่วโลกในรอบ 5 ปี ชูคอนเซ็ปต์ “The Ripples of Life” สะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์ ที่เชื่อว่าสิ่งเล็ก ๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เหมือนกับการกระเพื่อมของน้ำเป็นวงกว้าง เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ที่มุ่งมั่นส่งต่อระลอกของความสดชื่นให้กับคนไทย ผ่านน้ำดื่มคุณภาพ มาตรฐานสวิส ที่ใช้เทคโนโลยี Intelligent Micro Filterเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสท์เล่ กรองละเอียดสูงถึง 0.2 ไมครอน พร้อมการสร้างแรงกระเพื่อมในสังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลก ผ่านกิจกรรมด้านความยั่งยืนในการฟื้นฟูดูแลแหล่งน้ำในประเทศไทยที่เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ทำมานานกว่า 8 ปี และด้วยการปรับโฉมแบรนด์ตามคอนเซ็ปต์ระดับโลกนี้ เราได้เผยโฉมบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัย และจัดเต็มกิจกรรมมากมายกับเจมส์ จิรายุ และศิลปินวง BUS ที่จะสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และโดนใจกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ตลอดซัมเมอร์นี้”นายทรงยศ สุขมากอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันเรย์ มิวสิค จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในการทำแคมเปญนี้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ เราได้ทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น พูดคุยถึงคอนเซ็ปต์ และผลลัพธ์ที่อยากได้ ซึ่งโจทย์ในการทำเพลงนี้ คือต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ที่ไม่หยุดนิ่งในการส่งต่อน้ำดื่มที่มีคุณภาพแบบ Fresh No Limit และยังคงความเป็นตัวตนของ BUS จนได้มาเป็นเพลงที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่อย่างเพลง “ฟีลลิ่งแบบว่าอู้วว!” โดยมีเนื้อหาสื่อถึงการส่งต่อระลอกของความสดชื่นให้กับกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในหน้าร้อนนี้”ด้านหนุ่มหล่อที่มาพร้อมกับรอยยิ้มกระชากใจ ขุนพล-ปองพล ปัญญามิตร สมาชิกวง BUS หรือ because of you i shine เผยว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่วง BUS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแคมเปญ Fresh No Limit ของน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานในเพลง “ฟีลลิ่งแบบว่าอู้วว!” ที่รับรองว่าฟังแล้วจะสดชื่นไปสุดขั้วหัวใจเลยครับ”ขุนพลยังแชร์เคล็ดลับคลายร้อนว่า “นอกจากเพลงที่จะช่วยดับร้อนแล้ว อีกหนึ่งวิธีคลายร้อนสำหรับซัมเมอร์นี้ คือการดื่มน้ำที่สะอาดและได้มาตรฐานอย่างเป็นประจำครับ ผมเองในฐานะศิลปิน จะต้องซ้อมร้องและเต้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เสียเหงื่อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผมจึงพกน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำและชดเชยเหงื่อที่เสียไป และไม่ว่าเวลาไหน หากได้ดื่มน้ำเนสท์เล่ เพียวไลฟ์แล้ว จะทำให้ผมรู้สึก Fresh No Limit ได้จริง ๆ ครับ”อีกหนึ่งสมาชิกที่เรียกได้ว่าฮอตไม่แพ้กัน คอปเปอร์ - เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ เผยว่า “ตื่นเต้นมากครับที่ได้ทำเพลง “ฟีลลิ่งแบบว่าอู้วว!” เพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันในช่วงซัมเมอร์นี้ พวกเราวง BUS ตั้งใจมาก เพราะ อยากส่งต่อความสดชื่นระลอกใหม่ผ่านซิงเกิลนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันในช่วงซัมเมอร์แบบนี้ และอยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมสแกน AR ที่อยู่บนขวดน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และสนุกไปกับเกม Face Reaction เพื่อสะสมคะแนนแลกของรางวัล และกิจกรรมพิเศษตามล่าขวดลับเพื่อมาเรียงต่อกันเพื่อปลดล็อคลุ้นชมการแสดงสุดพิเศษจากพวกเรา ที่บอกได้เลยว่าไม่เคยเปิดเผยให้เห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน”นอกจากนั้น เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ยังเนรมิตร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่น ด้วยการดีไซน์ตกแต่งตู้แช่เย็น ด้วยลวดลายศิลปิน BUS กว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ และตกแต่งทั้งสาขาเต็มรูปแบบที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ซึ่งเป็นแหล่งแฮงเอ้าต์ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์วัยรุ่นกลุ่ม Gen Z ให้ได้รับประสบการณ์ความสดชื่น Fresh No Limit แบบครบทุกมิติ