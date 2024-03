‘Asahi Beyond Expected’ อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ ร่วมเปิดประสบการณ์เหนือระดับผ่าน Virtual Dining Experience และ Immersive Concert ให้ทุกคนได้เปิดโลกดื่มด่ำสัมผัสความเหนือชั้นไปพร้อมกัน !

เป็นอีเวนต์เปิดปี 2024 ได้อย่างน่าประทับใจ สำหรับ ‘Asahi Beyond Expected’ ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ Lido Connect Theater สยามสแควร์ สร้างประสบการณ์ใหม่สุดล้ำเหนือจินตนาการทั้ง ‘Virtual Dining Experience’ และ ‘Immersive Concert’ ให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจากกิจกรรมของ Asahi อินฟลูเอนเซอร์ ผู้สื่อข่าว ได้อิ่มเอม เพลิดเพลินไปตลอดทั้งงานเริ่มต้นงานด้วย ‘Virtual Dining Experience’ ที่เชฟระดับ Michelin Star อย่างเชฟแพม พิชญา สุนทรญาณกิจ เจ้าของร้านโพทง และเชฟมาซาโตะ Masato Shimizu เจ้าของร้าน Sushi Masato โอมากาเสะซูชิ ที่ทั้งคู่ได้มาร่วมรังสรรค์เมนูสุดว้าว ในสไตล์ Chef’s Table ท่ามกลางบรรยากาศแสง สี เสียง ที่ตื่นตาตลอดทั้งงาน“Special 4 Courses Thai X Japanese Fusion Menu” เป็น 4 เมนูสุดแสนพิเศษที่ทำให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศของชายหาด ดําดิ่งลึกลงไปสู่ใจกลางมหาสมุทรเริ่มจากคอร์สที่ 1 “Welcome to Oceanic” 1st Course by Chef Masato กับเมนู “Seaside Prelude Trio” (Toro Sushi / Ankimonaka / Hotaru Ika) โดย “เชฟ มาซาโตะ” เป็นจานแรกที่จัดมาได้อย่างสวยงาม รสชาติเยี่ยม เรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีคอร์สที่ 2 “The Secret of The Sea” 2nd Course by Chef Masato & Chef Pam กับเมนู “Sashimi Symphony with Seaweed Serenade” โดย “เชฟ มาซาโตะ และ เชฟแพม” จานนี้เป็นการรวมกันระหว่างรสชาติของต้มข่าแบบไทยๆ และสลัดสาหร่ายในสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อชูรสกุ้งโบตั๋นซาชิมิ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวกันอย่างมากคอร์สที่ 3 “The Abalone Kingdom” 3rd Course by Chef Pam กับเมนู “Chawanmushi Elegance With Abalone Gems” โดย “เชฟแพม” จานนี้เป็นเมนูระดับมิชลิน ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ ทั้งหอยเป๋าฮื้อ, เห็ดออรินจิ และคาเวียร์ ที่ปรุงมาได้อย่างถึงรส เข้มข้นถึงใจคอร์สที่ 4 “Aquatic Paradise” 4th Course by Chef Pam & Chef Masato กับเมนู “Umami Depths of Patagonian Toothfish” โดยสําหรับเมนูอาหารคอร์สสุดท้ายนี้ เป็นการรังสรรค์ผลงานร่วมกันของ เชฟแพม และ เชฟมาซาโตะ ซึ่งเป็นบทสรุปของการเดินทางสู่ใจกลางมหาสมุทร ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบ ปลาน้ำลึก Patagonian Toothfish ชูรสด้วยซอสสูตรพิเศษ นั่นก็คือ น้ำซอสแกงเทโพสุดอูมามิ ที่ได้มาจากการกลั่น ของวัตถุดิบทะเลมาเป็นหัวใจของเมนูนี้นอกจากจะได้อิ่มเอมไปกับอาหารสุดพรีเมียมแล้ว Asahi Beyond Expected ยังให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับ Digital Art และเทคโนโลยีเสมือนจริงที่นำมาประกอบกับเมนูที่เสิร์ฟภายในงาน ให้ผู้ร่วมงานใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code แล้วจะพบกับสัตว์น้ำทะเลสุดว้าวในรูปแบบ 3D ให้ได้เก็บเป็นความประทับใจคู่กับเมนูอาหารที่ทางเชฟตั้งใจจัดเตรียมไว้ให้ สร้างประสบการณ์ใหม่ ได้อรรถรสในทุกมิติความสุข ความสนุกยังไม่หมดแค่นี้ ต่อเนื่องกันไปกับ ‘Immersive Concert’ ที่จัดเต็มกับ 2 ศิลปินชื่อดัง Atom ชนกันต์ และ Ink Waruntorn ที่เหล่าแฟนคลับตั้งตารอจนเต็มพื้นที่คอนเสิร์ต ทั้งคู่ขนเพลงฮิตมาให้โยกและร้องตามกันได้ทุกเพลงตลอดทั้งงาน ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวัง นอกจากนี้ ภายในคอนเสิร์ตยังมีการยกระดับบรรยากาศ แสง สี เสียง ที่จัดเต็มแล้ว ด้วยเทคโนโลยี AR ให้เก็บภาพความประทับใจกับศิลปินอันเป็นที่รักกับภาพ 3D ที่ทีมงานได้เตรียมไว้ให้ เป็นการเพิ่มสุนทรียภาพของการชมคอนเสิร์ตให้สนุกมากขึ้น งานนี้สร้างความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมงานได้อย่างเต็มอิ่ม เป็นคอนเสิร์ตที่สร้างสีสัน ความสนุกสุดล้ำ เหนือจินตนาการเกินความคาดหมายตามชื่องาน “Asahi Beyond Expected”