เปิดเบื้องหลังความทุ่มเท 3 ปี “ณิชชา” สร้างแบรนด์เติบโต 200 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเปิดคอลเลกชั่นใหม่ คอลแลปนางเอกครั้งแรก!

หากเอ่ยถึงดีไซเนอร์แถวหน้าของเมืองไทย คงจะหนีไม่พ้นชื่อของ(หรือที่แฟนๆ รู้จักในชื่อ ณัฐ ณิชชา) ภรรยาสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มเจ้าของแบรนด์ “My Only Sunshine” ทีได้รับการตอบรับจากวงการแฟชั่นทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย ล่าสุด “ณิชชา” เตรียมเปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “Sea Sun Anne Sand” เป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ “My Only Sunshine” กับซูเปอร์สตาร์สาวเป็นครั้งแรก! โดยดีไซเนอร์สาวคนเก่งได้เปิดเผยว่า“จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นจากการที่เราไปเที่ยวช่วงโควิด ช่วงนั้นคนไทยหลายๆ คนยังเดินออกนอกประเทศไม่ค่อยได้ก็เลยมีการเดินทางในประเทศกันมากขึ้น เราได้ไปทริปกับอนันดายาวๆ ขับรถจากกรุงเทพฯ ไปจอดหัวหิน 3 คืน ไปชุมพร 3 คืน ไปเรื่อยๆ ถึงกระบี่, เกาะพะงัน, ภูเก็ต, ยะลา, ปัตตานี, พัทลุง เลยรู้สึกว่าเห็นผ้าต่างๆ ของชาวบ้านเลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เป็น Beachwear (ชุดชายหาด) เลยเกิดเป็นแรงบันดานใจในช่วงนั้นขึ้นมาและด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดเราแต่งตัวไม่เป็นทางการตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเสื้อผ้าแบบนี้จังเลย เริ่มมาจากจุดที่อยากหาเสื้อผ้าที่เราจะใส่ไปต่างจังหวัด ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจช่วงนั้น บวกกันช่วงที่เดินทางเยอะๆ เริ่มเห็นผ้าแต่ละจังหวัดต่างๆ ก็เริ่มคิดขึ้นมา ซึ่งคอลเลกชั่นแรกๆ จะมีเป็นผ้าปาเต๊ะเยอะมากที่เราเอามามิกซ์แอนด์แมตซ์ที่จะทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปาเต๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มันยังมีความโมเดิร์นอยู่ ซึ่งขายดีมาก จากนั้นก็มีคอลเลกชั่นออกมาเรื่อยๆ ซึ่งทุกคอลเลกชั่นจะเกิดจากการเดินทางและ inspiration ในช่วงนั้น ๆ ว่าเราไปไหน เราก็จะมิกซ์แอนด์แมตซ์ไปเรื่อยๆ แต่อยู่ในคอนเซ็ปต์ฮอลิเดย์ แวร์ เพราะว่า แบรนด์ของเราความยูนีกก็คือการผสมผสานไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว”“Sea Sun Anne Sand เป็นคอลเลกชั่นล่าสุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่แอน ทองประสมเลยค่ะ พี่แอนเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าเรามาตั้งแต่คอลเลกชั่นแรก แล้วเขาเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าเราจริงมาตลอด เขาไม่ได้แค่ใส่เพื่อโปรโมต เราก็เลยเกิด inspiration ขึ้นมาว่าชอบพี่แอนจัง เพราะพี่แอนใส่ของเราแล้วเขาสวย แล้วขาก็ชอบของเราจริง ๆ จากนั้นก็มีโอกาสมาคุยกันว่าไว้วันไหนเรามาทำงานด้วยกันดีกว่าซึ่งก็คุยกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนพี่แอนจะเล่นละครกับอนันดาอีกนะ (เกมรักทรยศ) จนวันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งเราได้มีการพูดคุยและทำงานร่วมกันทุกขั้นตอน ทุกอย่างในคอลเลกชั่นนี้จะมาจากพี่แอนด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่แอนชอบอะไร พี่แอนชอบใส่แบบไหน แล้วเรามองพี่แอนแบบไหน ก็จะมีการผสมผสานในความชอบพี่แอน ผสมกับความเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ค่ะถ้าถามว่าทำไมต้องพี่แอน ด้วยสไตส์พี่แอน เรารู้สึกว่าปกติจะมีคนมองเขาเป็นผู้หญิงที่เรียบ เท่ โก้ แต่เรารู้สึกถึงว่าเวลาที่เขาใส่เสื้อผ้าเรา เขามีความ Young มีความสดใส และเราถึงความสนุกบางอย่างที่เราดึงออกมาได้โดยการที่ยังผสมกับความเป็นพี่แอนอยู่เหมือนดิม อย่างพี่แอนชอบใส่เสื้อเชิ้ต ตอนที่เราดีไซน์เสื้อเชิ้ต เรามองหน้าพี่แอนแล้วลองเพิ่มเลเยอร์บวกกับ My Only Sunshine ของเราเป็นคนชอบผสมผสานหลายดีเทล ตัดต่อหลายผ้า แล้วมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเราในการที่เอาลูกไม้มาผสม ก็เลยออกมาซึ่งยังคงมีความเป็นพี่แอน ผู้หญิงเท่อยู่ ซึ่งตัวพี่แอนเองก็จะบอกเราว่าเขาชอบอะไรยังไง ก็เลยเกิดคอลเลกชั่นนี้ขึ้นมาบอกเลยว่าคอลเลกชั่นนี้ทุกอย่าง ทุกความชอบมาจากบุคลิกพี่แอนมาผสมกับซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ซึ่งเรามีการคุยกับพี่แอนเยอะมากไม่ว่าพี่แอนชอบดอกไม้อะไร พี่แอนชอบสีไหน แล้วอย่างตอนแรกพี่แอนพูดกับเราว่าพี่แอนไม่เคยใส่สีส้มมาก่อนเลยในชีวิตและใส่สีส้มไม่สวยแต่อยากลอง นี่ก็เลยเป็นที่มาของซิกเนเจอร์เราชุดนี้ ซึ่งเป็นเสื้อสีส้ม เป็นส้มที่พี่แอนกลัวที่สุด แต่พอทำออกมาเขาได้ลองซึ่งเขาชอบ ก็คือเราลองดึงความเป็นเขาในแบบที่ไม่เคยกล้าทำมาก่อน ก็เลยจะเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ตรงนี้ว่าเราอยากจะลองค้นเผื่อจะได้อะไรใหม่ๆ ด้วยกัน”“คอลเลคชั่นนี้จะมีซิกเนเจอร์จริงๆ คือ 10 ลุคที่พี่แอนใส่ แต่มันจะมี basic item เพิ่มขึ้นมา เท่ากับว่ารวมๆ ทุกไอเท็มไม่ว่าจะเป็นหมวก กระเป๋า ฯลฯ แล้วประมาน 47 ไอเท็ม สำหรับคอลเลกชั่นนี้เรารู้สึกว่าเราทำออกมาให้มันเป็นพาสเทล ดูเป็นผู้หญิงที่สดใส Young age มีความเท่ผสมกับความมินิมอลของพี่แอน แต่ดีเทลต่างๆ ยังเป็นซิกเนเจอร์แบรนด์เหมือนเดิม ตัดต่อเยอะเหมือนเดิม คอนเซ็ปต์ลูกไม้ข้างกายเหมือนเดิมอย่างแบรนด์เราชอบทำกางเกงเล คอลเลกชั่นนี้เราก็มีความพิเศษที่ว่าเราจะเอาความเป็นเราและความเป็นพี่แอนเข้ากับเทรนด์ พี่แอนเป็นคนเท่ กางเกงที่กำลังมาก็คือแนวสปอร์ตต่าง ๆ เราก็เอาความเป็นมินิมอลของพี่แอนมาผสมกับความเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เรา คือเป็นกางเกงเลที่มีความเป็นสปอร์ตและอินเทรนด์ คือคอลเลกชั่นนี้เราจะเน้นเรื่องของแพทเทิร์นที่แตกต่าง ซึ่งบางทรงแบรนด์เราก็ไม่เคยทำ เราจะมีแพทเทิร์นใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ”“ลูกค้าของเราจะอยู่ที่อายุ 20 จนถึง 50 อยู่แล้ว แต่สำหรับคอลเลกชั่นนี้แนตรู้สึกว่ามันมีความ young คือมันจะมีหลายลุกที่รู้สึกว่าเด็กๆ ใส่ง่ายขึ้น คอลเลกชั่นนี้เราทำให้อายุกว้างค่อนข้างหลากหลายใส่ได้หมดกับทุกอายุ ซึ่งคอลเลกชั่นนี้ตั้งใจทำเป็นพาสเทล มีความหลากหลายในการใช้งานจะเซ็กซี่ก็ได้ เท่ก็ได้ หรือใส่ไปทำงานก็ได้ซึ่งมันจะมีความเป็นแฟชั่นที่ไม่ใช่ชุดทำงานจ๋า เพราะความซิกเนเจอร์ของแบรนด์เรา 1 ตัวเราใช้ผ้าหลายชนิดมาตัดต่อกันให้เป็นดีเทล ให้มันมีเลเยอร์ ทุกตัวยากหมดค่ะ เราใช้เวลาในการดีไซน์กันมาก และทุกอย่างผ่านพี่แอนหมด ตั้งแต่ดีไซน์ยันฟิตติ้งพี่แอนมาลองเองทุกตัวด้วยตัวของพี่แอนเอง ซึ่งพี่แอนใส่ก็สวยมากและเขาก็ชอบมากส่วนที่มาคอลเลกชั่น Sea Sun Anne Sand จาก and ก็เปลี่ยนเป็น Anne คือชื่อพี่แอนเลย พี่แอนได้ลองทุกชุด ทุกตัว ทุกสี ใส่ทุกตัว เขาชอบทุกตัว เพราะเขาก็พูดตรง ๆ กับเราว่าถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่ให้ผ่าน ไม่ให้ผลิตหรอก (หัวเราะ) เพราะมันเป็นชื่อเขา”“อยู่ในวงการนี้มา 12 ปีแล้วค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างมันมาเร็วไปไว คือสมัยนี้คนเริ่มทำคอนเทนต์มากขึ้น, มีอินฟลูเอนเซอร์มากขึ้น เขาต้องการเสื้อผ้าที่จับต้องได้ ราคาไม่แรง แต่คุณภาพยังดีและมีดีไซน์ให้เขาอยู่ ซึ่งเราจะไม่ได้เรียกแบรนด์เราว่าไทยดีไซเนอร์ แต่เราจะเรียกว่าเราเป็นดีไซเนอร์เฉยๆ ดีกว่า เปิดแบรนด์มา 3 ปีครึ่งค่ะ ถ้าจะพูดตรงๆ คือแบรนด์เราโตจากปีแรกมาปีที่สอง โตขึ้นมาประมาน 200% ทุกปีถามว่าแฮปปี้ไหมเราก็แฮปปี้นะ แต่ตัวเราไม่ได้มีเป้าขนาดนั้น แต่เราจะมีโกลด์ของเราในแต่ละปี เราไม่ได้คิดว่าฉันต้องเป็นใครสักคน ฉันต้องไปถึงจุดไหนต่อไหน เรารู้สึกว่าทำให้มันดีที่สุด ทำงานให้สนุก ทำให้มีความสุข แล้วก็อย่างน้อยมันโตขึ้นทุกปี เพราะสำหรับเรา รู้สึกว่าการเป็นดีไซเนอร์และการเปิดแบรนด์ตั้งแต่วันแรกมันคืองานที่เรามีความสุข ก็ยังอยากจะให้มันอยู่ในจุดนั้นอยู่ อยู่ที่การทำจนไม่ได้เป็นธุรกิจที่เครียดเกินไป อยากให้มันก็ยังเป็นความสุข ความเป็นดีไซน์ สไตส์ของเราอยู่”วันที่ 20 มีนาคมนี้ก็จะเปิดตัวแล้วค่ะ ที่ลานลิฟท์แก้ว เซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งเราจะเปิดขายเวลา 10.19 น. ราคาก็จับต้องง่ายมากๆ เริ่มตั้งแต่ 800 บาทเป็นต้นไป จำหน่ายพร้อมกันทุกช่องทางการขายของเรา ถ้า Sold out ก็ดีใจ (หัวเราะ) เรายังไม่ได้คิดต่อว่าจะเพิ่มไหม เพราะว่าจริงๆ โจทย์ของเราก็คืออยากให้หมดแล้วหมดเลย เราอยากให้มันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟ ถามว่าคาดหวังไหม ก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าทุกคนจะชอบผลงานเราเพราะเราและทีมงานทุกคนตั้งใจทำ ก็อยากให้ออกมาดี อยากให้คนชอบ อยากให้ทุกคนซัปพอร์ตก็ฝากด้วยนะคะ คอลเลกชั่น My Only Sunshine by แอน ทองประสม เป็นครั้งแรกของ แบรนด์ My Only Sunshine ของเราที่เราได้ X กับดาราคนแรก ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่แอน ทองประสม ที่จริงๆ เราเองก็ชื่นชอบพี่เขาตั้งแต่เด็ก เพราะพี่แอนเป็นผู้หญิงที่สมาร์ท สตรอง เก่ง สวย เท่ รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ธรรมดาในสายตาเรา คาแรกเตอร์ที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงหลายคนก็เห็นเขาเป็นแบบอย่าง รู้สึกว่าก็อยากจะร่วมงานกับเขาสักครั้งนึง เราก็เลยเลือกที่จะร่วมงานกันในคอลเลกชั่นนี้ ก็ขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เรากับพี่แอนและทีมงานที่ทุกคนด้วยนะคะ พบกัน 20 มีนาคมนี้ทุกช่องทางค่ะ”