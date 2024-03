Sony เคือง!? “ดาโกต้า จอห์นสัน” ลอยตัวแขวะ Madame Web

Madame Web หนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่เล่าเรื่องของหนึ่งในตัวละครจาก Marvel ใช้ทุนสร้าง 80 ล้านดอลลาร์ กำลังถูกนักวิจารณ์และผู้ชมฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลังจากออกฉายในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาโดย ดาโกต้า รับบทเป็น “แคสแซนดรา เวบบ์” เจ้าหน้าที่การแพทย์ในนครนิวยอร์กที่มีความสามารถทางจิต ตัวละครของเธอต้องเผชิญกับภารกิจ ในการปกป้องผู้หญิงสามคนจากศัตรูที่ลึกลับจนถึงตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปแล้ว 40 ล้านเหรียญ ถือรายได้เปิดตัวที่ต่ำที่สุดเรื่องหนึ่งในหมู่ซูเปอร์ฮีโร่ โดยหนังทำรายได้ไป 15.1 ล้านเหรียญในช่วงสุดสัปดาห์ที่เปิดตัวซึ่ง ดาโกต้า จอห์นสัน บอกว่าเธอ “พอจะรู้อยู่แล้ว” ว่าหนังจะออกมา “เจ๊ง” และบอกว่าบทหนังที่เธอได้อ่านก่อนรับแสดง กับหนังฉบับสมบูรณ์ “แตกต่างกันเป็นคนละเรื่อง” และยังเปรยว่าคงไม่รับงานทำนองนี้อีกแล้ว เพราะรู้สึกว่าหนัง “ไม่เหมาะ” กับตัวเองซึ่งมีข่าวว่าคนที่ Sony ทั้งบริหาร และทีมงานไม่พอใจมาก ๆ กับสิ่งที่ ดาโกต้า จอห์นสัน แสดงออกมา โดยเฉพาะการพยายาม “ลอยตัว” อยู่เหนือความล้มเหลวของหนัง และไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ในฐานะนักแสดงนำของเรื่องเลย“ไม่ใช่ภาพยนตร์ทุกเรื่องจะประสบความสำเร็จ แต่จะดีจะแย่ก็มีทีมงานจำนวนมาก ที่ทำงานหนักมากมายในหนังแต่ละเรื่อง แม้แต่ภาพยนตร์ที่ห่วยๆ ซักเรื่อง เพื่อให้นักแสดงในเรื่องออกมาดูดี การทำแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเลย” คนใน Sony กล่าวนอกจากนั้นคนที่บริษัทผู้สร้างก็ยังมองว่าตัวของ ดาโกต้า จอห์นสัน ก็น่าจะมีส่วนต่อความรับผิดชอบในความล้มเหลวของหนังด้วยโดยคนที่ Sony กำลังตั้งคำถามถึงพลังดาราของเธอ และวิธีที่เธอตอบสนองต่อความล้มเหลวนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาหลอกหลอนเป็นเรื่องปกติดาราที่จะพูดตลกเกี่ยวกับภาพยนตร์ของตัวเอง ถ้าหนังเกิด “ไม่เวิร์ก” ขึ้นมา แม้แต่นักแสดงอีกคนของ Madam Web อย่าง ซิดนีย์ สวีนีย์ ก็พูดล้อเล่นเกี่ยวกับความล้มเหลวของ Madam Web ระหว่างไปออกรายการ Saturday Night Live ว่าหลาย ๆ คนอาจจะจำเธอได้จาก Anyone But You แต่คงไม่ใช่จาก Madam Web แน่”อย่างก็ตามในรายการวันนั้น ซิดนีย์ สวีนี ก็ยังตบท้ายว่าเธอพร้อมร่วมหัวจมท้ายไปกับหนัง "ฉันได้รับการว่าจ้างให้เป็นนักแสดงในเรื่องนี้ ฉันก็เลยพร้อมลุยไม่ว่าอะไรก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้น” สวีนีย์ กล่าวสำหรับ ดาโกต้า จอห์นสัน ผู้สร้างมองว่าเธอพยายามจะ “เอาตัวรอด” คนเดียว ด้วยการเหยียบย่ำหนังที่ล้มเหลวเรื่องนี้โดยในการให้สัมภาษณ์ ดาโกต้า จอห์นสัน มองว่า Madam Web จะเป็นประสบการณ์สำหรับตัวเองอย่างแน่นอน เธอไม่เคยเล่นหนังแบบนี้มาก่อน และ “คงไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว เพราะฉันไม่สมเหตุสมผลในโลกนั้น และฉันรู้แล้วตอนนี้”เธอกล่าวต่อว่า บางครั้งในอุตสาหกรรมนี้ คุณเซ็นสัญญากับโปรเจ็คหนัง ที่ตอนอยู่ในกระดาษมันเป็นแบบหนึ่ง แต่พอสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ “มันก็กลายเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และคุณก็แบบ "เดี๋ยวก่อน อะไรนะ ใช่เหรอ?"ดาโกต้า จอห์นสัน ยังโป้ยความผิดไปที่ทีมงานสร้างโดยตรง และมองว่าหนังแนวนี้มักจะสร้างผ่านรูปแบบที่เป็นอุตสาหกรรมมาก ๆ “ฉันตกใจมาก หนังดำเนินการสร้างผ่านระบบคณะกรรมการ ซึ่งยากมากที่งานศิลปะจะออกมาดีด้วยรูปแบบการทำงานแบบนั้น ภาพยนตร์ควรจะถูกสร้างโดยผู้สร้างภาพยนตร์และทีมงาน ที่เป็นศิลปิน า คุณไม่สามารถสร้างงานศิลปะตามตัวเลขและอัลกอริธึมได้ ความรู้สึกของฉันมีมานานแล้ว ว่าผู้ชมฉลาดมาก แต่ผู้บริหารกลับไม่ได้มองแบบนั้น ผู้ชมมักจะมองออกว่าหนัง “มีกลิ่นตุๆ”Madame Web คือส่วนหนึ่งของ “จักรวาลภาพยนตร์ Marvel ของ Sony ที่ทาง Sony สร้างขึ้นจากลิขสิทธิ์ในเรื่องราวของ Spider-Man ซึ่งทำให้ทาง Sony สามารถนำตัวละครสมทบ และตัวร้ายมาสร้างเป็นภาพยนตร์ได้แต่หนังหลายเรื่องที่ Sony กลับล้มเหลวทั้งทางรายได้ และคำวิจารณ์ ทั้ง Madame Web และ Mobius ที่ผู้ชมส่วนใหญ่มองว่า “เลวร้ายมาก” และสมควรที่ทาง Sony ควรจะ “คืน” ลิขสิทธิ์ไปให้ทาง Disney เสียที และผู้ชมหลาย ๆ คนก็ดูจะ "เห็นด้วย" กับสิ่งที่ ดาโกต้า จอห์นสัน พูด