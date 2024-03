"เบลล่า" โชว์ภาพ 2 เพื่อนสนิทนอกวงการ คบยาวนานมาถึง 16 ปี

เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักๆ กับมิตรภาพดีๆของนางเอกสุดฮอตและสองเพื่อนสาวสุดซี้ ที่คบกันมาเป็นเวลาถึง 16 ปี ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังเข้าคลาสออกกำลังกาย บอกเลยว่าสวยสดใสทั้งแก๊งโดยก่อนหน้านี้สาวเบลล่า ได้ออกมาโพสต์ภาพเพื่อนสนิทนอกวงการคือกับระหว่างไปออกกำลังกายผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ระบุแคปชั่นโชว์ความแฮปปี้ที่ได้เจอกันว่าและล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้ออกมาโพสต์คลิปถึงเพื่อนสนิท เพื่ออวยพรวันเกิด ด้วยคลิปที่เผยให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่มีให้กัน ด้วยแคปชั่นสุดซึ้งว่า“How lucky I am เบลรู้สึกโชคดีมากๆ ที่มีเพื่อนคนนี้อยู่ในทุกช่วงเวลาทั้งดีและร้ายของชีวิต รู้สึกว่าไม่ห่วงอะไรเพราะมีโออยู่ข้างกายเสมอขอบคุณเพื่อนมากๆ นะที่เกิดมาอยู่ข้างกัน ขอให้วันเกิดของเพื่อน มีแต่ความสุขรอบด้าน ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังยิ่งๆ ขึ้นไป เธอเป็นคนเก่งสำหรับคนอื่น แต่สำหรับเราเธอคือเพื่อนที่จริงใจแล้วก็รู้ใจที่สุดNo word can describe how much I loveyou @zerosmeo “