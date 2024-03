เซอร์ไพรส์ “มายด์ ลภัสลัล” อวดช็อตฟีล! ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานกลางภูเขาสูงที่ชิลี

ทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่แสดงความยินดีกันอย่างท่วมท้น เมื่อล่าสุดนักแสดงสาวออกมาโพสต์ภาพเซอร์ไพรส์ถูกแฟนหนุ่มที่คบกันมาถึง 7 ปี คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางทิวทัศน์สุดโรแมนติกของภูเขาสูงของประเทศชิลีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสุกพีคหลากหลายอารมณ์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นเซเยสว่า“11 hours walking , 23.6 km , 39,312 steps , 299 floors and after waiting 7 years, I SAID FOOKING YES!!!(เดิน 11 ชั่วโมง 23.6 กม. 39,312 ขั้น 299 ชั้น และหลังจากรอมา 7 ปี ฉันก็บอกว่า FOOKING YES!!!!)ไม่มีหน้าสวยๆเลยย หน้าบู้บี้ทุกรูป จบกันภาพในฝัน ยืนน้ำตาไหลสวยๆ เขาไม่ยอมคุกเข่าอีกรอบแล้วด้วยอ่ะะ🤣🤣ปล. มีนาแล้วมีคู่หมั้นแล้วจ้าาา”