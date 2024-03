ควันหลงพรมแดงออสการ์2024 "ป่าน ณิชาภัทร" สวยโฮ่งชุดเหลือง ในดงนักแสดงฮอลลีวูด

ทำถึงมากคุณน้า! ไม่เคยเสียชื่อแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ฟอร์มไทยแลนด์สาวไทยยืนหนึ่งผู้ในวงการแฟชั่นระดับโลก ผู้ดูแลภาพลักษณ์และพีอาร์ระดับชั้นนำ รวมไปถึงตำแหน่งผู้บริหารเอเจนซี่ The Venture Management ดูแลคิวดาราไทย แบรนด์ไทย และ ดาราฮอลลีวูด อาทิ "ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่, กลัฟ คณาวุฒิ , มาย ภาคภูมิ , อาโป ณัฐวิญญ์, มิว-ตุลย์" และ "ฟรีน เบ็คกี้" เจาะตลาดอินเตอร์บุกแฟชั่นโขว์ระดับโลกมาแล้วมากมายล่าสุดเจ้าตัวร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ รวมเป็นสักขีพยานในงานประกาศรางวัลในตำนานด้านภาพยนตร์ฝั่งฮอลลีวูด "ออสการ์ 2024" หรือ "Academy Awards" ครั้งที่ 96 ประจำปี 2024 เวทีประกาศรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดของวงการฮอลลีวูดที่เหล่านักแสดง ผู้กำกับ และบุคคลากรในวงการภาพยนตร์ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยตัวแม่พรมแดง "ป่าน ณิชาภัทร สุภาพ" เป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ร่วมงานประกาศรางวัลออสการ์ 2024 ที่จัดขึ้นที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ ในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาป่าน ณิชาภัทร มาในลุคสีสันโดดเด่นสวมชุดราตรีสีเหลืองสดใสสลับกับสีชมพูอ่อน มีลูกเล่นสะดุดตา เพิ่มเลเยอร์สลับสีจากแบรนด์ Giambattista Valli Couture เสริมให้ชุดราตรีดีไซน์ดูมีลูกเล่น ยิ่งพอปรากฎตัวบนพื้นสีแดงฉ่ำของพรมแดง สีเหลืองของชุดราตรีตัดกับพรมสีแดงดึงดูดแสงแฟลชจากสื่อนอกมากมาย พร้อมด้วยลีลาการโพสต์เล่นผ้าสะบัดผ้าพริ้วไหว สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ลุคนี้คอมพลีสเข้าไปอีก ด้านตัวแม่พรมแดงคนไทยผู้เรียกเสียงฮือฮาทุกพรมแดง ป่าน ณิชาภัทร หลังจบงานพรมแดงโพสต์รูปและแคปชั่นควันหลงพรมแดงออสการ์ไว้ว่า" Vanity but not exactly in vain! Vanity Fair Oscar Party 2024 in @giambattistavalliparis Haute Couture! Love you @giambattistavalli @faridparis7 @alejandra.guell photo by @ig.arthur"นับว่าพรมแดงออสการ์ปี 2024 สาวไทยอันเลื่องชื่อ ป่าน ณิชาภัทร หนึ่งเดียวจากประเทศไทยยังคงท๊อปฟอร์มเลือกลุคเสื้อผ้าหน้าผมปังๆ ผสานความงามแบบฉบับไทยแท้เอเชียน ลุคตกฝรั่งตาน้ำขาวได้สำเร็จ เฉิดฉายไม่จมไม่หายไม่ตายดาราฮอลลีวูดได้เป็นอย่างดี ซึ่งงานนี้นอกจาก ป่าน ณิชาภัทร จะได้กระทบไหล่ซุปตาร์จากภาพยนตร์ชื่อดังมากมายแล้วนั้น เธอยังได้ร่วมเฟรมคู่กับศิลปินสาวเคป๊อประดับโลกอย่าง “โรเซ่ BLACKPINK อีกด้วย