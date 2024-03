ประวัติศาสตร์ดำมืดแห่ง Dragonball : หนังฉบับคนแสดงที่ "โทริยามะ" ยังเอือมระอา

ในขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง, คนที่เคารพนับถือ และเพื่อนร่วมงวงการที่ต่างออกมาไว้อาลัยให้กับการจากไปของ "โทริยามะ อากิระ" ดาราชาวแคนาดา "จัสติน แชตวิน" กลับออกมา "ขอโทษ" ที่เขาเคยมีส่วนร่วมในผลงานที่เรียกว่าเป็น "จุดด่างพร้อย" ของตำนาน " Dragon Ball“หลับให้สบายนะครับพี่ชาย และขออภัยที่เราทำให้การดัดแปลงนั้นยุ่งเหยิงไปมาก” จัสติน แชตวิน เขียนข้อความไว้อาลัย จัสติน แชตวิน ผ่าน Instagram ของเขาข้อความของ จัสติน แชตวิน สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวระดับประวัติศาสตร์ของหนัง Dragon Ball Evolution ที่เขาได้รับบทนำเป็น "โกคู" โดยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่อง Dragon Ball เลยDragon Ball Evolution ผลิตโดย 20th Century Fox ด้วยทุนสร้าง 30 ล้านเหรียญฯ​ หนังทำเงินไป 56 ล้านฯ ​อาจจะไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลว หรือ ขาดทุนอะไรมากมายแต่การที่ Dragon Ball Evolution กลายเป็นที่เกลียดชังของแฟน Dragon Ball และยังถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหนังที่ "ห่วยที่สุดตลอดกาล" ก็ทำให้นี่เป็นประวัติศาสตร์ในส่วนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจำนักของ Dragon Ball ก็ว่าได้มีการเปลี่ยนรายละเอียดมากมายใน Dragon Ball Evolution หนังใช้นักแสดงชาวตะวันตกแทบจะทั้งหมด เปลี่ยนฉากหลังของเรื่องเป็นโรงเรียนมัธยมปลายอเมริกัน ในยุคสมัยใหม่ แทนที่จะเป็นดินแดนไซไฟแฟนตาซีเหนือจิตนาการแบบในต้นฉบับตัวของ โทริยาม่า เองก็แสดงความไม่พอใจกับการดัดแปลงคนแสดงในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Asahi Shimbun Digital โดยกล่าวว่า “ในตอนนั้นฮอลลีวูดยังไม่ค่อยเข้าใจอนิเมะมากนัก ผมพยายามเตือนพวกเขา พยายามแนะนำให้เปลี่ยนแล้ว แต่พวกนั้นมีความมั่นใจแปลกๆ และไม่ฟังอะไรเลยจริงๆ สุดท้ายก็ออกมาเป็นหนังที่ไม่สามารถเรียกว่า Dragon Ball ได้เลย ซึ่งผมก็คิดอยู่แล้วว่าจะต้องออกมาแบบนั้นแน่ๆ"เขายังเคยพูดแบบปลงๆ ถึงเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของการ์ตูนตัวเองในวาระครบรอบ 30 ปี ของ Dragonball อีกว่าตัวเองพยายามลืมๆ เวอร์ชั่นหนังไปแล้ว แต่สุดท้ายเมื่อมองว่าเขาสามารถคอมเมนต์, บ่น และขอให้ทีมงานสร้างการ์ตูน Dragon Ball ฉบับอนิเมะแก้ไขผลงานได้เรื่อยๆ ก็ยิ่งให้รู้สึกไม่สบอารมณ์กับ Dragon Ball Evolution มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวของ จัสติน แชตวิน จากดาราดาวรุ่งก็กลายเป็นดาราดาวรุ่งที่ปัจจุบันเน้นรับแต่บทสมทบเป็นหลัก ขณะที่ผู้กำกับ เจมส์​ หว่อง ที่เคยเป็นผู้กำกับที่น่าจับตามองจากงานอย่าง Final Destination หลัง Dragon Ball Evolution แล้วก็ไม่ได้มีผลงานใหม่ออกมาอีกเลยด้วยความโด่งดังของ Dragon Ball ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามในการหยิบเอางานชิ้นนี้มาสร้างเป็นฉบับคนแสดงอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค 90s ที่มีผู้สร้างจากประเทศอื่นในเอเชียได้เลือกสร้าง Dragon Ball แบบ "ไม่เป็นทางการ" หรือสร้างโดยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นนั่นเองDragon Ball : The Magic Begins เวอร์ชั่นไต้หวันที่ไม่ได้เหมือนหยิบเอา Dragon Ball มาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยตรง แต่เป็นการหยิบเอาภาพยนตร์การ์ตูน Dragon Ball ตอนพิเศษที่เนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักมาสร้างเป็นฉบับคนแสดงมากกว่าที่น่าสนใจก็คือ Dragon Ball : The Magic Begins มีการเดินทางเข้ามาถ่ายทำในเมืองไทยหลายฉาก และมีตัวละครสวมชุดไทยกันหลายตัวเลยทีเดียวแต่ Dragon Ball: The Magic Begins ก็ไม่ใช่ Dragon Ball ฉบับคนแสดงเวอร์ชั่นแรก เพราะจริงๆ เกาหลีต่างหากที่เป็นประเทศแรกที่หยิบเอา Dragon Ball มาสร้างภายใต้ชื่อ Dragon Ball : Son Goku Fights, Son Goku Winsโดยว่ากันว่าที่รับบทเป็น "โกคู" ในหนังเรื่องนี้ "อับอาย" กับการมีส่วนร่วมในหนังมาก เขาพยายามปิดบังว่าตัวเองเคยเล่นหนังเรื่องนี้ และออกจากวงการไปหลายปี เคยทำงานทั้งการขายโทรทัศน์ และในบริษัทท่าเรือกว่าที่ จน ฮอ ซองแท จะประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงอีกครั้ง ก็ต้องรอไปหลายปี กับการได้ร่วมแสดงในซีรีส์ฮิตอย่าง Squid Game นั่นเอง